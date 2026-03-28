Loại quả Việt béo ngậy, ngọt bùi lại "siêu dinh dưỡng" nhưng ít người biết

Thứ Bảy, 14:00, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lê ki ma (hay còn gọi là quả trứng gà) không chỉ là một loại trái cây gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng, mang lại những giá trị vàng cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và lưu thông máu

Hàm lượng Niacin (Vitamin B3) dồi dào trong quả lê ki ma đóng vai trò như một "chiến binh" bảo vệ hệ tim mạch. Dưỡng chất này giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu, đồng thời thúc đẩy sản sinh cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, việc ăn lê ki ma thường xuyên có thể giúp bạn ngăn ngừa các nguy cơ về xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và cải thiện khả năng tuần hoàn máu khắp cơ thể.

Chống lão hóa và làm đẹp da từ bên trong

Màu vàng đặc trưng của thịt quả chính là nguồn cung cấp Beta-carotene (tiền Vitamin A) cực kỳ mạnh mẽ. Khi đi vào cơ thể, chất này giúp tái tạo tế bào, kích thích sản sinh collagen và bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Các chất chống oxy hóa trong lê ki ma giúp làm mờ các nếp nhăn, giảm sắc tố đen và mang lại cho bạn một làn da căng mịn, tràn đầy sức sống mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm.

Lê ki ma (hay còn gọi là quả trứng gà) không chỉ là một loại trái cây gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ mà còn cực kỳ bổ dưỡng. (Ảnh minh họa).

Thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, lê ki ma là bài thuốc tự nhiên tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón kéo dài. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm

Lê ki ma chứa nhiều hợp chất chống viêm tự nhiên và Vitamin C, giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc trước các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong loại quả này có khả năng làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể, hỗ trợ quá trình phục hồi các mô bị tổn thương và giúp vết thương nhanh lành hơn.

Bảo vệ và cải thiện thị lực hiệu quả

Nhờ sự hiện diện của Beta-carotene, lê ki ma là "siêu thực phẩm" dành cho đôi mắt. Dưỡng chất này sau khi chuyển hóa thành Vitamin A sẽ giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa bệnh quáng gà và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng. Đối với những người thường xuyên làm việc với máy tính, bổ sung lê ki ma giúp giảm mỏi mắt và bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh.

Cung cấp năng lượng dồi dào và giảm căng thẳng

Lê ki ma là nguồn cung cấp sắt và Vitamin nhóm B quan trọng, giúp cải thiện quá trình vận chuyển oxy của hồng cầu. Việc thiếu hụt sắt thường dẫn đến mệt mỏi và mất tập trung, vì vậy ăn lê ki ma giúp bạn nạp lại năng lượng nhanh chóng. Đồng thời, các khoáng chất trong quả cũng hỗ trợ hệ thần kinh, giúp giảm bớt tình trạng stress, lo âu và mang lại tinh thần thoải mái hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: quả trứng gà quả lê ki ma ăn quả trứng gà lợi ích khi ăn quả trứng gà cây trứng gà ăn nhiều quả trứng gà có tốt không
Những thiết bị thông minh quen thuộc có thể gây đau đầu

VOV.VN - Những tác động âm thầm từ nhiều thiết bị thông minh phổ biến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng, đặc biệt là gây đau đầu khi dùng sai cách.

Viêm màng não mô cầu: Diễn tiến xấu nhanh, nguy cơ tử vong trong 24 giờ

VOV.VN - Bệnh viêm màng não mô cầu đang âm thầm lan rộng tại nhiều tỉnh, thành với những ca bệnh diễn tiến cực nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trà lạnh có thực sự tốt cho sức khỏe?

VOV.VN - Trà lạnh là thức uống giải nhiệt phổ biến, nhưng chỉ thực sự tốt cho sức khỏe khi được pha đúng cách và hạn chế đường. Nếu sử dụng không hợp lý, lợi ích vốn có của trà có thể bị giảm sút, thậm chí gây tác động ngược.

