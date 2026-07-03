Không bế nổi cháu vì tê tay kéo dài, người phụ nữ phát hiện bệnh ít ngờ tới

Tê tay kéo dài có thể là dấu hiệu bệnh lý thần kinh

Người phụ nữ 58 tuổi (ở Hưng Yên) bị tê tay nhiều năm nay, các đầu ngón tay buốt nhiều hơn, hai bàn tay ngày càng yếu, không bê vác được đồ nặng, thậm chí ngay cả bế cháu nhỏ cũng không bế nổi. Bệnh nhân quyết định đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Sau khi thăm khám lâm sàng kết hợp các thăm dò chức năng chuyên sâu, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Thanh Nhàn xác định người bệnh mắc hội chứng ống cổ tay ở cả hai bên, trong đó một bên đã tiến triển đến mức độ nặng với tổn thương dây thần kinh giữa rõ rệt.

Theo ThS.BS Hà Văn Tuấn, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, hội chứng ống cổ tay là tình trạng dây thần kinh giữa bị chèn ép khi đi qua ống cổ tay. Đây là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua do nhiều người cho rằng tê tay chỉ là biểu hiện của tuổi tác hoặc làm việc quá sức.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân

ThS.BS Hà Văn Tuấn, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Nhiều người chấp nhận sống chung với tình trạng tê tay trong thời gian dài vì nghĩ đó là dấu hiệu của tuổi tác hoặc lao động nhiều. Tuy nhiên, hội chứng ống cổ tay nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể khiến người bệnh mất dần khả năng cầm nắm, teo cơ vùng gốc ngón cái và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Chúng tôi từng gặp nhiều trường hợp không làm được việc nặng, thường xuyên làm rơi đồ vật, thậm chí gặp khó khăn trong việc bế cháu hay thực hiện các sinh hoạt hằng ngày”.

Kết quả thăm khám cho thấy dây thần kinh giữa của người bệnh đã bị chèn ép kéo dài và ở mức độ nặng. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, người bệnh có nguy cơ bị giảm chức năng bàn tay, teo cơ vùng gốc ngón cái và để lại tổn thương thần kinh không hồi phục. Đặc biệt, khi tổn thương thần kinh đã tiến triển nặng, ngay cả khi được phẫu thuật giải ép, khả năng hồi phục hoàn toàn cũng có thể không đạt được.

Trước nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật giải phóng ống cổ tay nhằm giảm áp lực lên dây thần kinh giữa. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công theo đúng quy trình chuyên môn. Sau can thiệp, tình trạng đau nhức và tê bì của người bệnh giảm rõ rệt, chức năng vận động bàn tay được cải thiện tốt và khả năng cầm nắm từng bước phục hồi.

"Sau mổ, cảm giác buốt ở các đầu ngón tay gần như không còn nữa. Tình trạng tê cũng giảm dần từng ngày. Trước đây tay tôi lúc nào cũng tê rần rần, có lúc cứng đến mức khó cử động. Bây giờ chỉ còn hơi tê nhẹ thôi. Tôi mừng lắm”, bệnh nhân chia sẻ.

Phát hiện sớm giúp tránh teo cơ và mất chức năng cầm nắm

Theo các bác sĩ, khoảng 70–80% người mắc hội chứng ống cổ tay là phụ nữ và bệnh thường gặp nhất ở độ tuổi từ 40-60. Những năm gần đây, bệnh có xu hướng gia tăng do việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các công việc đòi hỏi thao tác cổ tay lặp đi lặp lại ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, các bệnh lý như đái tháo đường, suy giáp, viêm khớp dạng thấp cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tình trạng tê tay của bệnh nhân đã tiến triển

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu: Tê bì ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa; Đau cổ tay hoặc bàn tay, đặc biệt tăng về đêm; Giảm lực cầm nắm, thường xuyên làm rơi đồ vật; Yếu bàn tay hoặc teo cơ vùng gốc ngón cái.

Việc phát hiện và điều trị sớm hội chứng ống cổ tay có ý nghĩa rất quan trọng, giúp ngăn ngừa tổn thương thần kinh kéo dài, bảo tồn chức năng vận động của bàn tay và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đôi khi, một cơn tê tay kéo dài không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác. Đó có thể là lời cảnh báo về một bệnh lý đang âm thầm làm tổn thương dây thần kinh và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng lao động, sinh hoạt nếu không được điều trị kịp thời.