Loại quả Việt béo ngậy, ngọt bùi lại "siêu dinh dưỡng" nhưng ít người biết

Tăng cường sức khỏe tim mạch và lưu thông máu

Hàm lượng Niacin (Vitamin B3) dồi dào trong quả lê ki ma đóng vai trò như một "chiến binh" bảo vệ hệ tim mạch. Dưỡng chất này giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu, đồng thời thúc đẩy sản sinh cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, việc ăn lê ki ma thường xuyên có thể giúp bạn ngăn ngừa các nguy cơ về xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và cải thiện khả năng tuần hoàn máu khắp cơ thể.

Chống lão hóa và làm đẹp da từ bên trong

Màu vàng đặc trưng của thịt quả chính là nguồn cung cấp Beta-carotene (tiền Vitamin A) cực kỳ mạnh mẽ. Khi đi vào cơ thể, chất này giúp tái tạo tế bào, kích thích sản sinh collagen và bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Các chất chống oxy hóa trong lê ki ma giúp làm mờ các nếp nhăn, giảm sắc tố đen và mang lại cho bạn một làn da căng mịn, tràn đầy sức sống mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm.

Lê ki ma (hay còn gọi là quả trứng gà) không chỉ là một loại trái cây gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ mà còn cực kỳ bổ dưỡng. (Ảnh minh họa).

Thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, lê ki ma là bài thuốc tự nhiên tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón kéo dài. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm

Lê ki ma chứa nhiều hợp chất chống viêm tự nhiên và Vitamin C, giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc trước các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong loại quả này có khả năng làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể, hỗ trợ quá trình phục hồi các mô bị tổn thương và giúp vết thương nhanh lành hơn.

Bảo vệ và cải thiện thị lực hiệu quả

Nhờ sự hiện diện của Beta-carotene, lê ki ma là "siêu thực phẩm" dành cho đôi mắt. Dưỡng chất này sau khi chuyển hóa thành Vitamin A sẽ giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa bệnh quáng gà và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng. Đối với những người thường xuyên làm việc với máy tính, bổ sung lê ki ma giúp giảm mỏi mắt và bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh.

Cung cấp năng lượng dồi dào và giảm căng thẳng

Lê ki ma là nguồn cung cấp sắt và Vitamin nhóm B quan trọng, giúp cải thiện quá trình vận chuyển oxy của hồng cầu. Việc thiếu hụt sắt thường dẫn đến mệt mỏi và mất tập trung, vì vậy ăn lê ki ma giúp bạn nạp lại năng lượng nhanh chóng. Đồng thời, các khoáng chất trong quả cũng hỗ trợ hệ thần kinh, giúp giảm bớt tình trạng stress, lo âu và mang lại tinh thần thoải mái hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.