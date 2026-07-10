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Vị thuốc bổ tự nhiên tưởng ăn cho vui miệng lại là “trợ thủ” quý cho sức khỏe

Thứ Sáu, 05:45, 10/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực độc đáo, quả vả (quả ngõa) còn được ví như một "kho báu" dinh dưỡng với rất nhiều công dụng trị bệnh quý giá. Vậy lợi ích sức khỏe của quả vả là gì và tại sao bạn nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống?

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và điều trị táo bón

Nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan cực kỳ dồi dào, quả vả hoạt động như một phương thuốc tự nhiên giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru. Khi đi vào đường ruột, chất xơ này kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và tạo điều kiện thuận lợi cho các lợi khuẩn phát triển, từ đó đánh bay chứng táo bón, đầy hơi hiệu quả.

Kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch

Quả vả là nguồn cung cấp Kali lý tưởng nhưng lại chứa rất ít Natri, giúp điều hòa lưu lượng máu và làm giãn mạch máu một cách tự nhiên. Đồng thời, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong loại quả này còn hỗ trợ đào thải lượng muối dư thừa và giảm lượng cholesterol xấu trong máu, giúp bạn phòng ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và cao huyết áp.

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Không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực độc đáo, quả vả (quả ngõa) còn được ví như một "kho báu" dinh dưỡng với rất nhiều công dụng trị bệnh quý giá. (Ảnh minh họa: VTC News).

Giúp xương khớp chắc khỏe

Hàm lượng canxi và magiê dồi dào trong quả vả chính là những nguyên liệu thô cốt lõi để tái tạo và duy trì mật độ xương. Thường xuyên bổ sung quả vả vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp người trưởng thành ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, giảm đau nhức xương khớp do tuổi tác, đồng thời hỗ trợ phát triển khung xương vững chắc cho trẻ em.

Hỗ trợ giảm cân và quản lý vóc dáng

Đối với những ai đang trong chế độ ăn kiêng, quả vả là một "vũ khí bí mật" tuyệt vời vì chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ. Khi ăn quả vả, chất xơ sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và kéo dài, từ đó giúp bạn dễ dàng kiểm soát các cơn thèm ăn vặt và quản lý cân nặng hiệu quả.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Mặc dù quả vả khi chín có vị ngọt tự nhiên, nhưng quả vả xanh và lá vả lại chứa các hợp chất sinh học có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin. Việc tiêu thụ quả vả một cách hợp lý giúp điều hòa lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến sau khi ăn, rất có lợi cho người có nguy cơ hoặc đang điều trị bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da

Sự kết hợp hoàn hảo giữa các chất chống oxy hóa polyphenol cùng vitamin A và C trong quả vả giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Cơ chế này không chỉ làm chậm quá trình lão hóa, mờ nếp nhăn mà còn kích thích cơ thể sản sinh collagen, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong để luôn mịn màng, tươi trẻ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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