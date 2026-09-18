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Lá cóc có gì đặc biệt mà nhiều người chưa biết?

Thứ Sáu, 15:10, 18/09/2026
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VOV.VN - Lá cóc là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã, có vị chua nhẹ và chứa chất xơ, vitamin cùng một số hợp chất thực vật. Không chỉ tạo hương vị, loại lá này còn mang giá trị dinh dưỡng đáng chú ý khi được sử dụng hợp lý.

Tác dụng ít ai biết của lá cóc

Hỗ trợ giải nhiệt cơ thể

Lá cóc có vị chua nhẹ và thường được sử dụng trong các món ăn thanh mát, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng. Khi kết hợp với các loại rau, thực phẩm khác, lá cóc giúp món ăn có hương vị dễ chịu và kích thích cảm giác ngon miệng.

Việc bổ sung các món ăn có lá cóc vào khẩu phần có thể góp phần làm đa dạng chế độ ăn. Tuy nhiên, khái niệm “giải nhiệt” chủ yếu được hiểu theo kinh nghiệm ẩm thực và dân gian, không nên xem đây là tác dụng điều trị một tình trạng sức khỏe cụ thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Lá cóc có thể góp phần bổ sung chất xơ với lượng năng lượng không cao. Chất xơ giúp tăng cảm giác no và là thành phần quan trọng trong chế độ ăn dành cho người muốn kiểm soát cân nặng.

Khi kết hợp lá cóc với các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng khác, đồng thời duy trì chế độ ăn hợp lý và vận động thường xuyên, loại lá này có thể trở thành một phần của thực đơn lành mạnh.

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Góp phần kiểm soát mỡ máu

Chất xơ và các hợp chất thực vật trong rau xanh được quan tâm về vai trò đối với chuyển hóa chất béo. Việc bổ sung lá cóc vào bữa ăn có thể giúp tăng sự đa dạng của nguồn thực phẩm thực vật và chất xơ trong khẩu phần.

Tuy nhiên, chưa nên xem lá cóc như một phương pháp điều trị mỡ máu. Người mắc rối loạn lipid máu vẫn cần tuân thủ chế độ ăn, thuốc và hướng dẫn điều trị của nhân viên y tế.

Hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp

Theo kinh nghiệm dân gian, lá cóc đôi khi được sử dụng trong các món ăn với mục đích hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp. Loại lá này cũng cung cấp một số vitamin và hợp chất thực vật có thể góp phần vào chế độ ăn đa dạng.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định ăn lá cóc có thể điều trị hoặc làm giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng. Người mắc bệnh vẫn cần áp dụng phương pháp điều trị phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Vị chua tự nhiên của lá cóc có thể kích thích vị giác, giúp món ăn hấp dẫn và dễ ăn hơn. Đây là một trong những lý do lá cóc thường xuất hiện trong các món canh, gỏi hoặc món cuốn.

Bên cạnh đó, chất xơ từ lá cóc góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa và duy trì nhu động ruột. Tuy nhiên, lượng lá được sử dụng trong mỗi bữa ăn thường không lớn, vì vậy không nên kỳ vọng một tác dụng rõ rệt chỉ từ loại thực phẩm này.

Giúp ăn ngon miệng hơn

Mùi thơm nhẹ và vị chua thanh là những đặc điểm khiến lá cóc dễ kết hợp với nhiều món ăn. Chỉ cần thêm một lượng vừa phải, loại lá này có thể tạo điểm nhấn về hương vị, giúp bữa ăn hấp dẫn hơn.

Đối với người có khẩu vị kém, việc thay đổi nguyên liệu và cách chế biến, trong đó có sử dụng các loại rau gia vị như lá cóc, có thể giúp bữa ăn đa dạng hơn.

Góp phần bổ sung vitamin C cho cơ thể

Lá cóc cung cấp vitamin C, một dưỡng chất tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động của hệ miễn dịch, tổng hợp collagen và quá trình chống oxy hóa.

Bổ sung vitamin C từ nhiều loại rau xanh và trái cây khác nhau giúp chế độ ăn đa dạng hơn. Lá cóc có thể đóng góp một phần vitamin C trong khẩu phần nhưng không nên được xem là nguồn duy nhất.

Lá cóc ăn sống được không?

Lá cóc non có thể ăn sống khi được thu hái từ nguồn an toàn và rửa sạch đúng cách, thường dùng kèm món cuốn, gỏi hoặc thịt nướng. Khi sử dụng, nên chọn lá tươi, không sâu bệnh, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và loại bỏ lá dập, úa hoặc có mùi bất thường. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn lượng vừa phải do lá có vị chua; đồng thời cần kết hợp đa dạng các loại rau và thực phẩm khác trong khẩu phần.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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