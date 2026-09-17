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Muốn lá phổi khỏe hơn, đừng bỏ qua 9 thực phẩm này

Thứ Năm, 11:23, 17/09/2026
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VOV.VN - Chế độ ăn cân bằng, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe phổi. Bên cạnh điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, lựa chọn thực phẩm phù hợp giúp người bệnh duy trì thể trạng và sức khỏe hô hấp.

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là dưỡng chất có đặc tính chống oxy hóa và đóng vai trò hỗ trợ hệ miễn dịch. Việc bổ sung đủ vitamin C từ thực phẩm giúp cơ thể tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây hại và duy trì sức khỏe đường hô hấp.

Các nguồn vitamin C tự nhiên khá đa dạng, trong đó có kiwi, ớt chuông xanh và đỏ, cam, chanh, bưởi, dâu, bông cải xanh, dứa, xoài, cà chua và dưa hấu. Những thực phẩm này có thể được bổ sung linh hoạt vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Thực phẩm chứa axit béo omega-3

Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, có đặc tính chống viêm và được quan tâm trong chế độ dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe hô hấp. Một số nghiên cứu cho thấy axit béo này có thể góp phần cải thiện chức năng phổi và giảm một số triệu chứng liên quan đến hen suyễn.

Cá hồi, cá thu và cá ngừ là những nguồn omega-3 phổ biến. Ngoài ra, dưỡng chất này còn có trong dầu thực vật như dầu oliu, dầu đậu tương, dầu hướng dương và các loại hạt như óc chó, hạt chia, hạt lanh cùng các loại đậu.

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Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, có đặc tính chống viêm và được quan tâm trong chế độ dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe hô hấp

Thực phẩm chứa folate (vitamin B9)

Folate, hay vitamin B9, tham gia vào nhiều quá trình quan trọng của cơ thể và có vai trò đối với sức khỏe nói chung. Một số nghiên cứu cũng đề cập mối liên quan giữa lượng folate trong chế độ ăn và nguy cơ mắc một số bệnh, trong đó có ung thư phổi.

Rau chân vịt, măng tây, củ cải và đậu lăng là những thực phẩm giàu folate có thể đưa vào thực đơn hằng ngày. Việc duy trì khẩu phần đa dạng giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ hơn các vitamin và khoáng chất cần thiết.

Rau họ cải

Nhóm rau họ cải gồm súp lơ, cải xanh, bắp cải và rau diếp xoăn. Đây là nguồn cung cấp chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Thường xuyên bổ sung rau họ cải vào bữa ăn giúp tăng lượng rau xanh trong khẩu phần và cung cấp thêm các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là nhóm thực phẩm phù hợp với chế độ ăn cân bằng, hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và hệ hô hấp.

Nhóm gia vị như tỏi, nghệ, gừng

Tỏi, gừng và nghệ không chỉ làm tăng hương vị món ăn mà còn chứa các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm. Tỏi giàu allicin, gừng chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, trong khi nghệ cung cấp curcumin. Bổ sung các gia vị này vào chế độ ăn đa dạng có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

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Nhóm các loại quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu, lựu và nho giàu vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid, giúp bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Người mắc bệnh hô hấp có thể bổ sung nhóm quả này vào chế độ ăn cân đối, nhưng không thay thế thuốc hay điều trị theo chỉ định.

Thực phẩm chứa magie

Magie là khoáng chất thiết yếu, tham gia hoạt động của cơ và hệ thần kinh, đồng thời được quan tâm đối với sức khỏe hô hấp, nhất là ở người mắc hen suyễn. Các nguồn giàu magie gồm hạt, đậu, bơ, chuối, cá và trái cây khô. Bổ sung đa dạng thực phẩm giúp tăng lượng magie trong khẩu phần nhưng không thay thế điều trị hen suyễn.

Nhóm thực phẩm giàu carotene

Carotene, đặc biệt là beta-carotene, là nhóm sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Beta-carotene cũng có thể được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe của niêm mạc, bao gồm niêm mạc đường hô hấp.

Những thực phẩm có màu vàng, cam hoặc đỏ như cà rốt, bí đỏ, gấc và đu đủ thường chứa nhiều beta-carotene. Đưa các loại rau củ, trái cây này vào thực đơn giúp tăng cường nguồn carotenoid tự nhiên và góp phần xây dựng chế độ ăn đa dạng.

Nước

Uống đủ nước giúp duy trì độ ẩm đường hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và nhiều hoạt động của cơ thể, đồng thời giúp chất nhầy không quá đặc. Nhu cầu nước tùy thuộc tuổi, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người bệnh phổi cũng cần tuân thủ điều trị, tránh hút thuốc và hạn chế tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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