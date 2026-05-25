Lá tía tô: Bí quyết làm trắng da tự nhiên khiến nhiều người bất ngờ

Thứ Hai, 15:11, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong xu hướng làm đẹp tự nhiên, nhiều người lựa chọn lá tía tô để chăm sóc da nhờ tính an toàn, dễ làm và nguyên liệu sẵn có. Không chỉ là rau gia vị quen thuộc, lá tía tô còn được ứng dụng giúp hỗ trợ cải thiện sắc da, hướng tới làn da sáng mịn tự nhiên.

Công dụng của lá tía tô đối với làn da

Không chỉ là thực phẩm, lá tía tô còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da, giúp cải thiện sắc tố và làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin A hỗ trợ làm mờ nám, tàn nhang và giúp da đều màu hơn; vitamin C thúc đẩy sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi và giảm hình thành melanin gây sạm da; vitamin B giúp tăng cường trao đổi chất, hạn chế da xỉn màu và duy trì làn da khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các hoạt chất như aldehyde còn có tác dụng kháng khuẩn, làm sạch da, hỗ trợ tái tạo tế bào và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất, giúp da sáng và khỏe hơn.

Một số cách làm trắng da mặt bằng lá tía tô

Với những công dụng kể trên, lá tía tô được sử dụng trong nhiều công thức chăm sóc da tại nhà. Dưới đây là một số cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt nếu áp dụng đều đặn.

la tia to bi quyet lam trang da tu nhien khien nhieu nguoi bat ngo hinh anh 1
Trong xu hướng làm đẹp tự nhiên, nhiều người lựa chọn lá tía tô để chăm sóc da nhờ tính an toàn, dễ làm

Mặt nạ lá tía tô làm trắng da

Nguyên liệu chỉ cần một nắm lá tía tô tươi. Rửa sạch, để ráo rồi đem xay hoặc giã nhuyễn, sau đó hòa với một ít nước lọc để tạo hỗn hợp sệt. Dùng hỗn hợp này đắp lên mặt trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn khoảng 2-3 lần mỗi tuần giúp da trở nên sáng và mịn hơn theo thời gian.

Kết hợp lá tía tô và mật ong làm trắng da

Sự kết hợp giữa lá tía tô và mật ong được đánh giá cao nhờ khả năng dưỡng ẩm, chống oxy hóa và hỗ trợ tái tạo da.

Quy trình thực hiện gồm: rửa sạch lá tía tô và để ráo, xay nhuyễn với một ít nước lọc, sau đó trộn cùng 2-3 thìa mật ong (có thể thêm vài giọt nước cốt chanh nếu da không nhạy cảm). Tiếp theo, làm sạch da mặt, lau khô rồi thoa hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng 10-15 phút và rửa lại bằng nước ấm. Kiên trì áp dụng 2 lần/tuần giúp cải thiện độ sáng và độ mịn của da.

Một số lưu ý khi dùng lá tía tô làm trắng da mặt

Dù là nguyên liệu tự nhiên, lá tía tô khi dùng chăm sóc da vẫn cần tuân thủ một số nguyên tắc an toàn. Lá nên được rửa kỹ, tốt nhất ngâm nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; hỗn hợp nên dùng ngay sau khi chế biến, tránh để lâu dễ nhiễm khuẩn. Trước khi đắp mặt nạ cần làm sạch da và tẩy tế bào chết nhẹ để tăng hiệu quả hấp thụ. Với da nhạy cảm, nên thử trước trên vùng da nhỏ ở tay để kiểm tra phản ứng. Sau khi sử dụng, cần hạn chế nắng và kết hợp kem chống nắng, khẩu trang, che chắn để bảo vệ da.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
