中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sữa ong chúa có thực sự “thần kỳ” với phụ nữ? Sự thật ít người biết

Thứ Sáu, 09:25, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sữa ong chúa - sản phẩm do ong thợ tiết ra, từ lâu được biết đến như một nguồn dinh dưỡng tự nhiên giàu protein, axit amin, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất thiết yếu. Nhờ thành phần đa dạng, loại thực phẩm này thường được sử dụng để hỗ trợ sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Lợi ích của sữa ong chúa đối với phụ nữ

Sữa ong chúa không phải là “thần dược” như một số quảng cáo thổi phồng, song đây vẫn là nguồn bổ sung dinh dưỡng có giá trị nếu được dùng hợp lý. Tác dụng của sữa ong chúa chủ yếu liên quan đến việc hỗ trợ nội tiết, chăm sóc da và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Một số lợi ích đáng chú ý

Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố: Sữa ong chúa chứa các hợp chất có cấu trúc gần giống estrogen, từ đó có thể góp phần cải thiện tình trạng rối loạn nội tiết, nhất là ở phụ nữ sau sinh hoặc giai đoạn tiền mãn kinh.

Làm đẹp da, làm chậm lão hóa: Hàm lượng chất chống oxy hóa trong sữa ong chúa giúp giảm sự hình thành nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và hỗ trợ tái tạo tế bào da.

Bổ sung dinh dưỡng, nâng cao thể trạng: Các vitamin và vi chất trong sữa ong chúa góp phần hỗ trợ sức khỏe chung, dù chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định tác dụng tăng miễn dịch rõ rệt.

Có thể thấy, sữa ong chúa mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, song hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc vào cơ địa và cách sử dụng của từng người.

Sữa ong chúa không phải là "thần dược" như một số quảng cáo thổi phồng, song đây vẫn là nguồn bổ sung dinh dưỡng có giá trị nếu được dùng hợp lý

Tác động đến nội tiết và làn da

Không ít phụ nữ lựa chọn sữa ong chúa với kỳ vọng cải thiện hormone và duy trì vẻ ngoài tươi trẻ. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cần hiểu rõ cơ chế tác động của sản phẩm này.

Đối với nội tiết tố nữ

Estrogen giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, duy trì làn da và chức năng sinh sản. Khi hormone này suy giảm, cơ thể có thể xuất hiện các biểu hiện như khô da, rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ hay bốc hỏa.

Việc sử dụng sữa ong chúa có thể giúp:

Hỗ trợ điều hòa nội tiết ở mức độ nhẹ

Giảm bớt một số triệu chứng tiền mãn kinh như mệt mỏi, nóng trong người

Góp phần cân bằng hormone khi rối loạn chưa nghiêm trọng

Tuy vậy, cần nhấn mạnh rằng, sữa ong chúa không thể thay thế các liệu pháp hormone và không nên sử dụng tùy tiện với người có bệnh lý nội tiết.

Đối với làn da

Làn da chịu ảnh hưởng lớn từ nội tiết và quá trình lão hóa tự nhiên. Việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong là một trong những giải pháp hỗ trợ chăm sóc da lâu dài.

Sữa ong chúa có thể:

Cung cấp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da trước tác động của gốc tự do

Thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi

Hỗ trợ làm sáng da, giảm tình trạng xỉn màu

Tuy nhiên, hiệu quả làm đẹp thường không đến ngay mà cần thời gian, đồng thời nên kết hợp với chế độ chăm sóc da khoa học.

Cách sử dụng an toàn, hiệu quả

Để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro, việc sử dụng sữa ong chúa cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản:

Liều lượng: Khoảng 1-2g mỗi ngày đối với sữa ong chúa tươi, hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Thời điểm: Nên dùng vào buổi sáng trước khi ăn để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Cách dùng: Có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi hoặc pha cùng mật ong.

Đối tượng cần thận trọng: Người bị hen suyễn, dị ứng với sản phẩm từ ong hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Mật ong “đánh bay” cơn ho: 10 mẹo đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm

VOV.VN - Ho là triệu chứng phổ biến của các bệnh lý đường hô hấp, gây khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Trong nhiều phương pháp dân gian, mật ong được xem là nguyên liệu tự nhiên giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ phục hồi sức khỏe hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: tác dụng của sữa ong chúa sữa ong chúa tốt cho sức khỏe nguồn dinh dưỡng tự nhiên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Mật ong “đóng đường” là do đâu? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Hiện tượng mật ong “đóng đường” với các hạt li ti hoặc dạng đặc khiến nhiều người lo ngại về chất lượng, nhưng thực tế đây là biến đổi tự nhiên, không phải dấu hiệu hư hỏng hay pha tạp.

Mật ong sử dụng kiểu này cực hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

VOV.VN - Mật ong được ví như thuốc bổ tự nhiên với vô vàn tác dụng cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách, món quà quý giá này có thể biến thành thực phẩm gây hại cho cơ thể. Dưới đây là 6 sai lầm khi sử dụng mật ông nhiều người hay mắc phải mà không biết.

Điều gì xảy ra nếu bạn uống mật ong mỗi tối trước khi ngủ?

VOV.VN - Các chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn nếu đều đặn uống một thìa mật ong pha nước ấm vào mỗi tối trước khi ngủ.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe