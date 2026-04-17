Khó ngủ nên uống gì? 6 thức uống quen thuộc giúp ngủ ngon hơn

Sữa ấm

Sữa chứa tryptophan giúp cơ thể sản xuất serotonin và melatonin - hai chất hỗ trợ thư giãn và điều hòa giấc ngủ. Uống sữa ấm còn giúp cơ thể thả lỏng, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nên uống trước khi ngủ 30-60 phút, ưu tiên sữa ít hoặc không đường; người không dung nạp lactose có thể thay bằng sữa hạt.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc chứa apigenin - chất chống oxy hóa giúp giảm lo âu, tạo cảm giác buồn ngủ tự nhiên. Loại trà này không chứa caffeine nên phù hợp dùng buổi tối. Nên uống một tách trà ấm trước khi ngủ khoảng 30 phút, hạn chế thêm đường để tăng hiệu quả thư giãn.

Nước ấm pha mật ong

Nước ấm pha mật ong giúp thư giãn và hỗ trợ ổn định đường huyết ban đêm, từ đó cải thiện giấc ngủ. Chỉ nên dùng một thìa nhỏ mật ong với nước ấm, tránh nước quá nóng. Người tiểu đường cần tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng thường xuyên.

Nước ép anh đào chua

Anh đào chua chứa melatonin tự nhiên giúp điều hòa chu kỳ ngủ - thức và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nên uống khoảng 200-250 ml nước ép nguyên chất trước khi ngủ 1-2 giờ, tránh loại thêm đường hoặc uống sát giờ ngủ để hạn chế thức giấc ban đêm.

Trà bạc hà

Trà bạc hà không trực tiếp gây buồn ngủ nhưng giúp thư giãn cơ thể và giảm căng thẳng - yếu tố thường khiến nhiều người khó ngủ. Tinh dầu bạc hà có tác dụng làm dịu thần kinh, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng sau bữa tối. Khi cơ thể thoải mái, quá trình đi vào giấc ngủ sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Trà bạc hà cũng không chứa caffeine nên có thể dùng vào buổi tối.

Nên uống trà bạc hà ấm sau bữa tối khoảng 1-2 giờ. Không nên uống quá nhiều để tránh đi tiểu đêm. Loại trà này phù hợp với người mất ngủ kèm khó tiêu hoặc thường xuyên căng thẳng vào cuối ngày.

Sữa hạt

Các loại sữa hạt như hạnh nhân, óc chó chứa magie và canxi giúp thư giãn thần kinh, hỗ trợ cơ thể sản xuất melatonin và cải thiện giấc ngủ. Nên chọn sữa ít hoặc không đường, uống lượng vừa phải vào buổi tối. Đây là lựa chọn phù hợp cho người ăn chay hoặc không dung nạp lactose.

Bên cạnh đó, nên hạn chế cà phê, trà đặc, nước tăng lực chứa caffeine; rượu bia gây ngủ không sâu; và nước ngọt nhiều đường vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.