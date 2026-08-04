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Loại lá vừa cay vừa đắng là vị thuốc bổ gan, biết dùng sức khoẻ càng thăng hạng

Thứ Ba, 05:45, 04/08/2026
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VOV.VN - Không chỉ là loại gia vị cao cấp nâng tầm hương vị cho các món hầm, súp hay bít tết trong ẩm thực Âu - Á, lá nguyệt quế còn là một vị thuốc thảo dược quý giá với hàng loạt công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Giàu chất chống oxy hóa

Lá nguyệt quế chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Các chất chống oxy hóa này, bao gồm flavonoid và các hợp chất phenolic, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư.

Thường xuyên sử dụng lá nguyệt quế có thể hỗ trợ sức khỏe tế bào và cải thiện khả năng giải độc các chất độc hại của cơ thể, từ đó thúc đẩy sức khỏe tổng thể và tuổi thọ.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Lá nguyệt quế từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa. Chúng chứa các enzyme giúp phân giải protein và chất béo, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng và giảm đầy hơi, khó tiêu. Đặc tính kháng khuẩn của lá nguyệt quế cũng giúp chống lại vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa, thúc đẩy sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

Ngoài ra, trà lá nguyệt quế thường được dùng để giảm các triệu chứng buồn nôn và đau bụng, trở thành một phương thuốc tự nhiên cho các vấn đề khó chịu về tiêu hóa.

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Lá nguyệt quế từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa. (Ảnh minh họa)

Đặc tính chống viêm

Các hợp chất có trong lá nguyệt quế, như eugenol và parthenolide, thể hiện tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Những hợp chất này giúp giảm viêm trong cơ thể, một nguyên nhân phổ biến gây ra nhiều bệnh mãn tính như viêm khớp, hen suyễn và bệnh tim mạch. Bổ sung lá nguyệt quế vào chế độ ăn uống hoặc sử dụng chiết xuất lá nguyệt quế có thể giúp giảm đau và sưng, thúc đẩy sức khỏe khớp và hô hấp tốt hơn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Lá nguyệt quế góp phần vào sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện lưu thông máu và giảm mức cholesterol xấu (LDL). Các chất chống oxy hóa và chống viêm trong lá nguyệt quế giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đau tim. Ngoài ra, lá nguyệt quế chứa kali và magiê, giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ chức năng tim tổng thể.

Tăng cường sức khỏe hô hấp

Tinh dầu trong lá nguyệt quế có đặc tính long đờm và kháng khuẩn, giúp điều trị hiệu quả các bệnh về đường hô hấp. Hít hơi nước lá nguyệt quế hoặc uống trà lá nguyệt quế có thể giúp làm sạch chất nhầy trong đường thở, giảm nghẹt mũi và làm dịu các triệu chứng ho và viêm phế quản.

Tác dụng chống viêm của lá nguyệt quế cũng giúp giảm kích ứng trong đường hô hấp, thúc đẩy thở dễ dàng hơn và phục hồi nhanh hơn sau khi nhiễm trùng.

Thúc đẩy quá trình lành vết thương

Lá nguyệt quế có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, giúp bảo vệ vết thương khỏi nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình lành vết thương nhanh hơn. Các hợp chất trong lá nguyệt quế ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm, giảm nguy cơ biến chứng.

Hỗ trợ chức năng gan

Lá nguyệt quế giúp giải độc gan bằng cách kích thích sản sinh các enzyme phân giải độc tố và chất thải. Quá trình giải độc này hỗ trợ sức khỏe gan và cải thiện chức năng trao đổi chất. Thường xuyên uống trà lá nguyệt quế hoặc bổ sung lá nguyệt quế vào chế độ ăn uống có thể tăng cường chức năng gan, giúp ngăn ngừa các bệnh về gan và thúc đẩy sự cân bằng trao đổi chất tổng thể.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Lá nguyệt quế có đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại các tác nhân gây bệnh trong khoang miệng, nguyên nhân gây sâu răng, hôi miệng và viêm nướu. Nhai lá nguyệt quế hoặc sử dụng chiết xuất lá nguyệt quế để súc miệng có thể làm giảm sự tích tụ vi khuẩn và viêm nhiễm ở nướu. Phương pháp tự nhiên này hỗ trợ vệ sinh răng miệng tốt hơn và giúp duy trì răng và nướu khỏe mạnh mà không cần dùng đến hóa chất mạnh.

Giảm căng thẳng và lo âu

Lá nguyệt quế chứa các hợp chất có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng và lo âu. Hương thơm của tinh dầu lá nguyệt quế thường được sử dụng trong liệu pháp hương thơm để thúc đẩy sự thư giãn và sự minh mẫn tinh thần. Uống trà lá nguyệt quế hoặc sử dụng tinh dầu lá nguyệt quế để massage có thể giúp làm dịu tâm trí, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường sức khỏe tinh thần tổng thể.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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