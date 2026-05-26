Nâng cấp não bộ, tăng tốc tư duy mùa thi nhờ 5 "siêu thực phẩm" quen thuộc này

Thứ Ba, 14:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Não bộ là trung tâm điều khiển của toàn bộ cơ thể. Việc bạn ăn gì không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn tác động trực tiếp đến khả năng tập trung, trí nhớ và tốc độ tư duy. Dưới đây là 5 loại "siêu thực phẩm" dành cho trí não mà bạn nên bổ sung vào thực đơn mỗi ngày để giữ cho tinh thần luôn minh mẫn.

Cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi)

Các loại cá béo rất tốt cho não bộ vì chứa axit béo omega-3. Đây là những chất béo lành mạnh có đặc tính chống viêm. Việc tiêu thụ các loại cá như cá hồi, cá thu hay cá ngừ thường xuyên giúp xây dựng các tế bào não và thần kinh, từ đó tăng cường khả năng học tập và ghi nhớ. Ngoài ra, Omega-3 còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức do tuổi tác và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở người cao tuổi.

Rau lá xanh

Cơ thể và não bộ của bạn cần rau lá xanh. Hãy quên đi những thực phẩm chức năng đắt tiền và cố gắng bổ sung rau lá xanh vào chế độ ăn uống thường xuyên. Bác sĩ thần kinh giải thích rằng rau lá xanh (thìa, măng tây và bông cải xanh) là nguồn cung cấp chất xơ, folate, lutein và beta-carotene dồi dào rất tốt cho sức khỏe não bộ. Các chất này giúp bảo vệ các mô não và tăng cường tốc độ phản xạ của hệ thần kinh, duy trì khả năng tư duy sắc bén và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất trí nhớ khi về già.

nang cap nao bo, tang toc tu duy mua thi nho 5 sieu thuc pham quen thuoc nay hinh anh 1
Não bộ là trung tâm điều khiển của toàn bộ cơ thể. Việc bạn ăn gì không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn tác động trực tiếp đến khả năng tập trung, trí nhớ và tốc độ tư duy. (Ảnh minh họa).

Cà chua

Hãy ăn thật nhiều cà chua, vì não bộ của bạn rất thích loại quả màu đỏ này. Chúng là nguồn cung cấp lycopene dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có liên quan đến beta-carotene. Các chất chống oxy hóa như những chiến binh mạnh mẽ chống lại chứng viêm và stress oxy hóa, từ đó giúp ngăn ngừa thoái hóa thần kinh. 

Óc chó và quả mọng

Hãy bỏ thói quen ăn vặt đồ chiên rán buổi chiều và thay vào đó là một nắm quả óc chó và các loại quả mọng. Quả óc chó là một trong những thực phẩm tốt nhất cho não bộ. Nhìn chung, các loại hạt đều tốt, nhưng quả óc chó có tỷ lệ omega-3 (hay còn gọi là "chất béo tốt") cao nhất.

Trong khi đó, các loại quả mọng như việt quất giàu flavonoid, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ và các phân tử chống viêm có thể giúp giảm tác động của căng thẳng lên não. Cách tốt nhất để bổ sung cả hai loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống là ăn chúng vào bữa sáng. Yến mạch cán dẹt  ngâm qua đêm với quả mọng tươi và quả óc chó là một bữa sáng tuyệt vời và lành mạnh. 

Cà phê và trà

Uống cà phê hoặc trà đúng cách vào buổi sáng đang mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ. Trà chỉ là nguồn cung cấp tuyệt vời các chất dinh dưỡng thực vật, có thể mang lại lợi ích đáng kể cho quá trình trao đổi chất của não bộ. Cà phê và trà cũng chứa caffeine, giúp cải thiện sự tập trung và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Tuy nhiên, hãy nhớ tiêu thụ caffeine một cách điều độ không nên quá lạm dụng hai loại nước uống này.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Hoa xoài - “kho báu” bị bỏ quên với loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ

VOV.VN - Không chỉ quả xoài, hoa xoài cũng chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi. Gần đây, một số nghiên cứu cho thấy loại hoa này có tiềm năng hỗ trợ chuyển hóa và chống oxy hóa. Từ lâu, hoa xoài đã được dùng trong y học dân gian và đang dần được khoa học hiện đại quan tâm nhiều hơn.

Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ

VOV.VN - Khi ăn cam chúng ta thường có thói quen bóc vỏ và vứt vào sọt rác mà không hề biết rằng bản thân vừa lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng. Vậy cụ thể vỏ cam có tác dụng gì cho sức khỏe và làm thế nào để tận dụng tối đa nguồn dược liệu quý giá này?

Lá tía tô: Bí quyết làm trắng da tự nhiên khiến nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Trong xu hướng làm đẹp tự nhiên, nhiều người lựa chọn lá tía tô để chăm sóc da nhờ tính an toàn, dễ làm và nguyên liệu sẵn có. Không chỉ là rau gia vị quen thuộc, lá tía tô còn được ứng dụng giúp hỗ trợ cải thiện sắc da, hướng tới làn da sáng mịn tự nhiên.

