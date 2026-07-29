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Bí quyết ngăn ngừa rạn da cho mẹ bầu

Thứ Tư, 10:54, 29/07/2026
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VOV.VN - Hành trình mang thai mang lại những trải nghiệm thiêng liêng nhưng cũng đi kèm với nhiều thay đổi lớn về mặt sinh học trên cơ thể người phụ nữ. Một trong những nỗi lo lắng phổ biến nhất của các mẹ bầu là tình trạng rạn da. Dưới đây là bí quyết giúp ngăn ngừa rạn da trong quá trình mang thai.

Kiểm soát cân nặng phù hợp

Tốc độ tăng cân là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây rạn da. Khi cân nặng tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, da không kịp thích nghi và các mô liên kết dưới da dễ bị đứt gãy.

Mức tăng cân lý tưởng của một thai kỳ bình thường nên được duy trì ổn định trong khoảng 9-12 kg, tùy theo thể trạng ban đầu của mẹ. Các mẹ bầu nên theo dõi sát sao biểu đồ cân nặng theo từng tuần để có sự điều chỉnh kịp thời, giúp làn da có đủ thời gian thích nghi một cách tự nhiên.

Uống đủ nước và chế độ ăn cân bằng

Sự co giãn của mô da phụ thuộc rất lớn vào độ ẩm và dưỡng chất từ bên trong cơ thể. Một làn da đủ ẩm từ bên trong sẽ có khả năng giãn nở tốt hơn khi vòng bụng lớn dần, và ít có nguy cơ hình thành các vết rạn đỏ ở giai đoạn đầu.

Vì vậy, việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày giúp các tế bào luôn ngậm nước, tăng cường màng ẩm tự nhiên và giữ cho bề mặt da luôn linh hoạt. Bên cạnh đó, một chế độ ăn giàu vitamin A, C, E, kẽm và các peptides collagen sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu thiết yếu để cơ thể tái tạo hệ thống sợi nâng đỡ dưới da, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ hình thành các vết rạn.

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Mẹ bầu cần bổ sung đủ nước và xây dựng chế độ ăn cân bằng

Vận động nhẹ nhàng

Vận động trong thai kỳ không chỉ tốt cho tuần hoàn máu mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý, gián tiếp làm giảm áp lực căng giãn lên da. Những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga bầu hay bơi lội đều là lựa chọn phù hợp, miễn là được thực hiện đều đặn và vừa sức.

Sử dụng dầu massage ngừa rạn da

Bên cạnh các biện pháp chăm sóc từ bên trong, massage cũng là cách đơn giản và hiệu quả trong việc trị rạn da. Mẹ bầu nên thoa kem hoặc dầu dưỡng và massage nhẹ nhàng từ khoảng tuần thứ 12 đến tuần thứ 16 của thai kỳ để tăng độ đàn hồi cho da.

Tuy nhiên, không phải loại dầu massage nào cũng phù hợp để dùng hàng ngày trên làn da nhạy cảm của mẹ bầu. Nhiều dòng dầu massage trên thị trường sử dụng dầu khoáng làm thành phần chính, vốn có nguồn gốc từ dầu mỏ. Loại dầu này chỉ tạo một lớp màng ngăn mất nước trên bề mặt da, chứ không thực sự nuôi dưỡng da từ sâu bên trong.

Thấu hiểu sâu sắc bản chất sinh học của làn da nhạy cảm trong thai kỳ, dầu massage Mamma & Bebé NeBiolina mang đến giải pháp chăm sóc da dịu lành cho mẹ bầu. Dầu massage NeBiolina ứng dụng công thức dịu nhẹ chiết xuất từ bộ ba dầu thực vật hữu cơ: dầu hạt yến mạch, dầu hướng dương và dầu đậu nành, kết hợp cùng vitamin E tự nhiên. Đây là những thành phần giàu phức hợp lipid sinh học, có cấu trúc tương tự hàng rào bảo vệ da tự nhiên của cơ thể, nên khả năng thẩm thấu và nuôi dưỡng sâu hơn hẳn so với dầu khoáng thông thường.

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Dầu massage hữu cơ NeBiolina hỗ trợ ngừa rạn da cho mẹ bầu

Bên cạnh đó, sản phẩm có kết cấu dầu mềm mại giúp nuôi dưỡng làn da, hỗ trợ duy trì độ đàn hồi và độ ẩm cần thiết, giúp da mềm mịn hơn trong suốt thai kỳ. Mỗi lần massage không chỉ là bước chăm sóc da, mà còn là khoảng thời gian để mẹ kết nối với cơ thể, cảm nhận sự yêu thương dành cho chính mình và em bé đang lớn lên từng ngày.

Đặc biệt, dầu massage hữu cơ NeBiolina sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế ICEA khắt khe từ Italy và kiểm nghiệm da liễu trên da nhạy cảm giúp mẹ có thể an tâm khi lựa chọn sử dụng hàng ngày.

Ngừa rạn da thai kỳ là một hành trình dài cần sự kiên trì kết hợp hài hòa giữa lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và việc chăm sóc da cẩn trọng mỗi ngày. Bằng việc chủ động lắng nghe cơ thể và lựa chọn những sản phẩm dịu lành, an toàn, mẹ bầu hoàn toàn có thể tự tin giữ gìn làn da mịn màng, khỏe đẹp để trọn vẹn tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ.

CTV An An/VOV.VN
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