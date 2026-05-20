Mẹ bỉm muốn da đẹp trở lại sau sinh? Hãy thử 7 cách này

Massage mặt

Massage mặt là cách chăm sóc da đơn giản, dễ thực hiện sau sinh. Phương pháp này giúp tăng lưu thông máu, cải thiện độ đàn hồi, làm săn chắc da và giảm nếp nhăn do thiếu ngủ. Mẹ có thể kết hợp với dầu dừa, dầu ô liu hoặc các loại tinh dầu tự nhiên để bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ tái tạo collagen và giúp da hồng hào hơn.

Dưỡng da với nghệ

Nghệ là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc, đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi cơ thể, làm mờ thâm, giảm sẹo và giúp da sáng hơn. Mẹ bỉm có thể dùng tinh bột nghệ làm mặt nạ hoặc kết hợp với sữa tươi, mật ong, cám gạo, trứng gà hay nước hoa hồng để tăng hiệu quả dưỡng da.

Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết là bước quan trọng nhưng thường bị nhiều mẹ sau sinh bỏ qua. Việc này giúp loại bỏ da chết, hạn chế bít tắc lỗ chân lông, cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ tái tạo da. Khi da được làm sạch sâu, các sản phẩm dưỡng da sau đó cũng hấp thụ tốt và phát huy hiệu quả hơn.

Sau sinh, chỉ với vài phút chăm sóc mỗi ngày, mẹ bỉm vẫn có thể cải thiện làn da và nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ

Xông hơi da mặt

Xông hơi là cách nhiều phụ nữ sau sinh lựa chọn để thư giãn và chăm sóc da. Hơi nước nóng giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn, tăng tuần hoàn máu và cấp ẩm cho da.

Mẹ nên xông hơi 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 10-15 phút và có thể thêm tinh dầu hoặc thảo dược để tăng hiệu quả.

Sử dụng sữa tươi không đường

Đối với các mẹ sau sinh gặp tình trạng da khô, xỉn màu, sữa tươi không đường là nguyên liệu dễ tìm và an toàn để chăm sóc da tại nhà. Nguyên liệu này có thể sử dụng trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, nước cốt chanh và một số nguyên liệu tự nhiên khác để tăng hiệu quả dưỡng ẩm, làm sáng da.

Tận dụng sữa mẹ để chăm sóc da

Không chỉ tốt cho trẻ sơ sinh, sữa mẹ còn có thể hỗ trợ chăm sóc da nhờ chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất giúp làm mềm, làm sạch và cải thiện độ mịn màng của da. Mẹ có thể thấm sữa mẹ lên da mặt, massage nhẹ, để khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Làm đẹp bằng cám gạo

Cám gạo là nguyên liệu làm đẹp dễ tìm, tiết kiệm, giúp làm sáng da, tẩy tế bào chết, giảm mụn đầu đen và cấp ẩm cho da. Mẹ có thể kết hợp cám gạo với mật ong, dầu dừa hoặc lòng đỏ trứng gà và sử dụng 2-3 lần mỗi tuần để giúp da sáng khỏe, đều màu hơn.