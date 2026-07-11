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Loại cây quen mặt được ví như "tủ thuốc tự nhiên", từ quả đến lá đều cực tốt

Thứ Bảy, 05:45, 11/07/2026
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VOV.VN - Ổi là loại cây ăn quả vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng từ búp non, lá ổi cho đến quả ổi đều là những vị thuốc Nam sở hữu dược tính cực kỳ mạnh mẽ. Từ việc hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết cho đến kháng khuẩn, bảo vệ tim mạch, cây ổi được ví như "tủ thuốc tự nhiên" ngay trong vườn.

Điều trị tiêu chảy, kiết lỵ và bảo vệ hệ tiêu hóa

Từ xa xưa, búp ổi non đã là bài thuốc dân gian kinh điển giúp cầm tiêu chảy cấp tốc nhờ chứa hàm lượng chất tannin dồi dào. Chất tannin này khi đi vào đường ruột sẽ làm se niêm mạc ruột, giảm bớt sự co bóp của cơ trơn và ức chế các vi khuẩn gây hại như E. coli hay Salmonella, giúp làm dịu đường tiêu hóa và phục hồi chức năng ruột một cách nhanh chóng.

Thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân tự nhiên thì trà lá ổi và quả ổi là sự kết hợp hoàn hảo. Trong khi quả ổi giàu chất xơ, ít calo giúp bạn no lâu và hạn chế thèm ăn, thì các hợp chất trong lá ổi lại ngăn chặn quá trình chuyển hóa tinh bột phức tạp thành đường, hạn chế sự tích tụ mỡ thừa ở các vùng bụng, bắp tay và bắp chân một cách hiệu quả.

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Từ việc hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết cho đến kháng khuẩn, cây ổi được ví như tủ thuốc tự nhiên ngay trong vườn. (Ảnh minh họa: VTC News).

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol xấu

Cả quả ổi và lá ổi đều chứa lượng chất chống oxy hóa và vitamin dồi dào, giúp bảo vệ các tế bào tim khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Lượng kali và chất xơ hòa tan trong ổi giúp cải thiện tỷ lệ cholesterol bằng cách giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp điều hòa huyết áp ổn định và giảm nguy cơ đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng

Hàm lượng Vitamin C cực kỳ đậm đặc trong quả ổi (đáp ứng tới 200% nhu cầu hàng ngày của cơ thể) đóng vai trò cốt lõi trong việc củng cố hệ thống miễn dịch vững chắc. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, kích thích sản sinh tế bào bạch cầu để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại virus gây cảm cúm, ho và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng và ngăn ngừa lão hóa sớm

Nguồn chất chống oxy hóa phong phú bao gồm Vitamin A, C và Lycopene trong cây ổi là "vũ khí" tuyệt vời để duy trì tuổi xuân cho làn da. Ăn quả ổi giúp kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi cho da; trong khi đó, dùng nước lá ổi để rửa mặt hoặc đắp mặt nạ lá ổi giã nhuyễn giúp se khít lỗ chân lông, kháng viêm, trị mụn trứng cá và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Khả năng phòng chống ung thư

Lá ổi rất giàu lycopene, quercetin và vitamin C - những chất chống oxy hóa cực mạnh giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy chiết xuất lá ổi có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư khoang miệng. Bổ sung trà lá ổi vào thói quen hàng ngày là một cách đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các tế bào ác tính.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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