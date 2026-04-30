Ngâm chân lá lốt gừng muối: Bài thuốc dân gian đơn giản nhưng cần dùng đúng cách

Thứ Năm, 15:27, 30/04/2026
VOV.VN - Lá lốt, gừng và muối là những nguyên liệu quen thuộc, thường được dùng trong bài thuốc ngâm chân dân gian. Phương pháp này được cho là giúp thư giãn và hỗ trợ sức khỏe. Vậy ngâm chân lá lốt gừng muối có tác dụng gì và cần lưu ý gì khi áp dụng?

Ngâm chân lá lốt gừng muối có tác dụng gì?

Lá lốt, gừng và muối không chỉ là gia vị mà còn được dùng trong bài thuốc ngâm chân dân gian giúp thư giãn, chăm sóc sức khỏe. Lá lốt có tinh dầu hỗ trợ giảm đau, chống viêm; gừng tính ấm giúp cải thiện lạnh tay chân, tăng lưu thông máu; kết hợp với muối có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Hỗ trợ giảm đau xương khớp: Người lớn tuổi thường gặp tình trạng đau nhức xương khớp. Theo kinh nghiệm dân gian, ngâm chân bằng nước lá lốt, gừng và muối có thể giúp làm dịu cơn đau, hỗ trợ thư giãn gân cơ và cải thiện cảm giác khó chịu.

Tăng cường tuần hoàn máu, giúp ngủ ngon: Lá lốt được cho là có khả năng đả thông kinh mạch, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Khi ngâm chân với nước lá lốt, gừng và muối, cơ thể sẽ được thư giãn, từ đó giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Giấc ngủ chất lượng cũng góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

ngam chan la lot gung muoi bai thuoc dan gian don gian nhung can dung dung cach hinh anh 1
Lá lốt, gừng và muối là những nguyên liệu quen thuộc, thường được dùng trong bài thuốc ngâm chân dân gian

Hỗ trợ cải thiện phù nề, nấm da chân: Lá lốt có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm. Ngâm chân thường xuyên bằng nước lá lốt có thể giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, hỗ trợ cải thiện tình trạng nấm da chân và phù nề.

Giảm tình trạng ra mồ hôi chân: Với những người bị ra nhiều mồ hôi chân, việc ngâm chân bằng nước lá lốt kết hợp muối trắng trong khoảng 5-7 ngày có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Gợi ý bài thuốc ngâm chân với lá lốt tại nhà

Nguyên liệu: 20-30g lá lốt, 1 củ gừng già, khoảng 2 thìa cà phê muối hạt.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá lốt, gừng thái lát hoặc đập dập, cho vào nồi với khoảng 1,5 lít nước rồi đun sôi. Khi nước sôi, thêm muối khuấy tan, đổ ra chậu và chờ nguội bớt. Ngâm chân 15-20 phút, sau đó lau khô bằng khăn mềm.

Lưu ý khi ngâm chân với nước lá lốt gừng muối

Để ngâm chân an toàn và hiệu quả, cần rửa sạch lá lốt trước khi đun; không ngâm khi nước quá nóng, nhiệt độ phù hợp khoảng 40-45°C. Nên ngâm nước ngập qua mắt cá chân khoảng 2cm, thực hiện sau ăn 1-2 giờ hoặc trước khi ngủ 30 phút. Thời gian ngâm 15-20 phút, dừng khi nước nguội. Sau khi ngâm, lau khô và giữ ấm chân, nhất là vào mùa lạnh.

Những trường hợp không nên ngâm chân lá lốt gừng muối

Dù có nhiều lợi ích, phương pháp này không phù hợp với người có vết thương hở ở chân, phụ nữ mang thai, người suy giãn tĩnh mạch hoặc mắc bệnh da liễu ở bàn chân. Người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường cũng nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Nếu trong quá trình ngâm xuất hiện chóng mặt, khó chịu hoặc kích ứng da, cần dừng ngay và theo dõi sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ngâm chân lá lốt gừng muối bài thuốc dân gian lá lốt gừng tác dụng của ngâm chân lá lốt gừng muối
Tin liên quan

Lợi ích mà việc ngâm chân bằng nước gừng mang lại cho sức khoẻ
Lợi ích mà việc ngâm chân bằng nước gừng mang lại cho sức khoẻ

VOV.VN - Gừng là nguyên liệu quý trong việc chăm sóc sức khoẻ, vì thế nhiều người thường tận dụng nước gừng để ngâm chân.

Các bài thuốc chữa bệnh quen thuộc từ củ gừng
Các bài thuốc chữa bệnh quen thuộc từ củ gừng

VOV.VN - Gừng là loại gia vị tốt cho sức khoẻ, dưới đây là các bài thuốc chữa bệnh từ củ gừng bạn không nên bỏ qua.

Điều gì xảy ra khi bạn sử dụng quá nhiều gừng?
Điều gì xảy ra khi bạn sử dụng quá nhiều gừng?

VOV.VN - Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol, shogaol và zingerone, làm tăng thêm hương vị của món ăn và đặc tính chữa bệnh. Tuy nhiên khi sử dụng quá nhiều gừng sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, dị ứng...

