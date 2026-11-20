Những người không nên uống nước yến là ai?

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

Trong năm đầu đời, hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ vẫn đang hoàn thiện nên chế độ dinh dưỡng cần được lựa chọn cẩn thận. Trong 6 tháng đầu, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn nếu có thể. Trường hợp không bú mẹ, cha mẹ cần lựa chọn sữa công thức phù hợp với độ tuổi.

Hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học về lợi ích và mức độ an toàn của yến sào đối với trẻ dưới 1 tuổi. Bên cạnh đó, thực phẩm này có thể gây phản ứng dị ứng ở một số trẻ. Vì vậy, cha mẹ không nên tự ý bổ sung nước yến hoặc yến sào cho trẻ trong giai đoạn này. Với trẻ đã bước vào thời kỳ ăn dặm, cần tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi cân nhắc sử dụng.

Phụ nữ mới sinh con

Sau sinh, cơ thể người phụ nữ cần được cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất để phục hồi sức khỏe. Yến sào có thể được sử dụng như một thực phẩm bổ sung nếu phù hợp, nhưng không nên xem đây là lựa chọn bắt buộc hoặc thay thế các bữa ăn hàng ngày.

Sản phụ cần chú ý lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến và sử dụng. Đặc biệt, những người có cơ địa nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng thực phẩm nên thận trọng. Nếu từng có phản ứng bất thường với yến sào, cần tránh sử dụng và trao đổi với bác sĩ.

Người có hệ tiêu hóa kém

Những người đang bị sốt, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy hoặc ăn uống khó khăn nên ưu tiên nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và lựa chọn thực phẩm dễ tiêu hóa.

Trong giai đoạn này, việc sử dụng yến sào không nhất thiết mang lại lợi ích đáng kể. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên cân nhắc khả năng dung nạp của cơ thể, tránh cố gắng bổ sung thực phẩm giàu đạm khi đang gặp triệu chứng tiêu hóa cấp tính.

Người đang bị ho nhiều đờm

Theo quan niệm của y học cổ truyền, yến sào có tác dụng bổ phế, dưỡng âm và thường được sử dụng trong một số trường hợp ho khan. Tuy nhiên, những công dụng này chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định hiệu quả điều trị.

Người đang ho nhiều đờm, mắc viêm phế quản hoặc các bệnh lý đường hô hấp cần chú trọng xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Không có đủ cơ sở khoa học cho nhận định yến sào làm tăng tiết dịch hoặc khiến đờm đặc hơn. Dù vậy, đây cũng không phải thực phẩm có tác dụng điều trị ho hay loại bỏ đờm.

Những lưu ý khi sử dụng nước yến mà bạn cần biết

Yến sào có thể dùng vào buổi sáng hoặc buổi tối tùy thói quen, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy những thời điểm này giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Lượng dùng cần căn cứ vào hàm lượng yến, nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe; người trưởng thành có thể tham khảo mức 3-5 g yến khô mỗi lần theo hướng dẫn sản phẩm, không nên áp dụng cứng nhắc. Khi sử dụng, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra lượng đường, chế biến đúng cách và bảo quản theo hướng dẫn. Không dùng nước yến đã quá hạn hoặc có dấu hiệu hư hỏng.