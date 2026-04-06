Lý do nên uống một ly nước ngay sau khi thức dậy mỗi ngày

Thứ Hai, 14:00, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thói quen uống một ly nước ngay sau khi thức dậy là một trong những nghi thức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả "thần kỳ" cho sức khỏe.

Bổ sung lại nước và chất điện giải đã mất

Chúng ta đổ mồ hôi và thở vào ban đêm khiến cơ thể bị mất nước nhẹ. Điều này có thể khiến bạn buồn ngủ, suy giảm khả năng tư duy và làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động thể chất. Uống nước ngay sau khi thức dậy có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn suốt cả ngày và khắc phục những tác động này.

Thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố

Trong suốt đêm, cơ thể bạn thực hiện quá trình sửa chữa tế bào và tích tụ các chất cặn bã. Việc uống nước ngay sau khi thức dậy đóng vai trò như một "cú hích" giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, đẩy nhanh quá trình đào thải độc tố qua hệ bài tiết. Khi các độc tố được loại bỏ, máu sẽ sạch hơn, giúp các cơ quan hoạt động trơn tru và làm cho làn da của bạn trở nên sáng khỏe, hồng hào hơn.

ly do nen uong mot ly nuoc ngay sau khi thuc day moi ngay hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Kích hoạt hệ trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng uống ít nhất 500ml nước vào buổi sáng có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất trong hơn một giờ sau đó. Quá trình này thúc đẩy việc đốt cháy calo nhanh hơn và hỗ trợ hệ tiêu hóa xử lý thực phẩm hiệu quả. Đặc biệt, uống nước khi bụng đói giúp tạo cảm giác no ảo, ngăn chặn thói quen ăn quá nhiều vào bữa sáng, từ đó hỗ trợ giảm cân bền vững.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Táo bón thường xảy ra do ruột già thiếu nước, khiến chất thải bị khô cứng và khó di chuyển. Uống một ly nước ấm ngay sau khi thức dậy giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm chất thải và thúc đẩy quá trình đi tiêu vào buổi sáng diễn ra đều đặn. Thói quen này không chỉ giúp bạn giải quyết các vấn đề về tiêu hóa mà còn ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, chướng bụng suốt cả ngày.

Nuôi dưỡng làn da căng mọng và tươi trẻ

Mất nước là nguyên nhân hàng đầu khiến da bị khô, xuất hiện nếp nhăn sớm và xỉn màu. Việc cung cấp nước vào sáng sớm giúp tăng cường lưu thông máu dưới da, bù đắp độ ẩm cho các tế bào da sau một đêm dài hanh khô. Kết quả là làn da của bạn sẽ trở nên căng mịn, có độ đàn hồi tốt hơn và giảm thiểu sự hình thành của mụn trứng cá do độc tố tích tụ.

Kiểm soát tâm trạng và giúp não bộ hoạt động tốt hơn

Sau một đêm ngủ, não bộ mất nước, điều này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và khó suy nghĩ hiệu quả. Ngay cả khi chỉ hơi mất nước cũng có thể khiến bạn khó tập trung, kém tỉnh táo và hay quên. Uống nước ngay sau khi thức dậy giúp bạn bù nước và giúp não bộ hoạt động tốt hơn, đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cổ họng

Uống nước vào buổi sáng giúp duy trì sự cân bằng của hệ bạch huyết, một thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch giúp chống lại các tác nhân gây bệnh. Hơn nữa, việc uống nước cũng làm ẩm niêm mạc họng, loại bỏ các vi khuẩn tích tụ trong khoang miệng và thực quản sau một đêm. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc ngăn ngừa viêm họng và các bệnh truyền nhiễm liên quan đến đường hô hấp.

muop_dang.jpg

Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?

VOV.VN - Nước mướp đắng (khổ qua) từ lâu được nhiều người lựa chọn như một loại thức uống thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên liệu có mang lại lợi ích như kỳ vọng hay tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe vẫn là vấn đề được không ít người quan tâm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
