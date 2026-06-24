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Loại cá nhỏ nhưng "có võ", ăn vào bổ não, dưỡng tim lại tốt cho xương khớp

Thứ Tư, 14:00, 24/06/2026
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VOV.VN - Khi nhắc đến các loại cá biển tốt cho sức khỏe, chúng ta thường nghĩ ngay đến cá hồi hay cá ngừ đại dương đắt đỏ. Thế nhưng, có một loài cá vô cùng quen thuộc, bình dân trong mâm cơm Việt nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng "khủng" không hề kém cạnh là cá cơm.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch 

Cá cơm là một trong những nguồn cung cấp axit béo Omega-3 tự nhiên tốt nhất cho cơ thể. Lượng chất béo lành mạnh này có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Thường xuyên ăn cá cơm giúp bạn ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm khác.

Phát triển xương khớp và ngăn ngừa loãng xương

Cá cơm là nguồn cung cấp canxi và vitamin D vô cùng dồi dào, đặc biệt là khi bạn ăn cả xương của các loại cá cơm nhỏ hoặc cá cơm khô. Sự kết hợp giữa canxi và phốt pho trong cá cơm giúp củng cố mật độ xương, làm cho xương và răng chắc khỏe hơn. Đây là món ăn tuyệt vời giúp trẻ em phát triển chiều cao và giúp người già phòng ngừa căn bệnh loãng xương, đau nhức khớp.

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Cá cơm là nguồn cung cấp canxi và vitamin D vô cùng dồi dào, đặc biệt là khi bạn ăn cả xương của các loại cá cơm nhỏ hoặc cá cơm khô. 

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không gây tăng cân, cá cơm chính là câu trả lời hoàn hảo. Loại cá này chứa hàm lượng protein cao nhưng lại có lượng calo tương đối thấp. Việc nạp đủ protein từ cá cơm sẽ kích thích giải phóng các hormone gây no, giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Tăng cường chức năng não bộ và tăng trí nhớ

Các axit béo Omega-3 (đặc biệt là DHA) chiếm tỷ lệ lớn trong cấu trúc của tế bào não và được tìm thấy rất nhiều trong cá cơm. Việc bổ sung cá cơm vào thực đơn hàng tuần giúp nuôi dưỡng tế bào thần kinh, cải thiện khả năng tập trung và tăng cường trí nhớ. Đối với người lớn tuổi, ăn cá cơm đều đặn là giải pháp tự nhiên giúp đẩy lùi chứng suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Tốt cho thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt

Trong cá cơm có chứa hàm lượng Vitamin A và các axit béo thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe đôi mắt một cách tối ưu. Các dưỡng chất này giúp nuôi dưỡng giác mạc, giảm tình trạng khô mắt, mỏi mắt khi phải làm việc nhiều với máy tính. Đặc biệt, Omega-3 trong cá cơm còn có khả năng làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi.

Thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào và chữa lành vết thương

Hàm lượng protein chất lượng cao và các axit amin thiết yếu trong cá cơm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và sửa chữa các mô tế bào bị tổn thương. Ngoài ra, lượng sắt dồi dào trong loại cá này giúp kích thích sản sinh hồng cầu, đảm bảo quá trình vận chuyển oxy khắp cơ thể diễn ra thuận lợi, từ đó giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau khi ốm dậy hoặc sau chấn thương.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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