  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Uống nước ép cà rốt mỗi ngày giúp sức khỏe thăng hạng?

Thứ Sáu, 14:00, 24/04/2026
VOV.VN - Nước ép cà rốt không chỉ là một thức uống giải khát thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin thiết yếu như A, C, K và các khoáng chất như kali, giúp bảo vệ tế bào và cải thiện sức khỏe tổng thể từ bên trong.

Cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt

Lợi ích nổi tiếng nhất của nước ép cà rốt chính là khả năng bảo vệ đôi mắt nhờ hàm lượng Beta-carotene cực cao (tiền chất của vitamin A). Hợp chất này giúp võng mạc hấp thụ ánh sáng tốt hơn, ngăn ngừa tình trạng quáng gà và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người cao tuổi, giúp đôi mắt luôn sáng khỏe và tinh anh.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm tự nhiên

Nước ép cà rốt chứa sự kết hợp hoàn hảo giữa vitamin C và vitamin A, hai chất chống oxy hóa quan trọng nhất giúp củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể. Việc uống nước ép cà rốt thường xuyên kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus và làm giảm tình trạng viêm nhiễm mãn tính, từ đó giúp bạn ít bị ốm vặt hơn khi thời tiết thay đổi.

uong nuoc ep ca rot moi ngay giup suc khoe thang hang hinh anh 1
Nước ép cà rốt không chỉ là một thức uống giải khát thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin thiết yếu. (Ảnh minh họa).

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp

Nước ép cà rốt là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp kiểm soát nồng độ natri và thư giãn các mạch máu. Thói quen uống nước ép cà rốt giúp duy trì mức huyết áp ổn định, giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu và ngăn ngừa các mảng bám xơ vữa động mạch, từ đó bảo vệ hệ tim mạch luôn vận hành trơn tru và khỏe mạnh.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất như polyacetylenes, beta-carotene và lutein trong nước ép cà rốt có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào đột biến. Đặc biệt, việc tiêu thụ nước ép cà rốt thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổ biến như ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại trực tràng nhờ khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại.

Hỗ trợ tăng cường trao đổi chất

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, nước ép cà rốt lại có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ và Vitamin nhóm B, giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và protein thành năng lượng. Một ly nước ép cà rốt vào bữa phụ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm đồ ngọt và hỗ trợ đắc lực cho các kế hoạch giảm cân lành mạnh mà vẫn đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Thúc đẩy sức khỏe xương

Kali trong nước ép cà rốt giúp giảm thiểu sự mất canxi trong xương. Ngoài ra, cà rốt chứa một lượng đáng kể vitamin K, giúp thúc đẩy sự hấp thụ canxi đến những nơi cơ thể cần.

Làm đẹp da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa

Sở hữu hàm lượng vitamin C dồi dào, nước ép cà rốt đóng vai trò chủ chốt trong quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho làn da. Ngoài ra, các carotenoid trong cà rốt còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, làm mờ các vết thâm nám và mang lại vẻ ngoài hồng hào, rạng rỡ, đồng thời ngăn chặn sự hình thành sớm của các nếp nhăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Nước chanh không phải "thần dược", nhưng đây là 10 lý do bạn nên uống vào mùa hè

VOV.VN - Nếu dùng đúng cách và với lượng vừa phải, nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, trong đó có hỗ trợ tim mạch, gan, thận hoạt động hiệu quả hơn.

5 thói quen tưởng vô hại dễ thành "đòn bẩy" kích hoạt cơn đột quỵ

VOV.VN - Thói quen chuyển đột ngột từ phòng lạnh ra nắng nóng, tắm ngay sau khi đi ngoài trời, tập luyện quá sức hay uống rượu bia giải nhiệt có thể kích hoạt cơn đột quỵ.

Ăn gan lợn thế nào để không gây hại cho sức khỏe?

VOV.VN - Gan lợn là thực phẩm quen thuộc, giàu đạm, sắt và vitamin, nhưng không phải ai ăn cũng tốt. Lợi ích của gan lợn phụ thuộc vào cách chế biến, tần suất sử dụng và từng đối tượng cụ thể.

