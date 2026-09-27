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Lá xoan và những điều ít người biết về công dụng, độc tính

Chủ Nhật, 09:28, 27/09/2026
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VOV.VN - Lá xoan được dân gian dùng để hỗ trợ một số vấn đề ngoài da như ghẻ, ngứa, mụn nhọt. Tuy nhiên, cây có độc tính cao, vì vậy cần thận trọng khi sử dụng, đặc biệt không tự ý dùng theo đường uống.

Đặc tính của lá xoan dưới góc nhìn y học

Theo y học cổ truyền

Theo y học cổ truyền, lá xoan có vị đắng, tính hàn, được dân gian dùng với mục đích thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trừ thấp và hỗ trợ trị ghẻ, ngứa, mụn nhọt; một số bộ phận của cây còn từng được dùng để hỗ trợ trừ giun. Tuy nhiên, do có dược tính mạnh và tiềm ẩn độc tính, không nên tự ý sử dụng, đặc biệt theo đường uống.

Theo y học hiện đại

Một số nghiên cứu cho thấy các chất trong lá xoan có khả năng kháng nấm, trong đó có thể ức chế sự phát triển của Fusarium solani. Tuy nhiên, đây mới là kết quả từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chưa đủ cơ sở để dùng lá xoan điều trị bệnh ở người. Cần có thêm nghiên cứu để xác định hiệu quả, liều dùng và mức độ an toàn.

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 Lá xoan được dân gian dùng để hỗ trợ một số vấn đề ngoài da như ghẻ, ngứa, mụn nhọt

Ứng dụng của lá xoan trong điều trị và đời sống

Hỗ trợ các vấn đề ngoài da

Trong dân gian, lá xoan thường được nấu nước để tắm, rửa hoặc giã đắp ngoài da khi bị ghẻ, ngứa. Tuy nhiên, cách dùng này không thay thế điều trị y tế và có thể gây kích ứng, nhiễm độc nếu sử dụng sai, đặc biệt không nên đắp lên vùng da trầy xước hoặc nhạy cảm.

Giảm đau

Theo kinh nghiệm dân gian, lá xoan được dùng để chườm nhằm giảm đau, sưng ở lưng, cơ và khớp. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp hỗ trợ, không thay thế việc thăm khám và điều trị nguyên nhân bệnh xương khớp.

Đuổi côn trùng và bảo quản nông sản

Ngoài dùng trong dân gian, lá xoan còn được tận dụng để hạn chế sâu mọt, rệp và một số loại sâu hại nhờ các hoạt chất có tác động đến côn trùng. Lá xoan khô có thể được dùng khi bảo quản hạt giống hoặc làm nguyên liệu chế phẩm bảo vệ thực vật, nhưng cần sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng đến người, vật nuôi và môi trường.

Độc tính của lá xoan và những sai lầm cần tránh

Cây xoan có độc tính cao, đặc biệt ở quả và hạt, nên không nên tự ý sử dụng theo đường uống. Ăn phải các bộ phận có độc có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí rối loạn hô hấp và tuần hoàn trong trường hợp nặng. Nếu nghi ngờ ngộ độc hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế. Đặc biệt, không tự ý sắc lá xoan uống với mục đích “thanh nhiệt, giải độc” khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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