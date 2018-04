Lý do nên ăn yến mạch hàng ngày

Các cơ của bạn sẽ có nhiều Protein hơn: Một khẩu phần ăn, khoảng 8 muỗng canh bột yến mạch cung cấp cho cơ thể 15% lượng protein hàng ngày. Bột yến mạch cũng chứa vitamin E, chất chống oxy hoá và glutamine giúp tái tạo các sợi cơ nhanh hơn. Một cốc bột yến mạch khô có 3,4 mg sắt và 0,9 mg vitamin B3. Sắt giúp vận chuyển oxy vào máu và vào cơ. Sự hiện diện của vitamin B giúp chuyển đổi carbohydrate thành năng lượng. Các chất chống oxy hoá cao: Yến mạch có chứa một lượng chất chống oxy hoá cao giúp giảm ngứa, viêm và huyết áp. Chúng cũng chứa beta glucan làm giảm lượng đường trong máu. Và hiệu quả của chúng được tăng cường với sự hiện diện của vitamin C. Đó là lý do tại sao, nhiều người kết hợp nước cam với bột yến mạch trong bữa sáng. Bạn sẽ có đầy đủ năng lượng: Bột yến mạch giàu carbohydrate và protein cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bột yến mạch có xu hướng làm tăng mức độ đường huyết thấp, điều này lý tưởng cho việc đốt cháy chất béo trong quá trình tập thể dục. Các carbohydrate phức tạp đang chậm tiêu hóa và điều này cho cơ của bạn năng lượng cần thiết suốt cả ngày. Bạn sẽ giảm cân: Ăn bột yến mạch hàng ngày giúp cải thiện sự trao đổi chất và tăng tốc độ giảm cân. Có một bát bột yến mạch cho bữa sáng sẽ giúp bạn kiềm chế lượng calo dư thừa vào giữa ngày. Các carbohydrate phức tạp chứa trong nó cho phép bạn điều chỉnh sự thèm ăn và duy trì mức đường trong máu ổn định. Các chất dinh dưỡng có trong yến mạch sẽ không chỉ đẩy nhanh sự trao đổi chất của bạn mà còn ngăn cản sự tích tụ chất béo và chất độc trong cơ thể. Cholesterol giảm: Yến mạch chứa một chất xơ gọi là beta-glucan, giúp giảm cholesterol trong cơ thể. Do sự có mặt của axit linoleic và chất xơ hoà tan trong bột yến mạch, nó giúp giảm mức triglycerides và cholesterol xấu trong máu. Các chất dinh dưỡng này sẽ làm sạch các chất còn lại của chất béo trong thành động mạch và ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch. Điều này bảo vệ cơ thể khỏi sự phát triển của các bệnh nghiêm trọng như chứng xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Yến mạch có chứa một lượng chất béo tốt và hỗ trợ các tế bào tim và hệ tuần hoàn. Điều này là do các chất chống oxy hoá có trong bột yến mạch ngăn ngừa tổn thương thành mạch máu bởi các gốc tự do. Yến mạch chứa chất xơ hoà tan tốt cho sức khoẻ tim mạch. Nó cũng chứa cả canxi và kali giúp làm giảm huyết áp. Thoát khỏi các vấn đề tiêu hoá: Các chuyên gia y tế khuyên bạn nên ăn chất xơ mỗi ngày từ 25 đến 35 gram để tiêu hóa đúng cách. Một phần nhỏ yến mạch có chứa 1/5 lượng chất xơ cần hàng ngày và đó là lý do tại sao bột yến mạch rất tốt cho cơ thể của bạn. Bạn sẽ có làn da đẹp hơn: Bột yến mạch rất lý tưởng cho việc điều trị các chứng bệnh viêm, chàm và cũng giúp làn da khỏe mạnh. Các đặc tính độc đáo của bột yến mạch bắt nguồn từ sự có mặt của nhiều loại vitamin và khoáng chất. Kẽm hỗ trợ làm sạch da và loại bỏ độc tố và các hợp chất có hại khác. Sắt cung cấp dinh dưỡng và độ bão hòa của độ ẩm trong tế bào da. Mangan loại bỏ sưng và viêm, và cũng thúc đẩy chữa bệnh nhanh chóng của da sau khi vết thương, bầm tím và bỏng. Magie bình thường hóa tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào da. Giảm ung thư ruột già: Chế độ ăn nhiều chất xơ có lợi khi giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Chất xơ hoà tan trong bột yến mạch có thể giúp đẩy nhanh chất độc ra khỏi cơ thể. Chất xơ hòa tan cũng ngăn ngừa táo bón và bảo vệ ruột già. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Bột yến mạch có một chỉ số đường huyết thấp có lợi khi giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Điều này làm ổn định lượng đường trong máu và có tác động tích cực đến độ nhạy cảm insulin của bạn. Một nghiên cứu cho thấy một chế độ ăn uống có đường huyết thấp có liên quan đến sự đề kháng insulin ít hơn và tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 thấp hơn so với chế độ ăn uống có đường huyết cao. Bệnh tiểu đường là một bệnh ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể.

Các cơ của bạn sẽ có nhiều Protein hơn: Một khẩu phần ăn, khoảng 8 muỗng canh bột yến mạch cung cấp cho cơ thể 15% lượng protein hàng ngày. Bột yến mạch cũng chứa vitamin E, chất chống oxy hoá và glutamine giúp tái tạo các sợi cơ nhanh hơn. Một cốc bột yến mạch khô có 3,4 mg sắt và 0,9 mg vitamin B3. Sắt giúp vận chuyển oxy vào máu và vào cơ. Sự hiện diện của vitamin B giúp chuyển đổi carbohydrate thành năng lượng. Các chất chống oxy hoá cao: Yến mạch có chứa một lượng chất chống oxy hoá cao giúp giảm ngứa, viêm và huyết áp. Chúng cũng chứa beta glucan làm giảm lượng đường trong máu. Và hiệu quả của chúng được tăng cường với sự hiện diện của vitamin C. Đó là lý do tại sao, nhiều người kết hợp nước cam với bột yến mạch trong bữa sáng. Bạn sẽ có đầy đủ năng lượng: Bột yến mạch giàu carbohydrate và protein cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bột yến mạch có xu hướng làm tăng mức độ đường huyết thấp, điều này lý tưởng cho việc đốt cháy chất béo trong quá trình tập thể dục. Các carbohydrate phức tạp đang chậm tiêu hóa và điều này cho cơ của bạn năng lượng cần thiết suốt cả ngày. Bạn sẽ giảm cân: Ăn bột yến mạch hàng ngày giúp cải thiện sự trao đổi chất và tăng tốc độ giảm cân. Có một bát bột yến mạch cho bữa sáng sẽ giúp bạn kiềm chế lượng calo dư thừa vào giữa ngày. Các carbohydrate phức tạp chứa trong nó cho phép bạn điều chỉnh sự thèm ăn và duy trì mức đường trong máu ổn định. Các chất dinh dưỡng có trong yến mạch sẽ không chỉ đẩy nhanh sự trao đổi chất của bạn mà còn ngăn cản sự tích tụ chất béo và chất độc trong cơ thể. Cholesterol giảm: Yến mạch chứa một chất xơ gọi là beta-glucan, giúp giảm cholesterol trong cơ thể. Do sự có mặt của axit linoleic và chất xơ hoà tan trong bột yến mạch, nó giúp giảm mức triglycerides và cholesterol xấu trong máu. Các chất dinh dưỡng này sẽ làm sạch các chất còn lại của chất béo trong thành động mạch và ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch. Điều này bảo vệ cơ thể khỏi sự phát triển của các bệnh nghiêm trọng như chứng xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Yến mạch có chứa một lượng chất béo tốt và hỗ trợ các tế bào tim và hệ tuần hoàn. Điều này là do các chất chống oxy hoá có trong bột yến mạch ngăn ngừa tổn thương thành mạch máu bởi các gốc tự do. Yến mạch chứa chất xơ hoà tan tốt cho sức khoẻ tim mạch. Nó cũng chứa cả canxi và kali giúp làm giảm huyết áp. Thoát khỏi các vấn đề tiêu hoá: Các chuyên gia y tế khuyên bạn nên ăn chất xơ mỗi ngày từ 25 đến 35 gram để tiêu hóa đúng cách. Một phần nhỏ yến mạch có chứa 1/5 lượng chất xơ cần hàng ngày và đó là lý do tại sao bột yến mạch rất tốt cho cơ thể của bạn. Bạn sẽ có làn da đẹp hơn: Bột yến mạch rất lý tưởng cho việc điều trị các chứng bệnh viêm, chàm và cũng giúp làn da khỏe mạnh. Các đặc tính độc đáo của bột yến mạch bắt nguồn từ sự có mặt của nhiều loại vitamin và khoáng chất. Kẽm hỗ trợ làm sạch da và loại bỏ độc tố và các hợp chất có hại khác. Sắt cung cấp dinh dưỡng và độ bão hòa của độ ẩm trong tế bào da. Mangan loại bỏ sưng và viêm, và cũng thúc đẩy chữa bệnh nhanh chóng của da sau khi vết thương, bầm tím và bỏng. Magie bình thường hóa tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào da. Giảm ung thư ruột già: Chế độ ăn nhiều chất xơ có lợi khi giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Chất xơ hoà tan trong bột yến mạch có thể giúp đẩy nhanh chất độc ra khỏi cơ thể. Chất xơ hòa tan cũng ngăn ngừa táo bón và bảo vệ ruột già. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Bột yến mạch có một chỉ số đường huyết thấp có lợi khi giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Điều này làm ổn định lượng đường trong máu và có tác động tích cực đến độ nhạy cảm insulin của bạn. Một nghiên cứu cho thấy một chế độ ăn uống có đường huyết thấp có liên quan đến sự đề kháng insulin ít hơn và tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 thấp hơn so với chế độ ăn uống có đường huyết cao. Bệnh tiểu đường là một bệnh ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể.