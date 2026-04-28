中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lá mơ lông và mật ong: Công dụng bất ngờ khi dùng đúng cách

Thứ Ba, 14:54, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá mơ lông kết hợp mật ong là bài thuốc dân gian thường dùng để hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cần hiểu rõ công dụng của từng thành phần và sử dụng đúng cách, tránh những sai lầm khi áp dụng.

Lá mơ lông với mật ong có tác dụng gì?

Giảm cảm giác đầy hơi và khó tiêu

Lá mơ lông chứa hợp chất giúp làm dịu co bóp ruột, hỗ trợ giảm đầy bụng và khó chịu sau ăn. Khi kết hợp mật ong, hỗn hợp dễ uống hơn và giúp làm dịu niêm mạc tiêu hóa. Dùng với lượng hợp lý có thể hỗ trợ ổn định tiêu hóa, đặc biệt ở người dễ chướng bụng.

Hỗ trợ kiểm soát tiêu chảy nhẹ

Lá mơ lông thường được dùng khi tiêu chảy nhẹ nhờ khả năng làm se niêm mạc ruột, giảm số lần đi ngoài. Kết hợp với mật ong giúp bổ sung năng lượng và hạn chế mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ nên áp dụng với trường hợp nhẹ, nếu kéo dài cần đi khám.

la mo long va mat ong cong dung bat ngo khi dung dung cach hinh anh 1
Lá mơ lông chứa hợp chất giúp làm dịu co bóp ruột, hỗ trợ giảm đầy bụng và khó chịu sau ăn

Tăng cảm giác ăn ngon miệng

Lá mơ lông có mùi đặc trưng giúp kích thích vị giác, hỗ trợ người ăn kém cải thiện khẩu vị. Khi kết hợp mật ong, hỗn hợp dễ uống hơn. Khẩu vị được cải thiện giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ cân bằng vi khuẩn đường ruột

Một số thành phần trong lá mơ lông có khả năng kháng khuẩn nhẹ, góp phần ổn định hệ vi sinh đường ruột. Kết hợp mật ong giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Tuy nhiên, tác dụng chủ yếu mang tính hỗ trợ, không thay thế điều trị chuyên sâu.

Tác dụng với tình trạng viêm và kích ứng nhẹ

Ngoài hỗ trợ tiêu hóa, lá mơ lông kết hợp mật ong còn giúp làm dịu viêm nhẹ nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Hỗn hợp có thể giảm rát họng khi thời tiết thay đổi và hỗ trợ cải thiện kích ứng nhẹ ở dạ dày. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào cách sử dụng và không nên thay thế thuốc điều trị.

Cách sử dụng lá mơ lông với mật ong hiệu quả

Để phát huy hiệu quả, lá mơ lông nên rửa sạch, giã hoặc xay lấy nước rồi pha cùng mật ong. Có thể hấp nhẹ để giảm mùi hăng và dùng khi bụng không quá no để dễ hấp thu. Nên sử dụng với lượng vừa phải, tránh dùng liên tục nhiều lần trong ngày để hạn chế khó chịu tiêu hóa.

Những lưu ý khi sử dụng để đảm bảo an toàn

Không phải ai cũng phù hợp với lá mơ lông, vì vậy nên bắt đầu với lượng nhỏ để theo dõi phản ứng. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người đang điều trị bệnh cần thận trọng, không dùng thay thế thuốc. Đồng thời, nên chọn nguyên liệu sạch, mật ong nguyên chất để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

la_mo_long.jpg

Lá mơ lông có gì đặc biệt mà dân gian coi là “vị thuốc”?

VOV.VN - Lá mơ lông là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, thường được dùng ăn kèm với các món thịt, bún, cháo. Không chỉ góp phần tạo hương vị đặc trưng, lá mơ lông còn được sử dụng trong y học cổ truyền như một vị thuốc dân gian với nhiều công dụng đối với sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: lá mơ lông lá mơ lông và mật ong công dụng của lá mơ và mật ong bài thuốc dân gian
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Uống nước lá mơ thường xuyên: Lợi ích hay tác dụng ngược?

Lá mơ mọc dại khắp nơi, được xem là "bảo bối' cho hệ tiêu hóa

Việt Nam có loại lá đầy lông, thơm đặc trưng là "thuốc quý" ai ăn vào cũng bổ

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe