Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Theo ghi chép của y học cổ truyền, lá sương sâm có tính mát, vị ngọt đắng nhẹ, quy vào các kinh can và phế, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và tiêu viêm rất mạnh. Vào những ngày thời tiết oi nực hoặc khi cơ thể phải nạp nhiều đồ ăn cay nóng, việc thưởng thức một ly sương sâm sẽ giúp làm mát gan, hạ nhiệt nhanh chóng và xua tan cảm giác bức bối.

Thói quen sử dụng sương sâm hợp lý còn hỗ trợ làm giảm hiệu quả tình trạng nóng trong người, rôm sảy, mụn nhọt, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ bị say nắng hay kiệt sức do nhiệt.

Thói quen sử dụng sương sâm hợp hỗ trợ làm giảm hiệu quả tình trạng nóng trong người, rôm sảy. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ hòa tan pectin vượt trội trong thạch sương sâm đóng vai trò như một bộ máy làm sạch và bảo vệ đường ruột. Khi đi vào hệ tiêu hóa, pectin thẩm thấu nước, giúp làm mềm khối phân và tăng cường nhu động ruột, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải chất thải diễn ra trơn tru và dễ dàng hơn.

Hỗ trợ kiểm soát và ổn định đường huyết

Sương sâm là món ăn cực kỳ thân thiện đối với bệnh nhân tiểu đường hoặc những người đang gặp tình trạng kháng insulin. Nhờ mạng lưới chất xơ pectin tự nhiên, sương sâm làm chậm quá trình phân giải và hấp thu đường glucose từ thức ăn vào máu. Cơ chế này giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột sau bữa ăn, giữ cho chỉ số đường huyết luôn ở mức an toàn, đồng thời hỗ trợ tuyến tụy giảm bớt áp lực sản xuất insulin liên tục.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát vóc dáng hiệu quả

Đối với những ai đang theo đuổi lộ trình thâm hụt calo để giữ dáng, thạch sương sâm là một "người bạn đồng hành" không thể tuyệt vời hơn. Với thành phần chính là nước và chất xơ, thạch sương sâm cung cấp rất ít năng lượng nhưng lại chiếm thể tích lớn trong dạ dày. Khi đi vào cơ thể, chất xơ pectin tiếp tục nở ra giúp kéo dài cảm giác no, giảm bớt các cơn thèm ăn vặt giữa giờ. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng kiểm soát khẩu phần ăn hằng ngày mà không cảm thấy mệt mỏi hay thiếu hụt năng lượng.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch

Các hoạt chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid cùng khoáng chất Potassium (Kali) trong sương sâm đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ hệ tuần hoàn. Kali hỗ trợ thúc đẩy cơ thể đào thải lượng Natri dư thừa qua đường tiểu, giúp giãn nở thành mạch và làm giảm áp lực lên hệ thống mạch máu, từ đó hỗ trợ ổn định chỉ số huyết áp. Ngoài ra, chất chống oxy hóa còn ngăn chặn quá trình xơ vữa động mạch, bảo vệ trái tim khỏi nguy cơ mắc các biến chứng rủi ro.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Sự hiện diện của các vitamin cùng các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên trong lá sương sâm giúp gia tăng khả năng phòng vệ của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Các chất chống oxy hóa đóng vai trò trung hòa các gốc tự do gây hại, làm giảm phản ứng viêm âm ỉ ở cấp độ tế bào và kích thích sự hoạt động của hệ miễn dịch, giúp bạn luôn duy trì được một thể trạng dẻo dai và khỏe mạnh.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng sương sâm

- Tránh cho quá nhiều đường và đá: Để sương sâm phát huy tối đa công dụng kiểm soát đường huyết và cân nặng, bạn nên hạn chế ăn kèm quá nhiều nước đường, sữa đặc hay siro ngọt. Hãy ưu tiên dùng kèm một chút nước đường thốt nốt thắng nhẹ hoặc ăn nguyên chất.

- Thận trọng với người có cơ địa tỳ vị hư hàn: Do sương sâm có tính mát cao, những người thường xuyên bị lạnh bụng, đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy hoặc hay bị đầy bụng không nên ăn quá nhiều sương sâm cùng một lúc.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Vì công đoạn vò lá sương sâm hoàn toàn làm thủ công, bạn cần đảm bảo rửa thật sạch tay, dụng cụ vò lọc và bắt buộc phải dùng nước đun sôi để nguội nhằm tránh nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột.