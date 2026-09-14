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4 vi chất kết hợp với vitamin C giúp cơ thể hấp thu tốt hơn

Thứ Hai, 09:23, 14/09/2026
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VOV.VN - Kết hợp vitamin C với sắt, vitamin E, kẽm và một số vi chất khác có thể giúp cơ thể hấp thu, sử dụng dưỡng chất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc bổ sung cần phù hợp với nhu cầu thực tế và tình trạng dinh dưỡng của mỗi người.

Sắt

Sắt cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin và vận chuyển oxy trong máu. Vitamin C giúp tăng hấp thu sắt không heme, chủ yếu có trong thực phẩm thực vật. Vì vậy, có thể kết hợp các món giàu sắt như đậu, ngũ cốc, rau lá xanh với ớt chuông, cà chua, bông cải xanh hoặc trái cây giàu vitamin C như cam, kiwi, dâu tây.

Không nên tự ý bổ sung viên sắt khi chưa xác định nhu cầu. Người thường xuyên mệt mỏi, da nhợt nhạt hoặc có nguy cơ thiếu sắt nên thăm khám và kiểm tra trước khi sử dụng.

Vitamin E

Vitamin E và vitamin C đều có vai trò chống oxy hóa, trong đó vitamin C có thể hỗ trợ tái tạo vitamin E trong cơ thể. Có thể bổ sung hai vitamin này qua thực phẩm như cam, kiwi, ớt chuông, các loại hạt, dầu thực vật và rau xanh.

Tuy nhiên, không nên tự ý dùng vitamin C và E liều cao kéo dài. Đặc biệt, vitamin E liều cao có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và tương tác với một số thuốc.

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Vitamin E và vitamin C đều có vai trò chống oxy hóa

Kẽm

Kẽm tham gia vào nhiều chức năng quan trọng như tổng hợp protein, chữa lành vết thương và duy trì hệ miễn dịch; vitamin C cũng hỗ trợ miễn dịch. Hai dưỡng chất có thể bổ sung cùng nhau qua thực phẩm, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy vitamin C giúp tăng hấp thu kẽm như với sắt.

Người khỏe mạnh nên ưu tiên bổ sung kẽm từ hải sản, thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu và hạt, kết hợp cùng thực phẩm giàu vitamin C như ớt chuông, cà chua, kiwi hoặc dâu tây.

Vitamin tổng hợp

Vitamin tổng hợp có thể đã chứa vitamin C, vì vậy cần kiểm tra thành phần và hàm lượng để tránh bổ sung trùng lặp hoặc quá mức. Người khỏe mạnh nên ưu tiên vitamin, khoáng chất từ chế độ ăn đa dạng; nếu dùng thêm sản phẩm bổ sung, cần đọc kỹ nhãn và tham khảo nhân viên y tế khi cần.

Lưu ý để bổ sung vitamin C an toàn và hợp lý

Cơ thể không tự sản xuất vitamin C nên cần bổ sung thường xuyên từ thực phẩm. Nhu cầu tham khảo ở người trưởng thành là 90 mg/ngày đối với nam và 75 mg/ngày đối với nữ; phụ nữ mang thai khoảng 85 mg và cho con bú 120 mg/ngày. Mức dung nạp tối đa là 2.000 mg/ngày.

Không nên dùng vitamin C càng nhiều càng tốt, bởi liều cao có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Để bổ sung phù hợp, nên ưu tiên thực phẩm giàu vitamin C, kiểm tra thành phần các sản phẩm bổ sung để tránh trùng lặp và tham khảo nhân viên y tế nếu cần dùng liều cao kéo dài. Với sắt, chỉ nên bổ sung khi đã xác định nhu cầu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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