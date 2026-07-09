Sai lầm tại nhà khi cụ bà bị đột quỵ, nguy cơ liệt suốt đời

Đột ngột nói khó, yếu nửa người trái và đi lại khó khăn, người phụ nữ 70 tuổi ở Phú Thọ không được đưa đến bệnh viện mà ở nhà tự uống thuốc theo quyết định của gia đình. Sự chậm trễ khiến bà bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị đột quỵ, phải đối mặt nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

Theo người nhà, chiều trước khi nhập viện, bà bất ngờ xuất hiện tình trạng yếu liệt nửa người trái, nói khó và đi lại khó khăn. Thay vì đưa đến cơ sở y tế, gia đình tự mua thuốc cho bà uống tại nhà với hy vọng triệu chứng sẽ cải thiện.

Hôm sau, khi tình trạng liệt nặng hơn, người bệnh mới được đưa tới Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy người bệnh bị nhồi máu não cấp bán cầu phải do tắc động mạch não giữa bên phải. Do nhập viện quá muộn sau khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân không còn cơ hội áp dụng các biện pháp điều trị tối ưu trong giai đoạn vàng.

Các bác sĩ phải điều trị nội khoa, kiểm soát huyết áp và theo dõi tích cực. Người bệnh hiện đối mặt nguy cơ để lại nhiều di chứng như liệt vận động, rối loạn nuốt phải nuôi ăn qua sonde, thời gian phục hồi chức năng kéo dài, đồng thời tạo gánh nặng chăm sóc và chi phí điều trị cho gia đình.

BSCKI Lưu Văn Thìn thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

BSCKI Lưu Văn Thìn, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết, đây là trường hợp đáng tiếc vì bỏ lỡ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Theo bác sĩ, với nhồi máu não, thuốc tiêu sợi huyết chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng trong khoảng 4-5 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Đối với phương pháp can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, thời gian lý tưởng là trong 6 giờ đầu và ở một số trường hợp có thể kéo dài đến 24 giờ nếu đủ điều kiện.

“Nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân hoặc nói khó, bác sĩ sẽ đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Việc can thiệp sớm giúp tăng khả năng phục hồi, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế tối đa di chứng”, bác sĩ Thìn nói.

Các chuyên gia cảnh báo, đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế ở người cao tuổi. Mùa hè nắng nóng cũng làm nguy cơ mắc bệnh tăng lên do cơ thể mất nước, máu cô đặc, huyết áp biến động và các bệnh lý tim mạch dễ mất kiểm soát.

Ba dấu hiệu điển hình người dân cần nhận biết sớm gồm méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân và nói khó hoặc nói ngọng. Khi xuất hiện một trong những biểu hiện này, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện có chuyên khoa đột quỵ càng sớm càng tốt.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị, không cạo gió, bấm huyệt hoặc chờ người bệnh tự hồi phục vì mỗi phút chậm trễ đều khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.