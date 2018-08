Lời khuyên của bác sĩ để giảm nỗi đau bệnh gout

Gout là gì? Về mặt y học, bệnh gout là tình trạng viêm khớp (thường là ở ngón chân cái) do acid uric trong máu cao. Một số người có thói quen sinh hoạt và ăn uống không hợp lý đã làm cho bệnh gout ngày một tăng. Giảm cân: Khi mọi người thừa cân hoặc béo phì, cơ thể của họ sản xuất nhiều insulin hơn. Mức insulin cao làm chậm việc loại bỏ acid uric gây ra bệnh gout. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2015 đã chứng minh rằng những người béo phì nhưng có hàm lượng chất béo nội tạng cao có nhiều khả năng phát triển bệnh gout hơn những người có ít mỡ bụng. Vì vậy, giảm cân có thể giúp kiểm soát căn bệnh này. Tiền sử bệnh của gia đình: Gout là một căn bệnh di truyền, vì vậy nếu một người nào đó trong gia đình bạn đã mắc bệnh thì bạn cũng có nguy cơ mắc nó. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để ngăn ngừa bệnh ngoại trừ có một lối sống lành mạnh. Ngoài ra, người đàn ông từ 40 đến 50 tuổi, người dùng thuốc lợi tiểu hoặc cyclosporin hay có các tình trạng sức khỏe như huyết áp cao không được điều trị, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa, hoặc bệnh tim và thận cũng có nhiều khả năng mắc bệnh gout. Thay đổi chế độ ăn uống của bạn: Gout được gọi là “bệnh của người giàu”. Điều này là do hải sản và thịt đỏ (thực phẩm mà chỉ những người giàu có có thể mua được) chứa rất nhiều purin - một nhóm hóa chất có sản phẩm phụ là acid uric sau khi phá vỡ trong cơ thể. Cắt giảm tiêu thụ rượu, đặc biệt là đồ uống có cồn và fructose cũng sẽ giúp bạn ngăn chặn bệnh gout bùng phát. Thực phẩm ăn để kiểm soát cơn đau. Quả anh đào: Do đặc tính chống oxy hóa của chúng, anh đào có thể làm giảm acid uric trong máu. Một nghiên nói rằng ăn quả anh đào thường xuyên làm giảm nguy cơ bệnh gout xảy ra tới 35%. Uống nhiều nước sẽ giúp bạn đào thải acid uric ra khỏi cơ thể và do đó ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gout. Một nghiên cứu khác đã chứng minh rằng gừng có đặc tính chống viêm, có thể giúp ích đáng kể. Bạn có thể uống nước gừng hoặc đắp gừng lên vùng bị đau. Củ nghệ là một siêu thực phẩm khác được biết đến với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời, có thể giúp chống viêm. Nó cũng có một số thuộc tính giảm đau. Một nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng curcumin - thành phần hoạt chất của củ nghệ có thể làm giảm nồng độ acid uric trong cơ thể.

Gout là gì? Về mặt y học, bệnh gout là tình trạng viêm khớp (thường là ở ngón chân cái) do acid uric trong máu cao. Một số người có thói quen sinh hoạt và ăn uống không hợp lý đã làm cho bệnh gout ngày một tăng. Giảm cân: Khi mọi người thừa cân hoặc béo phì, cơ thể của họ sản xuất nhiều insulin hơn. Mức insulin cao làm chậm việc loại bỏ acid uric gây ra bệnh gout. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2015 đã chứng minh rằng những người béo phì nhưng có hàm lượng chất béo nội tạng cao có nhiều khả năng phát triển bệnh gout hơn những người có ít mỡ bụng. Vì vậy, giảm cân có thể giúp kiểm soát căn bệnh này. Tiền sử bệnh của gia đình: Gout là một căn bệnh di truyền, vì vậy nếu một người nào đó trong gia đình bạn đã mắc bệnh thì bạn cũng có nguy cơ mắc nó. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để ngăn ngừa bệnh ngoại trừ có một lối sống lành mạnh. Ngoài ra, người đàn ông từ 40 đến 50 tuổi, người dùng thuốc lợi tiểu hoặc cyclosporin hay có các tình trạng sức khỏe như huyết áp cao không được điều trị, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa, hoặc bệnh tim và thận cũng có nhiều khả năng mắc bệnh gout. Thay đổi chế độ ăn uống của bạn: Gout được gọi là “bệnh của người giàu”. Điều này là do hải sản và thịt đỏ (thực phẩm mà chỉ những người giàu có có thể mua được) chứa rất nhiều purin - một nhóm hóa chất có sản phẩm phụ là acid uric sau khi phá vỡ trong cơ thể. Cắt giảm tiêu thụ rượu, đặc biệt là đồ uống có cồn và fructose cũng sẽ giúp bạn ngăn chặn bệnh gout bùng phát. Thực phẩm ăn để kiểm soát cơn đau.

Quả anh đào: Do đặc tính chống oxy hóa của chúng, anh đào có thể làm giảm acid uric trong máu. Một nghiên nói rằng ăn quả anh đào thường xuyên làm giảm nguy cơ bệnh gout xảy ra tới 35%. Uống nhiều nước sẽ giúp bạn đào thải acid uric ra khỏi cơ thể và do đó ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gout. Một nghiên cứu khác đã chứng minh rằng gừng có đặc tính chống viêm, có thể giúp ích đáng kể. Bạn có thể uống nước gừng hoặc đắp gừng lên vùng bị đau. Củ nghệ là một siêu thực phẩm khác được biết đến với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời, có thể giúp chống viêm. Nó cũng có một số thuộc tính giảm đau. Một nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng curcumin - thành phần hoạt chất của củ nghệ có thể làm giảm nồng độ acid uric trong cơ thể.