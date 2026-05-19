Vì sao lá tía tô được xem là “khắc tinh” của cảm lạnh?

Thứ Ba, 11:18, 19/05/2026
VOV.VN - Lá tía tô từ lâu được dân gian sử dụng để hỗ trợ giải cảm. Không chỉ là rau gia vị quen thuộc, loại lá này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Lá tía tô có thể giúp giải cảm

Tía tô được sử dụng phổ biến trong nhiều nền văn hóa với nhiều công dụng khác nhau. Tại Việt Nam, loại lá này từ lâu được xem là bài thuốc dân gian hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm lạnh như đau đầu, nghẹt mũi, ho. Theo y học cổ truyền, tía tô có vị cay, tính ấm, giúp giải cảm, giảm ho và hỗ trợ cải thiện các vấn đề hô hấp.

Lợi ích khác của lá tía tô đối với sức khỏe

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lá và hạt tía tô có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol, góp phần bảo vệ tim mạch. Tinh dầu trong hạt tía tô giúp tăng cholesterol có lợi, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh như xơ vữa động mạch, đau tim hay đột quỵ.

Hỗ trợ chống dị ứng và bảo vệ thần kinh

Chiết xuất từ lá tía tô có thể giúp hạn chế phản ứng dị ứng của cơ thể. Hàm lượng omega-3 dồi dào trong loại lá này còn góp phần chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ tăng cường chức năng não bộ, từ đó giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

Lá tía tô từ lâu được dân gian sử dụng để hỗ trợ giải cảm

Tăng cường hệ miễn dịch

Một số nghiên cứu cho thấy, tía tô có thể kích thích hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể tăng khả năng chống lại nhiễm trùng và giảm nguy cơ mắc bệnh. Đồng thời, loại thảo mộc này còn hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Hàm lượng flavonoid trong lá tía tô có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau dạ dày, đầy hơi và buồn nôn. Ngoài ra, dầu tía tô còn giúp giảm viêm và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Giảm căng thẳng oxy hóa

Căng thẳng oxy hóa xảy ra khi cơ thể mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá tía tô có thể góp phần hạn chế tác động tiêu cực này.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh tự miễn

Dầu hạt tía tô chứa hàm lượng axit alpha-linolenic (omega-3) cao, có thể hỗ trợ kiểm soát một số bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, hen suyễn và viêm khớp dạng thấp. Đối với người mắc hen suyễn, dầu hạt tía tô được cho là có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng co thắt đường thở, giảm phản ứng với các tác nhân kích thích từ môi trường.

Hỗ trợ làm đẹp da

Một số nghiên cứu cho thấy lá tía tô có thể giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV, giảm nguy cơ tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Dầu tía tô cũng có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn.

Hỗ trợ bảo vệ đường hô hấp

Các nghiên cứu cho thấy, lá tía tô có thể giúp cải thiện sức khỏe đường hô hấp, hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh, cúm, viêm phế quản và dị ứng theo mùa. Nhờ chứa luteolin, axit alpha-linolenic và axit rosmarinic, tía tô có thể giúp đường thở thông thoáng hơn và hỗ trợ hô hấp hiệu quả.

Nhiều người mách dùng lá tía tô chữa gout: Có nên áp dụng?

VOV.VN - Lá tía tô từ lâu được dân gian sử dụng như một loại thảo dược có lợi cho sức khỏe, trong đó có công dụng hỗ trợ cải thiện bệnh gout. Tuy nhiên, phương pháp chữa bệnh gút bằng lá tía tô có thực sự hiệu quả và an toàn như nhiều người truyền tai nhau?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
