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Lá vối tươi: Uống thế nào để tốt cho sức khỏe?

Thứ Ba, 11:20, 06/10/2026
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VOV.VN - Lá vối tươi được nhiều gia đình dùng để nấu nước uống hàng ngày, với mong muốn hỗ trợ tiêu hóa và thanh nhiệt. Tuy nhiên, từ cách chọn lá, chế biến đến lượng và thời điểm sử dụng đều cần lưu ý để phát huy lợi ích, hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn.

Hướng dẫn cách sử dụng lá vối tươi đúng cách

Chọn và sơ chế lá vối tươi

Nên chọn lá vối tươi, còn nguyên vẹn, không bị sâu bệnh, dập nát hoặc úa vàng. Lá có màu xanh tự nhiên, không có dấu hiệu hư hỏng thường phù hợp hơn để chế biến nước uống.

Sau khi thu hái, cần rửa lá dưới vòi nước sạch để loại bỏ đất cát và tạp chất. Có thể ngâm lá trong nước muối loãng trong vài phút rồi rửa lại bằng nước sạch trước khi nấu. Khâu sơ chế kỹ giúp hạn chế bụi bẩn và các tác nhân gây mất vệ sinh bám trên bề mặt lá.

Cách nấu nước lá vối tươi để uống

Đun lá vối tươi lấy nước là cách sử dụng phổ biến nhất. Với một lần nấu, có thể dùng khoảng 4 - 5 lá vối tươi, rửa sạch rồi cho vào nồi cùng lượng nước vừa đủ.

Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa và tiếp tục nấu khoảng 15 - 20 phút để các thành phần trong lá hòa tan vào nước. Nước lá vối có thể uống khi còn ấm hoặc để nguội tùy sở thích. Nên dùng trong ngày, tránh để quá lâu làm ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị.

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Lá vối tươi được nhiều gia đình dùng để nấu nước uống hàng ngày, với mong muốn hỗ trợ tiêu hóa và thanh nhiệt

Cách dùng nước lá vối tươi trong chăm sóc da

Ngoài cách uống, nước lá vối còn được sử dụng trong một số phương pháp chăm sóc da theo kinh nghiệm dân gian. Nước sau khi nấu có thể dùng để rửa da, súc miệng hoặc tắm, với mục đích làm sạch và giảm cảm giác khó chịu ở vùng da kích ứng nhẹ.

Tuy nhiên, đây không phải phương pháp điều trị các bệnh lý da liễu. Nước lá vối cần được để nguội trước khi sử dụng, bảo đảm vệ sinh và không nên dùng lại nước đã để qua đêm vì chất lượng có thể thay đổi.

Thời điểm và liều lượng sử dụng nước lá vối phù hợp

Thời điểm uống nước lá vối cũng là vấn đề cần lưu ý. Nên dùng sau bữa ăn thay vì uống khi bụng đói, bởi một số thành phần trong lá có thể gây khó chịu đường tiêu hóa ở người nhạy cảm. Khi chưa ăn, một số người có thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi hoặc không thoải mái.

Nước lá vối nên được sử dụng với lượng vừa phải, tương tự một loại trà trong ngày, không nên uống quá nhiều hoặc dùng kéo dài với mục đích thay thế nước lọc. Việc lạm dụng các loại nước thảo mộc có thể ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể.

Lá vối tươi có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Theo tài liệu về dược liệu và y học cổ truyền, lá vối chứa tinh dầu, tanin, flavonoid, alkaloid cùng một số vitamin, khoáng chất, với nhiều tác dụng tiềm năng đối với sức khỏe. Nước lá vối có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, chướng bụng; một số hợp chất trong lá và nụ vối cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, mỡ máu. Ngoài ra, tanin và tinh dầu có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, trong khi nước lá vối thường được dùng để giải khát và có thể tạo tác dụng lợi tiểu nhẹ. Tuy nhiên, các lợi ích này chưa đồng nghĩa với khả năng điều trị bệnh và không thay thế chỉ định y tế.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng lá vối tươi

Lá vối là thức uống quen thuộc nhưng nên sử dụng vừa phải. Không nên uống khi bụng đói, tránh dùng quá nhiều hoặc thay thế hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài. Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Nước lá vối chỉ có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, không thay thế thuốc điều trị; nếu triệu chứng kéo dài, cần đi khám để được tư vấn phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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