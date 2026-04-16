Loại hạt đen sì nhỏ nhưng có võ, là “thuốc quý” lại ít người biết tận dùng

Thứ Năm, 05:45, 16/04/2026
VOV.VN - Mè đen không chỉ là nguyên liệu tạo nên hương vị béo bùi cho các món chè hay bánh, mà còn là một vị thuốc quý. Theo khoa học hiện đại, hạt mè đen chứa một lượng lớn khoáng chất, chất chống oxy hóa và các axit béo lành mạnh giúp nuôi dưỡng cơ thể từ sâu bên trong.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào

Chất xơ trong mè đen giúp làm sạch đường ruột và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động đều đặn. Việc tiêu thụ mè đen thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên và hỗ trợ các lợi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển mạnh mẽ.

Đối với những người thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa, một bát chè mè đen hay sữa mè đen chính là giải pháp nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiệu quả để xoa dịu dạ dày.

Bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol xấu

Mè đen chứa hai hợp chất đặc biệt là Sesamin và Sesamolin, thuộc nhóm chất xơ hòa tan giúp giảm mức cholesterol toàn phần trong máu một cách đáng kể.

Bên cạnh đó, các axit béo không bão hòa đơn và đa trong hạt mè còn giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch, giữ cho lòng mạch luôn thông thoáng. Nhờ vậy, nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ được giảm thiểu tối đa khi bạn duy trì thói quen ăn mè đen điều độ.

Ít ai biết rằng hàm lượng canxi trong hạt mè đen cao gấp nhiều lần so với các loại hạt khác và thậm chí cạnh tranh được với cả sữa. (Ảnh minh họa)

Cung cấp canxi giúp xương chắc khỏe

Ít ai biết rằng hàm lượng canxi trong hạt mè đen cao gấp nhiều lần so với các loại hạt khác và thậm chí cạnh tranh được với cả sữa. Ngoài canxi, mè đen còn rất giàu kẽm, magie và phốt pho – những khoáng chất thiết yếu để xây dựng mật độ xương và ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người cao tuổi.

Việc bổ sung mè đen vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp trẻ em phát triển chiều cao và hỗ trợ người trưởng thành duy trì hệ khung xương dẻo dai.

Nuôi dưỡng làn da và mái tóc đen mượt

Trong y học cổ truyền, mè đen nổi tiếng với khả năng "nhuận sắc" và giữ gìn nét thanh xuân nhờ lượng Vitamin E và kẽm cực kỳ dồi dào. Các chất chống oxy hóa trong mè đen giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của tia cực tím, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và giúp da luôn căng mịn.

Đặc biệt, mè đen còn giúp kích thích sản sinh melanin, giúp cải thiện tình trạng tóc bạc sớm và nuôi dưỡng mái tóc từ gốc đến ngọn, mang lại vẻ bóng mượt tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp ổn định

Magie là một khoáng chất quan trọng có trong mè đen với khả năng giúp thư giãn các mạch máu, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả cho người bị cao huyết áp. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong dầu mè đen còn ngăn chặn tình trạng stress oxy hóa trong hệ thống mạch máu, giúp duy trì áp lực máu ở mức an toàn. Đây là một thực phẩm bổ sung lý tưởng dành cho những người đang phải chung sống với các bệnh lý liên quan đến huyết áp và vận mạch.

Khả năng chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư

Mè đen là nguồn cung cấp các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tàn phá của các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra các bệnh mãn tính và ung thư.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Sesamin trong mè đen có khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư nhất định thông qua việc giảm viêm và ngăn chặn sự phân chia tế bào bất thường. Sử dụng mè đen không chỉ giúp cơ thể trẻ trung hơn mà còn tạo ra một lớp màng bảo vệ sinh học vững chắc trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
