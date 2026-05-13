  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Làm điều này sau bữa ăn cực hại cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Thứ Tư, 14:00, 13/05/2026
VOV.VN - Một hành động tưởng chừng vô hại mà nhiều người hay làm sau bữa tối lại đang âm thầm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen ăn xong là nằm xem tivi hay lướt điện thoại. Cảm giác thì rất hưởng thụ, nhưng thực tế đây lại là một thói quen không tốt cho cơ thể về lâu về dài. Theo các chuyên gia, khi vừa ăn xong, dạ dày cần thời gian để co bóp và tiêu hóa thức ăn. Nằm xuống sau khi ăn, thức ăn chưa tiêu hóa hết có thể không được tiêu hóa hoàn toàn trong hệ tiêu hóa.

"Có khả năng thức ăn bạn vừa ăn vào đã đi qua thực quản đến cửa dạ dày sẽ trào ngược trở lại, cùng với một số axit trong dạ dày, lên đến cổ họng. Hiện tượng này được gọi là trào ngược axit hoặc trào ngược dạ dày thực quản”, bác sĩ Peyton Berookim, chuyên gia tiêu hóa được chứng nhận kép tại Viện Tiêu hóa Nam California ở Mỹ cho biết.

(Ảnh minh họa)

Khi xảy ra hiện tượng này, bạn có thể cảm thấy khó chịu ở ngực và cổ họng, cảm giác như bị châm chích nóng rát do đó mới có thuật ngữ ợ nóng. Ngoài ra, thói quen nằm ngay sau khi ăn còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Khi hệ tiêu hóa vẫn đang hoạt động mạnh, cơ thể khó đi vào trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn, dễ gây đầy bụng, khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Về lâu dài, điều này có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc vào ngày hôm sau.

Mặt khác, nếu bạn nằm sau khi ăn, lượng calo chưa được tiêu hao có xu hướng tích tụ, đặc biệt nếu bữa tối giàu năng lượng. Kết hợp với việc ít vận động vào buổi tối, đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều người tăng cân mà không rõ lý do.

Theo bác sĩ Berookim, cách tốt nhất để giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn thường là nằm nghỉ sau khi ăn ít nhất 2-3 tiếng. Điều này đặc biệt đúng đối với những người đã mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc thoát vị hoành.

Tuy nhiên, việc chờ đợi lâu như vậy không phải lúc nào cũng khả thi, và nó có thể không tự giải quyết được sự khó chịu hoặc các triệu chứng khác. Thay vì nằm ngửa hoàn toàn sau khi ăn, hãy nghỉ ngơi ở tư thế hơi nghiêng, nửa ngồi thẳng, dùng gối để hỗ trợ. 

6 bài tập giúp giảm mỡ mặt hiệu quả, lấy lại gương mặt thon gọn

VOV.VN - Gương mặt thon gọn, cằm V-line là mong muốn của nhiều người, nhưng mỡ thừa tích tụ theo tuổi tác và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học có thể khiến khuôn mặt kém săn chắc. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập giảm mỡ mặt đơn giản có thể giúp cải thiện nọng cằm, má đầy và tình trạng da chảy xệ.

VOV.VN - Không ít người trong chúng ta luôn cho rằng, tuổi càng cao sức khoẻ càng yếu, năng vận động giảm, hay té ngã, phải phụ thuộc vào con cháu hay những người sống xung quanh. Nhưng đây là cách hiểu chưa đầy đủ.

VOV.VN - Tóp mỡ là món ăn quen thuộc, hấp dẫn nhờ vị béo giòn nhưng lại chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng. Ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, ảnh hưởng tim mạch và sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt với một số nhóm người cần hạn chế.

VOV.VN - Những cây nấm trắng mọc trong rừng tưởng vô hại nhưng chỉ sau một bữa ăn đã đẩy nhiều người vào nguy kịch vì suy gan, suy thận, hôn mê.

