English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rong biển được ví như thuốc bổ dưới đại dương, cực dễ tìm lại siêu bổ dưỡng

Thứ Hai, 05:45, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rong biển từ lâu đã là món ăn truyền thống không thể thiếu trong ẩm thực Á Đông. Không chỉ mang lại hương vị thanh mát, độc đáo cho các món canh, cuộn cơm, rong biển còn được ví như một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Cung cấp nguồn dinh dưỡng và khoáng chất đa dạng

Rong biển được ví như một "kho báu" dinh dưỡng của đại dương nhờ chứa lượng vi chất cực kỳ phong phú trong một hàm lượng calo rất thấp. Chỉ với một lượng nhỏ rong biển khô, cơ thể bạn đã được nạp đầy đủ protein, chất xơ, vitamin A, C, E, K cùng các vitamin nhóm B.

Đặc biệt, loại thực phẩm này còn chứa các khoáng chất thiết yếu như sắt, magie, canxi và kẽm, giúp bù đắp nhanh chóng các khoảng trống dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hiện đại, hỗ trợ cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Hỗ trợ chức năng tuyến giáp

Tuyến giáp phụ thuộc hoàn toàn vào i-ốt để giải phóng các hormone kiểm soát sự tăng trưởng, tái tạo tế bào và điều hành quá trình trao đổi chất. Nếu thiếu i-ốt, bạn có thể đối mặt với các triệu chứng như mệt mỏi, rụng tóc hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân.

Rong biển chính là nguồn cung cấp i-ốt tự nhiên xuất sắc nhất hành tinh; chỉ cần một lượng nhỏ rong biển mỗi tuần là bạn đã có thể đáp ứng đủ nhu cầu i-ốt cho cơ thể, giúp tuyến giáp hoạt động ổn định và ngăn ngừa bệnh bướu cổ.

rong bien duoc vi nhu thuoc bo duoi dai duong, cuc de tim lai sieu bo duong hinh anh 1
Rong biển chính là nguồn cung cấp i-ốt tự nhiên xuất sắc nhất hành tinh. (Ảnh: VietNamNet)

Tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là gốc rễ của một cơ thể dẻo dai, và rong biển là người bạn đồng hành tuyệt vời cho mục tiêu này. Trong rong biển chứa một lượng chất xơ dồi dào, vượt trội hơn cả nhiều loại rau xanh, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì nhu động ruột đều đặn.

Thêm vào đó, các carbohydrate đặc biệt trong rong biển (như sulfated polysaccharides) đóng vai trò là prebiotics, nguồn thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Bảo vệ tim mạch và ổn định huyết áp

Các bệnh lý về tim mạch hiện là mối lo ngại hàng đầu, và việc ăn rong biển thường xuyên là một cách tự nhiên để bảo vệ trái tim của bạn. Các nghiên cứu cho thấy chất xơ hòa tan và các axit béo Omega-3 thực vật có trong rong biển giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu.

Ngoài ra, một số loại peptide sinh học trong tảo biển có khả năng ức chế các enzyme gây co mạch, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp đẹp da, ngừa lão hóa

Rong biển là bí quyết dưỡng nhan từ bên trong của phụ nữ Á Đông nhờ sở hữu mạng lưới chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ như flavonoid, carotenoid và vitamin E. Các chất này thực hiện nhiệm vụ trung hòa các gốc tự do, thủ phạm chính gây ra tình trạng lão hóa sớm, nếp nhăn và tàn nhang trên da.

Việc bổ sung rong biển vào khẩu phần ăn giúp bảo vệ cấu trúc tế bào da khỏi tác hại của tia UV, duy trì độ ẩm tự nhiên và mang lại làn da sáng khỏe, mịn màng căng tràn sức sống.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 bệnh lý âm thầm dễ "ghé thăm" phụ nữ sau tuổi 30
5 bệnh lý âm thầm dễ "ghé thăm" phụ nữ sau tuổi 30

VOV.VN - Sau tuổi 30, sự thay đổi của nội tiết tố và quá trình lão hóa khiến phụ nữ có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn. Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, kết hợp lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

5 bệnh lý âm thầm dễ "ghé thăm" phụ nữ sau tuổi 30

5 bệnh lý âm thầm dễ "ghé thăm" phụ nữ sau tuổi 30

VOV.VN - Sau tuổi 30, sự thay đổi của nội tiết tố và quá trình lão hóa khiến phụ nữ có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn. Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, kết hợp lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bí quyết ngăn ngừa rạn da cho mẹ bầu
Bí quyết ngăn ngừa rạn da cho mẹ bầu

VOV.VN - Hành trình mang thai mang lại những trải nghiệm thiêng liêng nhưng cũng đi kèm với nhiều thay đổi lớn về mặt sinh học trên cơ thể người phụ nữ. Một trong những nỗi lo lắng phổ biến nhất của các mẹ bầu là tình trạng rạn da. Dưới đây là bí quyết giúp ngăn ngừa rạn da trong quá trình mang thai.

Bí quyết ngăn ngừa rạn da cho mẹ bầu

Bí quyết ngăn ngừa rạn da cho mẹ bầu

VOV.VN - Hành trình mang thai mang lại những trải nghiệm thiêng liêng nhưng cũng đi kèm với nhiều thay đổi lớn về mặt sinh học trên cơ thể người phụ nữ. Một trong những nỗi lo lắng phổ biến nhất của các mẹ bầu là tình trạng rạn da. Dưới đây là bí quyết giúp ngăn ngừa rạn da trong quá trình mang thai.

Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép dương vật cho nam bệnh nhân 43 tuổi
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép dương vật cho nam bệnh nhân 43 tuổi

VOV.VN - Sau ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não, nam bệnh nhân 43 tuổi có diễn biến khả quan, mảnh ghép sống tốt và chưa ghi nhận biến chứng sớm. Thành công mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp tổn thương đặc biệt trước đây chưa có giải pháp tối ưu.

Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép dương vật cho nam bệnh nhân 43 tuổi

Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép dương vật cho nam bệnh nhân 43 tuổi

VOV.VN - Sau ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não, nam bệnh nhân 43 tuổi có diễn biến khả quan, mảnh ghép sống tốt và chưa ghi nhận biến chứng sớm. Thành công mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp tổn thương đặc biệt trước đây chưa có giải pháp tối ưu.

Ăn trưa vào giờ nào để tốt cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng?
Ăn trưa vào giờ nào để tốt cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng?

VOV.VN - Ăn trưa đúng giờ không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và kiểm soát cân nặng. Vậy đâu là khung giờ ăn trưa lý tưởng? Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra khuyến nghị giúp bạn xây dựng thói quen ăn uống khoa học và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ăn trưa vào giờ nào để tốt cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng?

Ăn trưa vào giờ nào để tốt cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng?

VOV.VN - Ăn trưa đúng giờ không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và kiểm soát cân nặng. Vậy đâu là khung giờ ăn trưa lý tưởng? Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra khuyến nghị giúp bạn xây dựng thói quen ăn uống khoa học và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe