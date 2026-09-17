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Ăn một quả trứng mỗi ngày có làm tăng mỡ máu?

Thứ Năm, 09:54, 17/09/2026
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VOV.VN - Quả trứng giàu protein, vitamin và choline, có thể ăn mỗi ngày nếu khỏe mạnh, nhưng người rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ cần chú ý lượng ăn và cách chế biến.

Trứng thường bị e ngại vì chứa cholesterol, đặc biệt ở lòng đỏ. Tuy nhiên, theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trứng còn cung cấp lecithin, loại chất béo có vai trò trong chuyển hóa cholesterol. Vì vậy, người khỏe mạnh, không có bệnh lý nền có thể ăn một quả trứng mỗi ngày.

Về thành phần dinh dưỡng, lòng trắng gần như không chứa chất béo nhưng giàu protein cùng một số khoáng chất và vitamin nhóm B như kali, magie, niacin, riboflavin. Lòng đỏ có lượng protein thấp hơn nhưng tập trung nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin A, B6, B12, D, canxi, folate, omega-3 và các axit béo thiết yếu.

Cholesterol cũng nằm chủ yếu ở lòng đỏ. Đây là lý do nhiều người có thói quen bỏ phần này khi ăn trứng. Tuy nhiên, với người khỏe mạnh, việc ăn một quả trứng mỗi ngày không đồng nghĩa với nguy cơ cholesterol trong máu tăng cao. Điều đáng lưu ý hơn là tổng thể khẩu phần và cách chế biến món ăn.

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Quả trứng giàu protein, vitamin và choline, có thể ăn mỗi ngày nếu khỏe mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Một quả trứng luộc có giá trị dinh dưỡng khác với món trứng được chiên cùng nhiều dầu, bơ, xúc xích, thịt xông khói hoặc phô mai. Những thực phẩm ăn kèm này có thể làm tăng đáng kể năng lượng, chất béo bão hòa và muối trong bữa ăn, từ đó khiến một món ăn vốn đơn giản trở nên nhiều năng lượng hơn.

Với người đang giảm cân, trứng có thể được đưa vào bữa sáng nhờ hàm lượng protein giúp tạo cảm giác no. Tuy nhiên, chỉ ăn trứng không phải cách xây dựng một bữa sáng cân đối. Có thể kết hợp trứng với bánh mì nguyên cám, rau xanh và một phần trái cây để bổ sung chất xơ, vitamin và các nhóm chất cần thiết.

Trẻ em cũng có thể ăn trứng thường xuyên, tùy độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng. Trứng cung cấp choline, dưỡng chất tham gia vào quá trình phát triển não bộ và chức năng nhận thức, cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác.

Ngược lại, người có rối loạn chuyển hóa lipid hoặc bệnh gan, đặc biệt gan nhiễm mỡ, nên chú ý hơn đến lượng trứng trong khẩu phần. Cholesterol từ thực phẩm không phải yếu tố duy nhất quyết định cholesterol máu, nhưng với những người đã có rối loạn chuyển hóa, chế độ ăn nhiều chất béo và cholesterol có thể khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn hơn.

Theo khuyến nghị được bác sĩ đưa ra, người bị gan nhiễm mỡ có thể giới hạn khoảng 2-3 quả trứng mỗi tuần, ưu tiên trứng luộc thay vì chiên rán nhiều dầu. Nếu men gan tăng hoặc gan nhiễm mỡ ở mức độ trung bình đến nặng, chế độ ăn nên được điều chỉnh theo tình trạng cụ thể, trong đó có thể tăng các nguồn protein ít chất béo như cá, đậu phụ và thịt nạc.

Như vậy, vấn đề không nằm ở việc có nên loại bỏ trứng khỏi thực đơn hay không, mà ở số lượng, cách chế biến và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Với người khỏe mạnh, một quả trứng mỗi ngày có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng, miễn tổng khẩu phần không quá nhiều chất béo và năng lượng.

Như Loan/VTC News
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