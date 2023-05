Mụn cóc sinh dục - bệnh dễ mắc nhưng ngại đi khám

Nhiều người lo lắng về các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục như Chlamydia hoặc Herpes. Nhưng có một vấn đề cực kỳ phổ biến khác cần lưu ý nếu bạn đang hoạt động tình dục, đó là cần chủ động ngừa virus gây mụn cóc ở bộ phận sinh dục.

Có mụn cóc trông mềm và nhiều thịt nhưng cũng có mụn cóc cứng như đá và to với các nhánh giống như súp lơ. Mụn có kích thước từ nhỏ hoặc lớn (một chấm nhỏ hoặc lớn hơn rất nhiều), gồ lên hoặc bằng phẳng.

Thông thường các bác sĩ chỉ cần quan sát bằng mắt thường và không phải làm sinh thiết khi chẩn đoán mụn cóc vì mụn cóc có một phần nhỏ dính vào da và nhiều chỗ lồi ra từ một cuống.

Không phải tất cả các chủng HPV đều gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục. Một số gây ra mụn cóc trên da thông thường và một số có thể gây ra những thay đổi về tế bào có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, hậu môn, dương vật và hầu họng (khu vực phía sau cổ họng bao gồm gốc lưỡi và amidan).

Mụn cóc sinh dục do một số loại virus HPV lây truyền qua đường tình dục gây ra. Có hơn 40 loại HPV có thể ảnh hưởng đến vùng sinh dục của phụ nữ và nam giới. Nhưng hơn 90% mụn cóc sinh dục chỉ do hai loại là HPV 6 và 11 gây ra. Tuy vậy không phải tất cả những người tiếp xúc với HPV 6 và 11 đều bị mụn cóc do hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại virus.

Một số loại HPV có liên quan đến ung thư đã được tìm thấy trong mụn cóc sinh dục. Không chủ quan vì khi bị mụn cóc sinh dục do các chủng HPV không gây ung thư gây ra không có nghĩa là bạn cũng không nhiễm HPV có khả năng gây ung thư. Bản thân HPV không phải là ung thư nhưng nó có thể gây ra những thay đổi trong cơ thể dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, một người cũng có thể nhiễm hoặc nhiễm nhiều hơn một loại virus cùng một lúc, bao gồm cả những loại gây ung thư ở vùng sinh dục, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung, âm hộ hoặc hậu môn hoặc ung thư miệng và cổ họng.

Thông thường, một người bị mụn cóc trong vòng một đến bốn tháng sau khi bị nhiễm virus HPV nhưng virus có khả năng bị hệ thống miễn dịch kiểm soát lâu hơn thế.

Mụn cóc HPV xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc đời - thậm chí nhiều năm sau khi tiếp xúc như khi người ta bị ốm hoặc hệ thống miễn dịch của người đó bị tổn hại do hóa trị hoặc các loại thuốc khác. Vì vậy, chúng không chỉ xảy ra khi một người có bạn tình mới mắc bệnh.

Mụn cóc HPV không chỉ lây lan qua tiếp xúc bộ phận sinh dục mà còn có khả năng lây lan virus từ bất kỳ môi trường ẩm nào sang môi trường ẩm khác. Cùng một loại mụn cóc phát triển trên bộ phận sinh dục cũng phát triển trong miệng và cổ họng và thậm chí ở bên trong mí mắt.

Trong quan hệ tình dục, nếu tiếp xúc bằng miệng với bộ phận sinh dục khi đối tác có mụn cóc trong miệng, thì đối tác kia có thể bị mụn cóc trên cơ quan sinh dục nếu có tiếp xúc bằng miệng với bộ phận sinh dục.

Mụn cóc sinh dục gây ra một số khó chịu về thể chất, chẳng hạn như nóng rát và ngứa, hoặc thậm chí chảy máu khi quan hệ tình dục./.