Một số vấn đề sức khỏe răng miệng không phải ai cũng biết

Nấm Candida: Nó là một nhiễm trùng nấm xảy ra trong miệng hoặc cổ họng do sự phát triển không kiểm soát của nấm men. Các triệu chứng của nấm candida bao gồm các đốm trắng trong miệng hoặc trên lưỡi, khó nuốt và đau họng. Rộp môi: Đây là một bệnh nhiễm trùng ở miệng, môi hoặc nướu do siêu vi Herpes gây ra. Người bệnh sẽ xuất hiện những nốt rộp xung quanh miệng và nướu. Những vết loét này cũng có thể phát triển dưới mũi hoặc dưới cằm và cũng dễ lây lan. Lở miệng: Đây là những mụn nhỏ, cạn, mầu trắng. Chúng xuất hiện trong khoang miệng, bên trong má, trên lưỡi, môi, nướu răng và cổ họng. Những vết loét này không lây nhiễm. Áp xe: Áp xe răng là ổ mủ gây ra do nhiễm trùng bởi vi khuẩn ở phần trong của răng. Bệnh thường xảy ra như là kết quả của viêm hốc răng không được điều trị hoặc thủng, vỡ trong răng cho phép vi khuẩn vào bên trong răng. Các triệu chứng bao gồm đau răng nghiêm trọng, nhạy cảm với đồ uống nóng và lạnh, sưng hạch bạch huyết và sốt. Khi có áp xe răng, nếu không được điều trị sẽ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa tính mạng. Herpes miệng: Herpes miệng thường gây lở loét xung quanh miệng và môi. Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), các triệu chứng của herpes miệng là đau, sưng và đỏ, ảnh hưởng đến các mô nướu. Bạn cũng có thể bị tăng lưu lượng nước bọt và mụn nước trong miệng. Tuy nhiên, những vết loét này sẽ lành trong vòng 7 đến 14 ngày. Nhưng nếu virus vẫn còn trong cơ thể, nó có thể hoạt động trở lại khi bạn bị căng thẳng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mệt mỏi hoặc bị sốt. Khô miệng: Theo Viện Nha khoa tổng quát (AGD), không có nước bọt bạn sẽ không thể rửa sạch bất kỳ vi khuẩn có hại nào từ miệng. Khô miệng có thể xảy ra do nhiều lý do bao gồm việc uống nhiều loại thuốc có thể ảnh hưởng đến lượng nước bọt trong miệng, xạ trị và AIDS. Khô miệng có thể dẫn đến hơi thở hôi, bệnh nướu răng, lở loét miệng và nguy cơ sâu răng cao hơn. Đau khớp thái dương - hàm: Khớp thái dương – hàm là các khớp nối xương hàm với hộp sọ của bạn. Các khớp này sẽ hoạt động mỗi khi bạn nói chuyện, nhai và nuốt thức ăn. Triệu chứng đau khớp thái dương hàm bao gồm bị đau ở trước tai, há ngậm miệng nghe tiếng kêu ở khớp, không há miệng lớn được, há ngậm lệch sang một bên hoặc không trơn tru, mỏi hàm... Ung thư miệng: Ung thư miệng là ung thư phát triển trong mô của vùng miệng. Bệnh có thể xảy ra ở bất cứ phần nào trong miệng như môi, lưỡi, má, lợi, sàn miệng, vòm miệng cứng hay mềm, xoang và họng, nhưng thường xảy ra ở miệng, lưỡi và môi. Đi kiểm tra răng miệng định kỳ có thể ngăn ngừa ung thư miệng. Hội chứng rát miệng: Tình trạng răng miệng này xảy ra chủ yếu ở phụ nữ trung niên. Các nguyên nhân chính là những thay đổi nội tiết tố, thiếu dinh dưỡng, khô miệng, nhiễm nấm và tổn thương dây thần kinh. Các triệu chứng ngứa ran hoặc cảm giác nóng rát trên lưỡi hoặc bên trong miệng, thay đổi khẩu vị, khô miệng hoặc đau.

