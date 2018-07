Làm sạch gan bằng những thực phẩm sẵn có hàng ngày

Tỏi: Tỏi rất tốt cho việc làm sạch gan, nó giúp kích hoạt các enzym trong gan để loại bỏ độc tố. Nó cũng chứa hai hợp chất tự nhiên được gọi là allicin và selen, giúp hỗ trợ quá trình làm sạch gan và bảo vệ gan khỏi những tổn thương độc hại. Hơn nữa, tỏi làm giảm cholesterol và mức chất béo trung tính có thể làm cản trở hoạt động của gan. Bưởi: Là một nguồn vitamin C dồi dào, pectin và chất chống oxy hóa trong bưởi cũng hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên của gan. Nó cũng chứa glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do và giải độc gan. Hơn nữa, naringenin flavonoid trong bưởi giúp phân hủy chất béo. Củ dền: Củ dền là một thực phẩm mạnh mẽ khác để làm sạch và hỗ trợ chức năng gan. Lượng flavonoid thực vật và beta-carotene trong củ dền rất cao, chúng giúp kích thích và cải thiện chức năng gan. Hơn nữa, củ dền còn được coi là "máy lọc máu" tự nhiên. Chanh: Chanh giúp giải độc gan chủ yếu là do chất chống oxy hóa D-Limonene có trong nó, chất này giúp kích hoạt các enzym trong gan giúp giải độc. Hơn nữa, lượng vitamin C cao trong chanh giúp gan sản xuất nhiều enzym hơn để hỗ trợ tiêu hóa. Chanh cũng làm tăng khả năng hấp thụ khoáng chất của gan. Trà xanh: Bằng cách uống trà xanh hàng ngày, bạn có thể giúp cơ thể thải độc tố và chất béo lắng đọng, trong khi tăng mức độ hydrat hóa. Một nghiên cứu năm 2002 được công bố trên tạp chí quốc tế về béo phì phát hiện ra rằng catechin trong trà giúp kích thích sự dị hóa lipid trong gan. Điều này sẽ ngăn cản tích tụ chất béo trong gan. Thức uống lành mạnh này cũng bảo vệ gan khỏi tác hại của các chất độc hại như rượu. Bơ: Theo một nghiên cứu năm 2000 của Hiệp hội Hóa học Mỹ, bơ có chứa các hóa chất mạnh có thể làm giảm tổn thương gan. Trái cây này giàu glutathione, một hợp chất làm sạch độc tố có hại để giúp hoạt động tốt. Hơn nữa, bơ có chứa nhiều khoáng chất, vitamin và chất dinh dưỡng thực vật hỗ trợ sức khỏe gan. Ăn 1 đến 2 trái bơ mỗi tuần để giúp làm giảm tổn thương gan. Củ nghệ là một thực phẩm làm sạch gan phổ biến và hiệu quả khác. Nó cũng cải thiện khả năng tiêu hóa chất béo của cơ thể. Hợp chất curcumin trong nghệ tạo ra sự hình thành của một enzyme giải độc gan chính gọi là glutathione S-transferase. Ngoài ra, nó cũng giúp tái tạo tế bào gan bị hư hỏng. Táo: Ăn một quả táo mỗi ngày là bí mật đằng sau một lá gan khỏe mạnh. Táo là một nguồn pectin tốt, chất xơ hòa tan giúp loại bỏ độc tố khỏi đường tiêu hóa và cholesterol từ máu, từ đó ngăn gan bị quá tải. Hơn nữa, táo chứa axit malic, một chất dinh dưỡng làm sạch tự nhiên giúp loại bỏ các chất gây ung thư và các chất độc ra khỏi máu. Quả óc chó: Lượng amino acid l-arginine cao trong quả óc chó giúp gan giải độc amoniac. Hơn nữa, quả óc chó chứa glutathione và axit béo omega-3, giúp hỗ trợ quá trình làm sạch gan tự nhiên. Theo một nghiên cứu năm 2008 được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, các polyphenol trong óc chó ngăn ngừa tổn thương gan gây ra bởi carbon tetrachloride và d-galactosamine. Bông cải xanh: Ăn bông cải xanh hỗ trợ quá trình làm sạch gan tự nhiên. Giàu glucosinolates, bông cải xanh giúp loại bỏ các chất gây ung thư và các độc tố có hại khác ra khỏi cơ thể. Hàm lượng chất xơ cao trong bông cải xanh cũng cải thiện quá trình tiêu hóa. Hơn nữa, nó chứa vitamin E tan trong chất béo, một chất chống oxy hóa quan trọng cho gan.

