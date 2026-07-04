Loạt công dụng cực tốt của vỏ chuối với sức khoẻ, nhiều người tiếc vì hay vứt bỏ

Chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hoá

Vỏ chuối rất giàu chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, thậm chí còn có thể hơn cả phần thịt quả bên trong. Chất xơ này hoạt động như một chất làm sạch đường ruột, kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru và ngăn ngừa táo bón. Hơn nữa, việc bổ sung vỏ chuối vào thực đơn (dưới dạng sinh tố hoặc nấu chín) giúp bạn có cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hiệu quả.

Giàu kali và các chất điện giải khác

Một vỏ chuối chứa khoảng 1.025 miligam kali. Con số này chiếm gần 40% lượng kali khuyến nghị hàng ngày, và nhiều hơn lượng kali có trong phần thịt quả chuối bên trong. Kali là một khoáng chất và chất điện giải thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong cân bằng chất lỏng và huyết áp. Tăng cường lượng kali cơ thể hấp thụ hàng ngày có thể giúp chống lại huyết áp cao. Vỏ chuối cũng chứa các khoáng chất có lợi khác như magiê, canxi, và một lượng nhỏ sắt và kẽm.

Vỏ chuối rất giàu chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, thậm chí còn có thể hơn cả phần thịt quả bên trong. (Ảnh minh họa: Tiền Phong)

Giàu chất chống oxy hóa

Vỏ chuối rất giàu chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid, anthocyanin và carotenoid - nhiều chất trong số đó tăng lên khi quả chín. Các polyphenol có trong vỏ chuối có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa , có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và thậm chí một số loại ung thư. Các carotenoid cụ thể, như lutein, alpha-carotene và beta-carotene, cũng hỗ trợ sức khỏe mắt và da .

Hỗ trợ duy trì mức cholesterol khỏe mạnh

Chất xơ trong vỏ chuối có thể liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa, giúp đào thải nó ra khỏi cơ thể. Các polyphenol trong vỏ chuối cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ duy trì mức cholesterol khỏe mạnh, chẳng hạn như catechin, campesterol và stigmastero”. Duy trì mức cholesterol khỏe mạnh về lâu dài có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch nói chung, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên.

Có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Hàm lượng chất xơ và polyphenol dồi dào trong vỏ chuối cũng có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate của cơ thể, từ đó hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn . Điều này đặc biệt hứa hẹn đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc kháng insulin.

Có thể cải thiện tâm trạng và giấc ngủ

Vỏ chuối chứa tryptophan , một axit amin tham gia vào quá trình sản xuất serotonin và là một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp điều chỉnh tâm trạng. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy vỏ chuối chưa chín là một nguồn serotonin dồi dào. Magie và tryptophan trong vỏ chuối có thể giúp cải thiện giấc ngủ.

Có thể tốt cho sức khỏe làn da

Bạn không cần phải ăn vỏ chuối để nhận được lợi ích từ chúng - sử dụng chúng trực tiếp lên da cũng có thể mang lại nhiều lợi ích.Tác dụng kháng khuẩn của vỏ chuối đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe làn da và giúp chữa lành mụn trứng cá. Vỏ chuối sống đắp lên vết côn trùng cắn cũng có thể làm giảm ngứa.