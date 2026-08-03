Rong biển được ví như thuốc bổ dưới đại dương, cực dễ tìm lại siêu bổ dưỡng

Cung cấp nguồn dinh dưỡng và khoáng chất đa dạng

Rong biển được ví như một "kho báu" dinh dưỡng của đại dương nhờ chứa lượng vi chất cực kỳ phong phú trong một hàm lượng calo rất thấp. Chỉ với một lượng nhỏ rong biển khô, cơ thể bạn đã được nạp đầy đủ protein, chất xơ, vitamin A, C, E, K cùng các vitamin nhóm B.

Đặc biệt, loại thực phẩm này còn chứa các khoáng chất thiết yếu như sắt, magie, canxi và kẽm, giúp bù đắp nhanh chóng các khoảng trống dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hiện đại, hỗ trợ cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Hỗ trợ chức năng tuyến giáp

Tuyến giáp phụ thuộc hoàn toàn vào i-ốt để giải phóng các hormone kiểm soát sự tăng trưởng, tái tạo tế bào và điều hành quá trình trao đổi chất. Nếu thiếu i-ốt, bạn có thể đối mặt với các triệu chứng như mệt mỏi, rụng tóc hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân.

Rong biển chính là nguồn cung cấp i-ốt tự nhiên xuất sắc nhất hành tinh; chỉ cần một lượng nhỏ rong biển mỗi tuần là bạn đã có thể đáp ứng đủ nhu cầu i-ốt cho cơ thể, giúp tuyến giáp hoạt động ổn định và ngăn ngừa bệnh bướu cổ.

Rong biển chính là nguồn cung cấp i-ốt tự nhiên xuất sắc nhất hành tinh. (Ảnh: VietNamNet)

Tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là gốc rễ của một cơ thể dẻo dai, và rong biển là người bạn đồng hành tuyệt vời cho mục tiêu này. Trong rong biển chứa một lượng chất xơ dồi dào, vượt trội hơn cả nhiều loại rau xanh, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì nhu động ruột đều đặn.

Thêm vào đó, các carbohydrate đặc biệt trong rong biển (như sulfated polysaccharides) đóng vai trò là prebiotics, nguồn thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Bảo vệ tim mạch và ổn định huyết áp

Các bệnh lý về tim mạch hiện là mối lo ngại hàng đầu, và việc ăn rong biển thường xuyên là một cách tự nhiên để bảo vệ trái tim của bạn. Các nghiên cứu cho thấy chất xơ hòa tan và các axit béo Omega-3 thực vật có trong rong biển giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu.

Ngoài ra, một số loại peptide sinh học trong tảo biển có khả năng ức chế các enzyme gây co mạch, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp đẹp da, ngừa lão hóa

Rong biển là bí quyết dưỡng nhan từ bên trong của phụ nữ Á Đông nhờ sở hữu mạng lưới chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ như flavonoid, carotenoid và vitamin E. Các chất này thực hiện nhiệm vụ trung hòa các gốc tự do, thủ phạm chính gây ra tình trạng lão hóa sớm, nếp nhăn và tàn nhang trên da.

Việc bổ sung rong biển vào khẩu phần ăn giúp bảo vệ cấu trúc tế bào da khỏi tác hại của tia UV, duy trì độ ẩm tự nhiên và mang lại làn da sáng khỏe, mịn màng căng tràn sức sống.