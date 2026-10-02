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Không có thịt cá, bữa cơm vẫn đủ đạm bằng cách nào?

Thứ Sáu, 15:09, 02/10/2026
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VOV.VN - Bữa cơm không có thịt cá vẫn có thể đủ protein nhờ trứng, sữa, đậu phụ, các loại đậu, hạt và ngũ cốc. Điều quan trọng là tổng lượng đạm trong ngày đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Một bữa cơm thiếu thịt cá có khiến cơ thể thiếu đạm?

Protein là chất dinh dưỡng thiết yếu, tham gia cấu tạo cơ, xương, da và nhiều hợp chất sinh học; cơ thể cần 9 axit amin thiết yếu từ thực phẩm. Thịt và cá chỉ là hai trong nhiều nguồn protein, bên cạnh đậu phụ, đậu nành, trứng, sữa, sữa chua, các loại đậu, hạt và ngũ cốc. Vì vậy, một bữa không có thịt cá không đồng nghĩa thiếu đạm nếu các bữa khác vẫn cung cấp đủ protein. Điều cần quan tâm là tổng lượng protein trong khẩu phần hằng ngày có đáp ứng nhu cầu cơ thể hay không.

Cơ thể cần bao nhiêu protein mỗi ngày?

Nhu cầu protein tùy thuộc tuổi, cân nặng, mức độ vận động và sức khỏe. Người trưởng thành khỏe mạnh thường cần khoảng 0,8 g protein/kg cân nặng/ngày; người 60 kg cần khoảng 48 g. Người cao tuổi, tập luyện thường xuyên hoặc có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt có thể cần nhiều hơn. Thay vì lo thiếu đạm trong một bữa, nên duy trì khẩu phần đa dạng, cân đối với nhiều nguồn protein như cá, trứng, thịt nạc, sữa, đậu và các loại hạt.

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Bữa cơm không có thịt cá vẫn có thể đủ protein nhờ trứng, sữa, đậu phụ, các loại đậu, hạt và ngũ cốc

Không ăn thịt cá, có thể bổ sung đạm từ thực phẩm nào?

Khi bữa ăn không có thịt cá, có thể bổ sung protein từ đậu phụ, đậu nành, các loại đậu, trứng, sữa, sữa chua và các loại hạt như hạnh nhân, đậu phộng, hạt chia, hạt bí. Nên kết hợp đa dạng thực phẩm trong ngày để vừa đáp ứng nhu cầu đạm, vừa bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất béo có lợi.

Ăn đạm thực vật có đáp ứng nhu cầu protein không?

Protein thực vật có thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể nếu được bổ sung đa dạng. Một số thực phẩm thực vật thiếu hoặc ít một vài axit amin thiết yếu, nhưng việc kết hợp các nguồn đạm như đậu phụ, các loại đậu, ngũ cốc, trứng và sữa trong ngày giúp cung cấp đầy đủ hơn các axit amin cần thiết. Không nhất thiết phải kết hợp tất cả trong cùng một bữa.

Ai cần đặc biệt chú ý đến lượng đạm trong khẩu phần?

Nhu cầu protein khác nhau tùy tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Người lớn tuổi, người tập luyện nhiều, đang phục hồi sau bệnh, có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc mắc bệnh mạn tính, đặc biệt bệnh thận, cần chú ý hơn đến lượng và chất lượng đạm. Người bệnh không nên tự ý tăng hoặc giảm đáng kể lượng protein khi chưa có hướng dẫn y tế. Với người khỏe mạnh, một bữa không có thịt cá thường không đáng lo nếu tổng khẩu phần trong ngày đa dạng, đủ dinh dưỡng và có các nguồn đạm phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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