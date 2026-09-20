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Lạc chứa nhiều chất béo, người bị mỡ máu có nên ăn?

Chủ Nhật, 15:14, 20/09/2026
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VOV.VN - Người bị mỡ máu cao vẫn có thể ăn lạc nếu dùng với lượng phù hợp và chế biến lành mạnh. Giàu protein, chất xơ và chất béo không bão hòa nhưng nhiều năng lượng, lạc cần được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn.

Lợi ích nổi bật của lạc đối với sức khỏe

Lạc giàu chất béo không bão hòa, protein thực vật, chất xơ, niacin, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cơ bắp, hệ thần kinh và tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, nhưng do lạc giàu năng lượng, cần kiểm soát khẩu phần nếu muốn duy trì hoặc giảm cân.

Người bị mỡ máu có ăn được lạc không?

Người bị mỡ máu cao vẫn có thể ăn lạc, miễn là kiểm soát khẩu phần và ưu tiên cách chế biến ít muối, ít dầu mỡ. Việc bổ sung lạc ở mức hợp lý có thể cung cấp chất béo không bão hòa, protein và chất xơ cho chế độ ăn.

lac chua nhieu chat beo, nguoi bi mo mau co nen an hinh anh 1
Người bị mỡ máu cao vẫn có thể ăn lạc nếu dùng với lượng phù hợp và chế biến lành mạnh

Tại sao lạc tốt cho người bị mỡ máu?

Người bị mỡ máu cao vẫn có thể ăn lạc nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa và chất xơ, nhất là khi dùng thay cho nguồn chất béo bão hòa. Tuy nhiên, lạc không trực tiếp làm giảm cholesterol xấu hay triglyceride; kiểm soát mỡ máu cần kết hợp chế độ ăn, vận động, kiểm soát cân nặng và thuốc khi được chỉ định.

Trường hợp bị mỡ máu không nên ăn lạc

Phần lớn người bị mỡ máu cao không cần loại bỏ hoàn toàn lạc khỏi thực đơn. Tuy nhiên, những người dị ứng đậu phộng cần tuyệt đối tránh loại thực phẩm này.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thường xuyên đầy bụng, khó tiêu cũng nên cân nhắc lượng ăn để tránh làm triệu chứng khó chịu hơn. Người bị mỡ máu cao đồng thời thừa cân, béo phì, tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng cần đặc biệt chú ý khẩu phần vì lạc chứa nhiều năng lượng.

Cách ăn lạc an toàn cho người mỡ máu

Người bị mỡ máu cao có thể ăn lạc nhưng cần kiểm soát khẩu phần do loại hạt này giàu năng lượng; khoảng 28g lạc rang khô cung cấp 166 kcal. Nên ưu tiên lạc luộc, rang không muối, hạn chế món chiên nhiều dầu, tẩm đường hoặc nhiều muối. Không sử dụng lạc bị mốc, đổi màu, có mùi bất thường do nguy cơ aflatoxin. Lạc nên được kết hợp với rau xanh, cá, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein lành mạnh; đồng thời duy trì vận động, kiểm soát cân nặng và tuân thủ điều trị khi được bác sĩ chỉ định.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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