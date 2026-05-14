Kỷ tử - những lợi ích bất ngờ cho phái mạnh

Thứ Năm, 09:15, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Áp lực cuộc sống khiến nhiều nam giới dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy giảm thể lực và phong độ. Trong đó, kỷ tử đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể và cải thiện sinh lý nam giới.

Kỷ tử có tác dụng gì với nam giới?

Từ lâu, kỷ tử được biết đến là loại thảo dược có tác dụng bồi bổ cơ thể và tăng cường sức khỏe. Đối với nam giới, loại quả này còn được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ sinh lý, cải thiện thể lực và giúp duy trì nguồn năng lượng ổn định. Vì vậy, nhiều người xem kỷ tử như một giải pháp tự nhiên góp phần nâng cao sức khỏe toàn diện.

Hỗ trợ sức khỏe tình dục và khả năng sinh sản

Trong Đông y, kỷ tử được xem là vị thuốc hỗ trợ sinh lý nam giới nhờ khả năng cải thiện rối loạn cương dương, tăng lưu thông máu đến cơ quan sinh dục và góp phần nâng cao chất lượng, số lượng cũng như khả năng di chuyển của tinh trùng.

Hỗ trợ tăng testosterone tự nhiên

Testosterone là hormone quan trọng quyết định phong độ của nam giới. Kỷ tử được cho là có thể hỗ trợ cơ thể sản sinh testosterone tự nhiên, từ đó góp phần cải thiện ham muốn tình dục và nâng cao chất lượng đời sống vợ chồng. Bên cạnh đó, việc duy trì hormone ổn định còn giúp nam giới tăng sức bền, cải thiện độ dẻo dai và duy trì thể trạng khỏe mạnh.

Chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể

Thức khuya, uống rượu bia thường xuyên và áp lực công việc kéo dài khiến nam giới dễ rơi vào tình trạng stress oxy hóa, cơ thể nhanh mệt mỏi và lão hóa sớm. Kỷ tử chứa zeaxanthin cùng nhiều chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào, đồng thời hỗ trợ gan và thận - những cơ quan dễ bị ảnh hưởng bởi thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Nhờ đó, loại quả này góp phần duy trì sức khỏe thể chất và sinh lý nam giới.

Tăng cường năng lượng và hệ miễn dịch

Không chỉ hỗ trợ sinh lý, kỷ tử còn giúp cải thiện thể lực và sức khỏe tổng thể nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Loại quả này có thể giúp giảm mệt mỏi, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau vận động hoặc thiếu ngủ, cải thiện tinh thần, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cách sử dụng kỷ tử cho nam giới

Ăn trực tiếp

Đây là cách sử dụng đơn giản, tiện lợi và giúp giữ lại tối đa dưỡng chất. Mỗi ngày có thể dùng khoảng 14-30g kỷ tử (tương đương một nắm nhỏ hoặc 3-6 muỗng canh), nhai trực tiếp để cơ thể hấp thụ nhanh và bổ sung năng lượng.

Kết hợp với sinh tố, salad hoặc yến mạch

Cách này phù hợp với người bận rộn, thường xuyên vận động. Kỷ tử có thể xay cùng chuối, hạt chia hoặc whey protein làm sinh tố sau tập luyện; thêm vào yến mạch buổi sáng để tăng chất xơ, chất chống oxy hóa; hoặc kết hợp với rau xanh, các loại hạt trong salad để bổ sung dinh dưỡng.

Pha trà hoặc nấu nước uống

Đây là cách dùng phổ biến trong Đông y để bồi bổ cơ thể. Chỉ cần ngâm khoảng 10-15 quả kỷ tử khô trong nước nóng khoảng 80 độ C từ 10-15 phút. Có thể thêm táo đỏ hoặc nhân sâm để tăng hiệu quả, đồng thời nên ăn cả phần quả sau khi uống để tận dụng dưỡng chất.

Uống nước ép kỷ tử

Nước ép kỷ tử phù hợp với người muốn bổ sung năng lượng nhanh. Có thể uống trước khi ngủ 1-2 giờ để hỗ trợ giấc ngủ hoặc dùng vào buổi chiều giúp giảm mệt mỏi, tăng sự tỉnh táo khi làm việc.

Ngâm rượu kỷ tử

Đây là cách dùng khá phổ biến ở nam giới. Có thể ngâm 500g kỷ tử khô với 2-3 lít rượu trắng trong khoảng một tháng, sau đó uống 15-20ml mỗi ngày trong bữa ăn để hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện chức năng sinh lý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
