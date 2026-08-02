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Loại củ bùi béo bán đầy chợ, là vị thuốc giúp bổ tim, sáng mắt, đánh bay mỡ thừa

Chủ Nhật, 14:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Khoai môn từ lâu đã là loại củ vô cùng quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một nguyên liệu tạo nên độ bùi béo và hương thơm đặc trưng cho món ăn, khoai môn còn là một nguồn cung cấp năng lượng và dưỡng chất vô cùng quý giá cho cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù khoai môn là một loại củ chứa tinh bột, nhưng tinh bột trong khoai môn chủ yếu là tinh bột kháng (resistant starch) và chất xơ, vốn là những chất không dễ bị cơ thể hấp thụ. Cơ chế này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột ngột sau khi ăn, từ đó hỗ trợ đắc lực cho những người đang sống chung với bệnh tiểu đường tuýp 2.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong khoai môn hoạt động như một chiếc chổi tự nhiên, giúp làm tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn. Thêm vào đó, lượng tinh bột kháng trong củ khoai môn khi đi xuống ruột già sẽ trở thành thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn, giúp hệ vi sinh đường ruột luôn cân bằng và khỏe mạnh.

Một lợi ích vượt trội khác mà khoai môn mang lại là khả năng hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng thon gọn cho người ăn kiêng. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hàm lượng chất xơ cao và tinh bột kháng, khoai môn tạo ra cảm giác no lâu, kéo dài thời gian tiêu hóa và làm giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Việc thay thế các loại tinh bột nhanh bằng khoai môn trong thực đơn sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể mà không lo bị thiếu hụt năng lượng.

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Khoai môn còn là một nguồn cung cấp năng lượng và dưỡng chất vô cùng quý giá cho cơ thể. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho sức khoẻ tim mạch

Đối với sức khỏe hệ tim mạch, khoai môn đóng vai trò như một "tấm khiên" bảo vệ nhờ hàm lượng kali và chất xơ hòa tan vô cùng dồi dào. Khoáng chất kali trong khoai môn có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp điều hòa huyết áp và giảm bớt áp lực lên hệ thống tim mạch của bạn. Đồng thời, chất xơ hòa tan trong loại củ này cũng tham gia vào quá trình liên kết với các axit mật để đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Tăng cường miễn dịch

Vào những giai đoạn cơ thể cần phục hồi, khoai môn phát huy tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ nhờ lượng vitamin C và vitamin E đậm đặc. Hai loại vitamin này phối hợp cùng nhau để trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tình trạng stress oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa sớm. Việc duy trì thói quen ăn khoai môn một cách hợp lý sẽ kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể có hàng rào phòng ngự vững chắc trước các loại virus, vi khuẩn gây bệnh.

Phòng ngừa ung thư

Không dừng lại ở đó, loại củ bùi béo này còn được ghi nhận là có chứa các hợp chất thực vật đặc biệt giúp hỗ trợ phòng chống bệnh ung thư. Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy trong khoai môn có chứa các chất chống oxy hóa thuộc nhóm polyphenol, đặc biệt là quercetin, có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính. Các hợp chất này giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ tế bào, làm giảm nguy cơ đột biến gen và hạn chế sự hình thành của các khối u nguy hiểm.

Cải thiện thị lực

Cuối cùng, khoai môn còn là thực phẩm tuyệt vời giúp cải thiện thị lực. Hàm lượng vitamin A và các chất chống oxy hóa carotenoid có trong khoai môn giúp bảo vệ võng mạc, tăng cường độ sáng cho đôi mắt và giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể do tuổi tác.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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