Muốn não bộ khỏe mạnh, hãy duy trì 7 thói quen đơn giản này

Ngủ đầy đủ để tăng cường trí nhớ

Giấc ngủ giúp não bộ phục hồi, củng cố trí nhớ và xử lý thông tin sau một ngày hoạt động. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm giảm khả năng tập trung, phán đoán và ra quyết định. Vì vậy, nên duy trì ngủ 7-8 giờ mỗi đêm; nếu mất ngủ kéo dài, cần thăm khám để được tư vấn phù hợp.

Tập thể dục đều đặn

Vận động thường xuyên giúp tăng tuần hoàn máu lên não, hỗ trợ hoạt động của tế bào thần kinh và góp phần duy trì khả năng tập trung, ghi nhớ. Bạn có thể chọn đi bộ, chạy bộ, bơi lội hoặc yoga phù hợp với thể trạng; điều quan trọng là duy trì đều đặn thay vì tập luyện ngắt quãng.

Vận động thường xuyên giúp duy trì sức khỏe não bộ

Kiểm tra huyết áp hàng ngày

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương não. Huyết áp cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, từ đó làm giảm lượng máu và oxy được cung cấp cho não.

Theo dõi huyết áp thường xuyên giúp mỗi người chủ động phát hiện những bất thường và có hướng xử lý phù hợp. Đặc biệt, với người đã được chẩn đoán tăng huyết áp, việc tuân thủ kế hoạch điều trị, kiểm soát huyết áp và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe não bộ.

Dinh dưỡng cân bằng

Thực phẩm hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể, trong đó có hoạt động của não. Một chế độ ăn cân đối, giàu rau xanh, trái cây, cá, ngũ cốc nguyên hạt, dầu olive và các loại hạt, tương tự chế độ ăn Địa Trung Hải, được nhiều nghiên cứu đánh giá có lợi cho chức năng não và có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Trong bữa ăn của người Việt, có thể ưu tiên cá, rau xanh, các loại củ quả và trái cây tươi, đồng thời bổ sung những thực phẩm cung cấp omega-3 và vitamin nhóm B. Thay vì tập trung vào một loại thực phẩm riêng lẻ, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Kiểm tra các chỉ số qua xét nghiệm máu

Theo dõi các chỉ số sức khỏe định kỳ cũng là một cách giúp chủ động bảo vệ não bộ. Thông qua xét nghiệm máu, bác sĩ có thể đánh giá một số yếu tố như cholesterol, nồng độ acid uric và đường huyết, qua đó phát hiện sớm những bất thường hoặc bệnh lý có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu và chức năng não.

Bên cạnh đó, kiểm tra chức năng gan, thận và tuyến giáp khi cần thiết cũng giúp đánh giá toàn diện hơn tình trạng sức khỏe. Việc phát hiện và kiểm soát sớm các vấn đề liên quan đến chuyển hóa, nội tiết hoặc cơ quan khác có thể góp phần hạn chế những tác động bất lợi đến não bộ.

Tập thể dục não

Não chỉ cơ thể mà não bộ cũng cần được kích thích thường xuyên để duy trì khả năng tư duy và sự linh hoạt. Đọc sách, học kỹ năng mới, chơi nhạc cụ, làm bánh hay tìm hiểu lĩnh vực mới đều giúp rèn luyện khả năng tập trung, ghi nhớ và tạo thêm thử thách cho não bộ.

Tham gia các hoạt động xã hội

Duy trì giao tiếp và các mối quan hệ xã hội giúp não bộ thường xuyên tiếp nhận, xử lý thông tin, đồng thời hỗ trợ cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác cô đơn. Vì vậy, nên dành thời gian gặp gỡ gia đình, bạn bè hoặc tham gia hoạt động tập thể, thay vì chỉ tương tác qua mạng xã hội.