Thường xuyên ăn ngô bao tử, cơ thể nhận được những lợi ích gì?

Thứ Tư, 09:13, 13/05/2026
VOV.VN - Ngô bao tử được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt nhẹ, giòn ngon và dễ chế biến. Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Thành phần dinh dưỡng của ngô bao tử

Ngô bao tử (bắp non) là bắp ngô được thu hoạch sớm khi còn non, có kích thước nhỏ, mềm, ăn được cả lõi, vị ngọt nhẹ và giòn đặc trưng.

Loại thực phẩm này chứa nhiều dưỡng chất có lợi như chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, vitamin C và vitamin nhóm B giúp tăng cường miễn dịch, kali và magie tốt cho tim mạch. Ngoài ra, ngô bao tử ít calo, hàm lượng tinh bột thấp hơn ngô già và chứa một số chất chống oxy hóa tự nhiên, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh.

Lợi ích sức khỏe của ngô bao tử

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ trong ngô bao tử giúp thúc đẩy hoạt động của đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Việc bổ sung thực phẩm này vào khẩu phần ăn có thể giúp giảm nguy cơ táo bón và góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với lượng calo tương đối thấp, ngô bao tử tạo cảm giác no lâu mà không làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào cơ thể. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ giảm cân khoa học.

Ngô bao tử được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt nhẹ, giòn ngon và dễ chế biến

Tốt cho tim mạch

Ngô bao tử cung cấp kali - khoáng chất quan trọng giúp ổn định huyết áp và hỗ trợ hoạt động của tim. Khi huyết áp được duy trì ổn định, nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch cũng có thể được giảm bớt.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong ngô bao tử tuy không quá cao nhưng vẫn góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Điều này giúp cơ thể tăng khả năng chống lại các bệnh lý thông thường.

Chống oxy hóa, hỗ trợ làm chậm lão hóa

Các hợp chất chống oxy hóa có trong ngô bao tử giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Đây là yếu tố góp phần làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

So với ngô trưởng thành, ngô bao tử chứa ít tinh bột hơn nên có thể ít ảnh hưởng đến đường huyết nếu ăn với lượng vừa phải. Tuy nhiên, người cần kiểm soát đường huyết vẫn nên theo dõi khẩu phần và xây dựng chế độ ăn phù hợp.

Cách ăn ngô bao tử đúng để tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của ngô bao tử, người dùng cần lưu ý một số nguyên tắc khi sử dụng.

Ưu tiên cách chế biến lành mạnh

Ngô bao tử nên được chế biến theo các phương pháp như luộc, hấp, xào ít dầu hoặc nấu canh, nấu súp để giữ lại tối đa dưỡng chất. Hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ vì có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của thực phẩm này.

Không nên ăn quá nhiều

Dù có hàm lượng calo thấp, ngô bao tử vẫn chứa tinh bột nhất định. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Kết hợp với các thực phẩm khác

Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, nên kết hợp ngô bao tử với rau xanh, thịt nạc, cá hoặc các thực phẩm lành mạnh khác. Điều này giúp cơ thể được bổ sung đầy đủ các nhóm chất cần thiết.

Lựa chọn nguyên liệu an toàn

Khi mua ngô bao tử, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi chế biến cần rửa sạch kỹ để hạn chế nguy cơ tồn dư hóa chất, đặc biệt khi sử dụng trong các món salad hoặc ăn trực tiếp.

Bắp non: Món rau giòn ngọt, bổ dưỡng cho mọi gia đình

VOV.VN - Bắp non (hay còn gọi là ngô non, ngô bao tử) là thực phẩm quen thuộc, được nhiều gia đình yêu thích bởi vị ngọt giòn, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn. Không chỉ ngon miệng, bắp non còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là nguyên liệu nên có trong thực đơn hàng ngày.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
“Thuốc bổ tự nhiên” có sẵn ở Việt Nam, bổ thận dưỡng tim, cực tốt cho phái đẹp

Loại rau Việt được ví như “thuốc bổ tự nhiên”, cực sẵn ở chợ lại bổ đủ đường

Không ngờ ăn ngô lại gây ra những tác dụng phụ này đối với sức khỏe

