Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả

Tăng cường hệ miễn dịch

Dứa là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào nhất, đáp ứng hơn 80% nhu cầu hằng ngày của cơ thể chỉ trong một khẩu phần ăn nhỏ. Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính và giúp cơ thể chống lại các đợt cảm cúm, nhiễm trùng một cách hiệu quả.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Lợi ích nổi bật nhất của dứa chính là sự hiện diện của bromelain, một nhóm các enzyme phân giải protein giúp cơ thể tiêu hóa thực phẩm giàu đạm một cách dễ dàng hơn. Việc bổ sung dứa vào thực đơn giúp giảm thiểu các tình trạng đầy hơi, khó tiêu và táo bón, đồng thời hỗ trợ làm sạch đường ruột và ngăn ngừa các vấn đề về viêm nhiễm hệ tiêu hóa.

Dứa không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới với hương vị chua ngọt kích thích vị giác, mang lại những giá trị sức khỏe mà ít loại trái cây nào có được. (Ảnh minh họa)

Kháng viêm mạnh mẽ

Nhờ hoạt tính kháng viêm tự nhiên của bromelain, dứa được coi là một "liều thuốc" thiên nhiên giúp giảm sưng tấy, bầm tím và đau nhức cơ bắp.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn dứa thường xuyên có thể giúp những người bị viêm khớp giảm bớt các cơn đau khó chịu, đồng thời đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương sau phẫu thuật hoặc sau khi tập luyện cường độ cao.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali và chất xơ trong dứa đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp và giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Thêm vào đó, enzyme bromelain còn có khả năng làm loãng máu tự nhiên, giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim, giữ cho hệ thống mạch máu luôn khỏe mạnh.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt khỏi lão hóa

Dứa chứa nhiều Vitamin A và beta-carotene, những dưỡng chất thiết yếu để duy trì thị lực tốt và ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Việc tiêu thụ dứa thường xuyên giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và các tác nhân từ môi trường, đảm bảo đôi mắt của bạn luôn sáng khỏe khi bước vào độ tuổi trung niên.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Ít ai biết rằng dứa là nguồn cung cấp mangan vô cùng dồi dào, một loại khoáng chất vi lượng cần thiết để phát triển xương và các mô liên kết.

Chỉ cần một bát dứa tươi mỗi ngày là bạn đã cung cấp gần đủ lượng mangan cần thiết để duy trì mật độ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của hệ thống khung xương ở trẻ em.

Làm đẹp da và thúc đẩy sản sinh collagen

Vitamin C trong dứa không chỉ tốt cho miễn dịch mà còn là thành phần chủ chốt trong quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và sự săn chắc của làn da. Các chất chống oxy hóa trong dứa giúp đẩy lùi quá trình lão hóa, làm mờ các vết thâm nám và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá từ bên trong, mang lại cho bạn một làn da mịn màng và tươi trẻ hơn.