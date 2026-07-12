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Muốn phục hồi nhanh sau đột quỵ, hãy bổ sung ngay những thực phẩm này

Chủ Nhật, 09:16, 12/07/2026
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VOV.VN - Sau đột quỵ, người bệnh thường mệt mỏi, ăn kém, suy giảm sức cơ và dễ sụt cân. Chế độ dinh dưỡng hợp lý không thể thay thế điều trị nhưng góp phần thúc đẩy phục hồi, hạn chế biến chứng và nâng cao hiệu quả tập luyện.

Phục hồi sau đột quỵ không chỉ phụ thuộc vào thuốc

Nhiều gia đình chú trọng thuốc và tập phục hồi chức năng nhưng lại bỏ qua vai trò của dinh dưỡng. Ăn không đủ khiến người bệnh thiếu năng lượng, suy giảm khối cơ và khó duy trì tập luyện. Bên cạnh đó, người sau đột quỵ thường gặp tình trạng mệt khi ăn, tay yếu, khó nuốt, giảm vị giác hoặc chán ăn. Nếu không được phát hiện và xử lý sớm, họ có thể sụt cân nhanh chỉ sau vài tuần.

Những nhóm thực phẩm nên bổ sung hàng ngày

Protein giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ phục hồi

Protein giúp tái tạo mô cơ, duy trì sức mạnh cơ bắp và hạn chế mất cơ ở người sau đột quỵ. Người bệnh nên ưu tiên các nguồn đạm dễ tiêu như cá, thịt nạc, thịt gà bỏ da, trứng, tôm, cua (nếu dung nạp tốt), sữa, sữa chua, đậu phụ và các loại đậu. Mỗi bữa ăn nên có ít nhất một món giàu đạm, thay vì chỉ ăn cháo hoặc cơm với rau.

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Protein giúp tái tạo mô cơ, duy trì sức mạnh cơ bắp và hạn chế mất cơ ở người sau đột quỵ

Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng cho quá trình hồi phục

Não và cơ thể cần đủ năng lượng để phục hồi sau đột quỵ, vì vậy người bệnh nên ưu tiên các loại tinh bột hấp thu chậm để duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các lựa chọn phù hợp gồm cơm, yến mạch, khoai lang, bún, mì, nui nấu mềm hoặc bánh mì nguyên cám nếu nhai nuốt tốt. Không cần kiêng hoàn toàn tinh bột, nhưng nên sử dụng với lượng vừa phải.

Rau xanh và trái cây hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch

Ít vận động khiến người sau đột quỵ dễ bị táo bón. Bổ sung rau củ và trái cây giúp cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và tốt cho tim mạch. Người bệnh nên ăn rau xanh nấu mềm, bí đỏ, cà rốt, bông cải, chuối, đu đủ, táo, lê, cam; nếu khó nhai có thể cắt nhỏ hoặc xay nhuyễn trái cây.

Người bị rối loạn nuốt cần điều chỉnh kết cấu thức ăn

Rối loạn nuốt là biến chứng thường gặp sau đột quỵ, làm tăng nguy cơ sặc và viêm phổi hít nếu người bệnh vẫn ăn uống như bình thường. Tùy mức độ nuốt khó, có thể chuyển sang cháo đặc, súp sệt, thức ăn băm nhỏ hoặc nghiền nhuyễn, đồng thời sử dụng nước làm đặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu người bệnh thường xuyên ho khi uống nước, dễ nghẹn, giọng nói thay đổi sau khi nuốt hoặc sốt tái diễn, cần đi khám để được đánh giá chức năng nuốt và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp.

Những thực phẩm nên hạn chế

Người sau đột quỵ không cần kiêng tuyệt đối nhưng nên hạn chế thực phẩm nhiều muối, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, thịt chế biến sẵn, bánh kẹo nhiều đường, rượu bia và đồ uống có cồn. Duy trì chế độ ăn lành mạnh giúp kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và giảm nguy cơ tái phát đột quỵ.

Gợi ý thực đơn trong ngày

Bữa sáng có thể dùng cháo yến mạch nấu thịt băm hoặc sữa kết hợp trứng hấp; bữa trưa gồm cơm mềm, cá hấp, canh rau và trái cây chín; bữa phụ với sữa chua hoặc sữa dinh dưỡng; bữa tối là cháo gà xé, đậu phụ sốt mềm và rau củ hầm nhừ.

Khi nào cần gặp chuyên gia dinh dưỡng

Người bệnh nên được tư vấn nếu sụt cân, ăn dưới 50% khẩu phần trong nhiều ngày, thường xuyên nuốt khó, hay sặc, mắc kèm tiểu đường, bệnh thận hoặc suy tim, táo bón kéo dài hay phục hồi chậm.

Dinh dưỡng không thay thế thuốc hay các bài tập phục hồi chức năng, nhưng là nền tảng giúp người bệnh duy trì thể lực, cải thiện sức khỏe và phục hồi tốt hơn sau đột quỵ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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