  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khát đến mấy cũng đừng uống nước kiểu này, chẳng khác gì tự mang họa vào mình

Thứ Bảy, 14:00, 25/04/2026
VOV.VN - Nhiều người đang duy trì những thói quen uống nước sai lầm một cách vô thức, dẫn đến áp lực lớn cho thận, tim mạch và hệ tiêu hóa. Việc hiểu rõ cách uống nước khoa học không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm về lâu dài.

Uống quá nhanh hoặc uống từng ngụm lớn

Uống nước quá nhanh khi khát hoặc đang vội có vẻ hiệu quả, nhưng nó có thể gây đầy hơi và khó chịu. Uống quá nhanh cũng khiến cơ thể khó hấp thụ chất lỏng đúng cách. Nhấp từng ngụm chậm rãi sẽ hiệu quả hơn, cho phép hệ tiêu hóa và thận xử lý nước với tốc độ ổn định.

Nếu bạn thường cảm thấy đầy hơi hoặc khó chịu sau khi uống nước, đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên uống chậm lại và để cơ thể hấp thụ chất lỏng một cách tự nhiên.

Chỉ uống khi khát

Chỉ dựa vào cảm giác khát để nhận biết thời gian cần thiết có thể phản tác dụng. Khát nước là một phản ứng chậm, có nghĩa là khi bạn cảm thấy khát, cơ thể bạn có thể đã bị mất nước nhẹ. Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, sự tập trung và hiệu suất thể chất.

Cách thông minh hơn là uống nước thường xuyên với lượng nhỏ trong suốt cả ngày. Mang theo một chai nước tái sử dụng sẽ giúp bạn dễ dàng nhấp từng ngụm mà không cần đợi đến khi khát khô cổ họng.

Việc hiểu rõ cách uống nước khoa học không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm về lâu dài. (Ảnh minh họa)

Uống nhiều nước trước hoặc trong bữa ăn

Nhiều người uống nhiều nước trước hoặc trong bữa ăn với suy nghĩ rằng điều đó giúp tiêu hóa hoặc giảm cân. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước quanh bữa ăn có thể làm loãng axit dạ dày và các enzyme, vốn rất cần thiết cho việc phân giải thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Thói quen này có thể dẫn đến đầy hơi, khó tiêu hoặc thiếu hụt chất dinh dưỡng. Một chiến lược tốt hơn là uống từng ngụm nhỏ trong bữa ăn và đảm bảo bạn uống đủ nước trước khi ăn, thay vì làm quá tải dạ dày trong quá trình tiêu hóa.

Uống quá nhiều nước

Mặc dù mất nước là hiện tượng phổ biến, nhưng uống quá nhiều nước cũng tiềm ẩn nguy cơ. Uống quá nhiều nước có thể làm loãng nồng độ natri trong máu, dẫn đến tình trạng nguy hiểm gọi là hạ natri máu. Các triệu chứng bao gồm đau đầu, buồn nôn, lú lẫn và trong trường hợp nghiêm trọng, co giật.

Vấn đề này thường gặp nhất ở các vận động viên uống quá nhiều nước trong các sự kiện sức bền. Để đảm bảo an toàn, điều quan trọng là phải cân bằng – hãy uống nước theo nhu cầu, mức độ hoạt động và thời tiết của bạn, thay vì cố gắng uống quá nhiều nước.

Uống phần lớn lượng nước của bạn vào ban đêm

Một số người quên uống đủ nước trong ngày và cố gắng bù lại vào buổi tối. Thật không may, uống quá nhiều nước vào ban đêm thường dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn, vì việc đi vệ sinh thường xuyên sẽ phá vỡ chu kỳ nghỉ ngơi của bạn. Để tránh điều này, hãy bắt đầu buổi sáng với một ly nước, nhấp từng ngụm đều đặn suốt cả ngày và giảm lượng nước uống sau bữa tối. Thói quen này giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể mà không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
6 loại thực phẩm là “vua hại gan” nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết
VOV.VN - Gan có khả năng tự tái tạo tuyệt vời, nhưng nếu phải chịu đựng sự tấn công liên tục từ các thói quen ăn uống kém lành mạnh, nó sẽ dần bị xơ hóa và suy giảm chức năng. Việc nhận diện những "kẻ thù" của gan trong thực đơn hàng ngày là bước quan trọng nhất để phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm.

Ăn gan lợn thế nào để không gây hại cho sức khỏe?
VOV.VN - Gan lợn là thực phẩm quen thuộc, giàu đạm, sắt và vitamin, nhưng không phải ai ăn cũng tốt. Lợi ích của gan lợn phụ thuộc vào cách chế biến, tần suất sử dụng và từng đối tượng cụ thể.

Kiếm 60 triệu/tháng để "sống rực rỡ", cô gái trẻ nhập viện với danh sách bệnh dài
VOV.VN - Áp lực phải kiếm nhiều tiền để có cuộc sống thành công đang đẩy nhiều người trẻ vào guồng quay làm việc kiệt quệ, trả giá bằng chính sức khỏe thể chất và tinh thần.

