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Ít ai biết, lá lốt có thể hỗ trợ giảm đau thần kinh tọa hiệu quả

Thứ Ba, 09:22, 30/06/2026
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VOV.VN - Lá lốt từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ giảm đau thần kinh tọa. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn, người dùng cần biết cách sử dụng đúng cũng như những lưu ý khi áp dụng.

Một số bài thuốc dân gian từ lá lốt hỗ trợ giảm đau thần kinh tọa

Dùng nước lá lốt

Cách thực hiện khá đơn giản, chỉ cần chuẩn bị khoảng 5g lá lốt tươi và 2 bát nước.

Lá lốt rửa sạch, để ráo, sau đó thái nhỏ và đun với nước đến khi lượng nước còn khoảng một nửa. Phần nước thu được dùng uống trong ngày. Duy trì liên tục từ 2-3 tuần có thể giúp hỗ trợ giảm cảm giác đau.

Rượu ngâm lá lốt

Nguyên liệu gồm 200g rễ lá lốt và 1,5 lít rượu trắng; Rễ lá lốt rửa sạch, để ráo, thái khúc rồi rang đến khi chuyển màu vàng nâu. Sau đó cho vào bình, đổ rượu vào ngâm và để ít nhất 1 tháng trước khi sử dụng.

Cách dùng: Dùng rượu xoa bóp vùng bị đau nhiều lần trong ngày, thực hiện đều đặn và tránh ngắt quãng.

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Lá lốt từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ giảm đau thần kinh tọa

Đắp lá lốt

Chuẩn bị 200g lá lốt, 400g muối hạt và một miếng vải sạch; Lá lốt rửa sạch, phơi khô rồi xay hoặc giã nhỏ, sau đó rang cùng muối. Hỗn hợp còn ấm được bọc vào vải và chườm lên vùng đau. Nên duy trì trong thời gian dài để hỗ trợ cải thiện triệu chứng.

Ngâm chân bằng lá lốt

Nguyên liệu gồm lá lốt tươi, gừng, muối và nước ấm; Lá lốt rửa sạch, gừng đập dập, sau đó cho tất cả vào nước ấm để ngâm chân khoảng 30 phút. Có thể kết hợp xoa bóp nhẹ để tăng tuần hoàn máu. Nên thực hiện 5–7 ngày/lần và duy trì đều đặn.

Ngoài ra, lá lốt cũng có thể đưa vào thực đơn hàng ngày như chả lá lốt, canh lá lốt… vừa giúp đa dạng bữa ăn vừa hỗ trợ cải thiện sức khỏe xương khớp.

Những lưu ý khi dùng lá lốt hỗ trợ điều trị đau thần kinh tọa

Trong quá trình điều trị

Cần thời gian dài để các hoạt chất trong lá lốt phát huy tác dụng, do đó người bệnh cần kiên trì và không nên bỏ dở giữa chừng; Phương pháp này thường chỉ hỗ trợ giảm đau ở mức độ nhẹ và trung bình, không có khả năng điều trị triệt để các trường hợp nặng như đau kéo dài, tê bì hoặc thoát vị đĩa đệm tiến triển.

Trong sinh hoạt hàng ngày

Để hạn chế cơn đau thần kinh tọa tái phát, người bệnh nên khám và theo dõi định kỳ nếu mắc các bệnh lý cột sống như thoái hóa hoặc thoát vị đĩa đệm; duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất; tập luyện nhẹ nhàng để tăng sự dẻo dai của cơ xương khớp; giữ ấm cơ thể, đặc biệt khi thời tiết lạnh ẩm; tránh mang vác nặng, ngồi hoặc đứng sai tư thế trong thời gian dài, hạn chế đi giày cao gót. Khi cơn đau xuất hiện dữ dội, cần nghỉ ngơi, giảm vận động và tránh tác động mạnh lên vùng bị đau.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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