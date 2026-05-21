Muối i-ốt, muối thường, muối ít natri - loại nào thực sự tốt cho sức khỏe?

Thứ Năm, 15:08, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Muối là gia vị quen thuộc và cần thiết cho cơ thể, nhưng hiện nay có nhiều loại như muối i-ốt, muối không i-ốt hay muối ít natri khiến nhiều người băn khoăn khi lựa chọn. Thực tế, mỗi loại muối đều có đặc điểm riêng và phù hợp với từng nhu cầu sức khỏe khác nhau.

Vai trò của muối đối với cơ thể?

Muối là khoáng chất gồm natri và clo, giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ, hệ thần kinh và nhiều chức năng sống của cơ thể. Hiện nay, muối chủ yếu được khai thác từ nước biển, mỏ muối hoặc các vùng nước giàu khoáng chất.

Ngoài dùng để nêm nếm, muối còn giúp bảo quản thực phẩm và hạn chế vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Vì vậy, việc ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ chế biến sẵn sẽ giúp kiểm soát lượng natri nạp vào cơ thể tốt hơn.

Muối i-ốt, muối không i-ốt và muối ít natri khác nhau thế nào?

Muối i-ốt

I-ốt là vi chất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt cần thiết cho hoạt động của tuyến giáp. Tuy nhiên, cơ thể con người không thể tự sản xuất i-ốt mà phải bổ sung từ thực phẩm hoặc môi trường bên ngoài.

muoi i-ot, muoi thuong, muoi it natri - loai nao thuc su tot cho suc khoe hinh anh 1
Muối i-ốt, muối không i-ốt hay muối ít natri khiến nhiều người băn khoăn khi lựa chọn

Do nguồn i-ốt tự nhiên không quá dồi dào, đặc biệt ở những khu vực xa biển, muối i-ốt được xem là giải pháp hiệu quả để bổ sung vi chất này, góp phần phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến thiếu i-ốt.

Muối không i-ốt

Loại muối này thường phù hợp với những người sống ở vùng ven biển hoặc có chế độ ăn thường xuyên sử dụng hải sản - nhóm thực phẩm vốn đã chứa lượng i-ốt khá cao.

Trong trường hợp đó, sử dụng muối không i-ốt có thể giúp hạn chế nguy cơ bổ sung dư thừa i-ốt, tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Muối ít natri

Muối ít natri là lựa chọn được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người mắc Tăng huyết áp hoặc đang cần kiểm soát lượng natri trong khẩu phần ăn.

Loại muối này có hàm lượng natri thấp hơn muối thông thường, góp phần giảm áp lực lên hệ tim mạch. Tuy nhiên, với những người lao động nặng, thường xuyên ra nhiều mồ hôi hoặc làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, việc cắt giảm natri quá mức có thể không phù hợp.

Loại muối nào tốt nhất cho sức khỏe?

Muối tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể như duy trì cân bằng nước, ổn định huyết áp, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh, tiêu hóa, hoạt động cơ bắp và chức năng thận.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải chọn loại muối “tốt nhất” mà là sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe và kiểm soát lượng muối hàng ngày. Hiện chưa có nghiên cứu khẳng định loại muối nào vượt trội hoàn toàn, bởi phần lớn đều chứa natri clorua cùng một lượng nhỏ khoáng chất khác.

Khi chọn mua, nên ưu tiên các loại muối ít phụ gia, đồng thời tránh lạm dụng vì muối chỉ là gia vị, không phải giải pháp cải thiện sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Muối ăn bổ dưỡng đắt nhất thế giới, có giá 400 USD/kg

Làm đẹp bằng muối: Phương pháp đơn giản mà hiệu quả không ngờ

Ăn nhiều muối và thiếu chất xơ ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nào?

Hóc xương cá kéo dài nguy hiểm thế nào?

5 cách tẩy cặn trắng trong ấm siêu tốc rất đơn giản ai cũng có thể làm được

