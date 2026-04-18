Lợi ích uống hồng trà đúng cách và không gây mất ngủ

Thứ Bảy, 09:10, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người lo ngại uống hồng trà, đặc biệt vào buổi tối, có thể gây khó ngủ. Thực tế, loại trà này chứa caffeine ảnh hưởng đến hệ thần kinh nếu dùng không đúng cách. Hiểu rõ tác động của hồng trà và lựa chọn thời điểm phù hợp sẽ giúp bạn thưởng thức mà vẫn đảm bảo giấc ngủ.

Uống hồng trà có mất ngủ không?

Hồng trà (trà đen) là loại trà oxy hóa hoàn toàn, có hương vị đậm và chứa nhiều caffeine hơn trà xanh. Caffeine kích thích hệ thần kinh, ức chế chất gây buồn ngủ trong não, khiến cơ thể tỉnh táo và khó ngủ hơn.

Một tách hồng trà 240 ml chứa khoảng 14-61 mg caffeine, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu uống gần giờ nghỉ, đặc biệt với người nhạy cảm. Vì vậy, hồng trà có thể gây mất ngủ khi dùng buổi tối hoặc uống quá nhiều, nhưng điều chỉnh thời điểm và lượng uống sẽ giúp hạn chế tác động này.

Cách thưởng thức hồng trà an toàn để không ảnh hưởng giấc ngủ

Để uống hồng trà mà không ảnh hưởng giấc ngủ, nên chọn thời điểm buổi sáng hoặc đầu giờ chiều và tránh dùng vào buổi tối. Lượng phù hợp khoảng 2-3 tách mỗi ngày, không nên hãm quá lâu hoặc dùng quá đặc vì sẽ làm tăng caffeine.

loi ich uong hong tra dung cach va khong gay mat ngu hinh anh 1
Nhiều người lo ngại uống hồng trà, đặc biệt vào buổi tối, có thể gây khó ngủ

Người nhạy cảm có thể chọn loại ít caffeine, dùng túi lọc hoặc bỏ nước hãm đầu. Ngoài ra, nên uống sau bữa ăn khoảng một giờ, tránh uống khi đói để hạn chế khó chịu và không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Lợi ích sức khỏe nổi bật khi uống hồng trà đúng cách

Nếu sử dụng hợp lý, hồng trà có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Giàu chất chống oxy hóa: Hồng trà chứa polyphenol như theaflavin và thearubigin, giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Tốt cho tim mạch: Flavonoid trong hồng trà hỗ trợ giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu và triglyceride, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Cải thiện tiêu hóa: Các hợp chất polyphenol giúp tăng lợi khuẩn, ức chế vi khuẩn có hại, góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số nghiên cứu cho thấy, hồng trà có thể giúp giảm đường huyết sau ăn, góp phần phòng ngừa đái tháo đường type 2 khi kết hợp chế độ ăn lành mạnh.

Tăng tập trung, tỉnh táo: Sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine giúp cải thiện sự tập trung, nâng cao hiệu suất làm việc nhưng ít gây bồn chồn hơn cà phê.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Một số hợp chất trong hồng trà có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo, giúp duy trì cân nặng hợp lý khi kết hợp chế độ ăn và luyện tập khoa học.

Ai nên hạn chế hoặc tránh uống hồng trà?

Dù có lợi cho sức khỏe, hồng trà không phù hợp với một số đối tượng như người bị mất ngủ, tăng huyết áp chưa kiểm soát, lo âu hoặc tim đập nhanh. Người bị trào ngược dạ dày, rối loạn tiêu hóa cũng nên hạn chế vì tannin có thể gây kích ứng. Ngoài ra, phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ em nên cân nhắc khi sử dụng do nhạy cảm với caffeine.

tra_hoa_hong.jpg

Uống trà hoa hồng đúng cách, cơ thể thay đổi ra sao?

VOV.VN - Không chỉ thơm dịu, thanh mát, trà hoa hồng còn được ưa chuộng nhờ lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Từ lâu, hoa hồng đã được dùng trong y học, mỹ phẩm và ẩm thực; trong đó, trà hoa hồng là thức uống tự nhiên, đặc biệt được phụ nữ yêu thích.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
VOV.VN - Hoa hồng không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là một dược liệu quý giá trong cả y học cổ truyền lẫn ngành làm đẹp hiện đại. Từ cánh hoa đến nụ hoa, loại hoa này chứa đựng hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, mang lại những tác dụng bất ngờ cho sức khỏe.

VOV.VN - Từ lâu, trà hoa vàng được xem là dược liệu quý nhờ hương thơm dịu, vị thanh và giá trị bồi bổ sức khỏe. Không chỉ giúp nâng cao thể trạng, loại trà này còn được cho là hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý nhờ hàm lượng dưỡng chất phong phú.

VOV.VN - Hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho sự lãng mạn nhưng cũng có những công dụng rất tốt cho sức khỏe.

