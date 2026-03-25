Lý do thu hồi kem Nivea trên toàn quốc

Thứ Tư, 10:37, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan quản lý đình chỉ lưu hành kem dưỡng Nivea Extra Bright Night Nourish sau khi phát hiện chứa Propylparaben không có trong công thức đã đăng ký.

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm kem dưỡng Nivea Extra Bright Night Nourish do công thức thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố. Quyết định được ban hành sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Propylparaben 0,1%, thành phần không có trong hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Sản phẩm do Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam, TP.HCM, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Theo cơ quan quản lý, việc bổ sung thành phần ngoài hồ sơ đăng ký là vi phạm quy định về công bố mỹ phẩm và có thể ảnh hưởng đến an toàn người tiêu dùng.

ly do thu hoi kem nivea tren toan quoc hinh anh 1
Thời gian gần đây, hàng trăm mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi do sai hồ sơ công bố. (Ảnh minh hoạ)

Propylparaben là chất bảo quản thường dùng trong mỹ phẩm và thực phẩm nhằm ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thành phần này cần minh bạch về hàm lượng và tuân thủ giới hạn cho phép, nếu không có thể gây rủi ro cho sức khỏe, đặc biệt khi sử dụng lâu dài.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế thông báo đến cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc phân phối, sử dụng sản phẩm trên. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải tổ chức thu hồi, xử lý vi phạm theo quy định. Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thông báo tới các nhà phân phối, tiếp nhận hàng trả lại và tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu. Báo cáo kết quả thu hồi phải gửi về cơ quan quản lý trước ngày 20/4.

Cùng ngày, cơ quan này cũng thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm và tạm ngừng xem xét hồ sơ công bố mỹ phẩm của công ty trong thời gian 6 tháng.

Thời gian gần đây, hàng trăm mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi do sai hồ sơ công bố, không đạt chất lượng hoặc chứa thành phần không đúng quy định. Mới nhất, một lô nước rửa tay Jane Ginger Orange Hand Wash dung tích 450 ml cũng bị thu hồi vì vi phạm quy định về công bố thành phần.

Theo đại diện Cục Quản lý Dược, các đợt thu hồi gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm soát chất lượng sản phẩm lưu hành. Nhờ tăng cường kiểm tra, tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm chất lượng đã giảm xuống dưới 1,5% trong hơn 3.000 mẫu được lấy kiểm nghiệm.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua mỹ phẩm tại cơ sở hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng và chủ động tra cứu thông tin sản phẩm trên website chính thức trước khi sử dụng nhằm hạn chế rủi ro.

Như Loan/VTC News
Tin liên quan

Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?
Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?

VOV.VN - Nước mướp đắng (khổ qua) từ lâu được nhiều người lựa chọn như một loại thức uống thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên liệu có mang lại lợi ích như kỳ vọng hay tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe vẫn là vấn đề được không ít người quan tâm.

Sơ cứu đúng cách khi gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố
Sơ cứu đúng cách khi gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố

VOV.VN - Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân. BSCKI Đặng Thị Phương Nga, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đưa ra hướng dẫn sơ cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện đúng cách, kỹ năng mà ai cũng có thể thực hiện để cứu người ngay tại hiện trường.

Việt Nam có loại “thuốc bổ tự nhiên”, giá rẻ bèo lại bổ thận dưỡng gan cực tốt
Việt Nam có loại “thuốc bổ tự nhiên”, giá rẻ bèo lại bổ thận dưỡng gan cực tốt

VOV.VN - Quả bí đao không chỉ là nguyên liệu thanh mát trong các bữa cơm gia đình mà còn được coi là một "siêu thực phẩm" trong y học cổ truyền. Với thành phần dinh dưỡng dồi dào, bí đao mang lại những lợi ích vượt trội cho sức khỏe và sắc đẹp mà ít loại quả nào sánh bằng.

