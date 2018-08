Mẹ nên ăn gì để có sữa tốt nhất cho bé

Bột yến mạch: Bột yến mạch cũng có thể giúp các bà mẹ cho con bú làm tăng số lượng cũng như chất lượng sữa. Nó kích thích việc sản xuất oxytocin, một loại hormon giúp cho quá trình sinh sản, tăng sản lượng sữa. Nó cũng giúp ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt, triệu chứng vốn thường gặp ở các bà mẹ mới sinh. Hạnh nhân: Hạnh nhân và các loại hạt khác như quả óc chó và hạt điều đều rất tốt cho các bà mẹ cho con bú. Hạnh nhân giàu protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể của người mẹ cũng như em bé mới sinh. Dầu dừa: Dầu dừa nguyên chất cũng được coi là khỏe mạnh cho cả bà mẹ mang thai và cho con bú. Nó chứa các axit béo thiết yếu như axit béo omega-3 hỗ trợ sản xuất hormone kích thích sản xuất sữa mẹ. Trên thực tế, các axit béo thiết yếu này giúp sản xuất sữa mẹ béo hơn và giàu dinh dưỡng hơn. Cam: Hàm lượng vitamin C cao của cam rất quan trọng cho việc cung cấp sữa mẹ. Một nghiên cứu năm 2002 được công bố trên tờ Food and Nutrition Bulletin lưu ý rằng hàm lượng vitamin C của sữa mẹ có sự liên kết đáng kể với lượng vitamin C của người mẹ. Cỏ cà ri có các chất tuyệt vời để kích thích tiết sữa mẹ. Choline trong nó đảm bảo sự phát triển thích hợp của trẻ sơ sinh. Thêm vào đó, loại thảo mộc này chứa một lượng lớn chất sắt, chất xơ, canxi và nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Nó thậm chí còn giúp giảm bớt các vấn đề phổ biến sau sinh như đầy hơi và đau nhức cơ thể. Trứng: Trứng giàu protein, lutein, vitamin B12 và D, riboflavin, folate và choline. Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí American Journal of Psychiatry lưu ý rằng việc tăng lượng cholin trong khi mang thai và cho con bú có thể bảo vệ trẻ khỏi bệnh trong tương lai bằng cách thúc đẩy sự phát triển não bình thường. Cá hồi nên được đưa vào chế độ ăn của người mang thai cũng như cho con bú. Cá hồi là một nguồn tuyệt vời của protein và DHA, một loại axit béo omega-3 quan trọng đối với sự phát triển của hệ thần kinh của em bé. Theo một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, việc ăn cá hồi trong khi mang thai dẫn đến cải thiện đáng kể chất lượng sữa mẹ trong thời gian cho con bú. Cà rốt: Trong thời gian mang thai và trong giai đoạn cho con bú, phụ nữ nên ăn các loại thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt. Vitamin A hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của thai nhi và trẻ sơ sinh. Rau chân vịt cũng như các loại rau xanh (cải xoăn, cải bó xôi, bông cải xanh), là những thực phẩm cần ăn khi các bà mẹ cho con bú. Các vitamin A trong rau chân vịt đảm bảo sự phát triển khoẻ mạnh của em bé, trong khi chất chống oxy hóa của nó làm tăng khả năng miễn dịch của bé. Nó thậm chí còn tạo ra nguồn canxi tuyệt vời cho các bà mẹ ăn thuần chay. Gạo lức: Một siêu thực phẩm khác có thể thúc đẩy sản xuất sữa của các bà mẹ cho con bú là gạo lức. Gạo lức tốt hơn gạo trắng vì hàm lượng chất xơ và chất dinh dưỡng cao. Là nguồn thực phẩm giàu carbohydrates phức tạp, gạo lức giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và duy trì mức đường huyết ổn định.

