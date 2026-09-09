Na sầu riêng có gì đặc biệt mà được nhiều người săn tìm?

Na sầu riêng là quả gì?

Na sầu riêng là giống na được chọn tạo và phát triển tại Việt Nam, có hình dáng tương tự na truyền thống nhưng quả thường lớn hơn, thịt dày, mềm, ít hạt và có vị ngọt, thơm, béo nhẹ gợi liên tưởng đến sầu riêng. Khi chín, vỏ mềm, dễ tách, phần thịt màu trắng hoặc trắng ngà. Hiện giống na này được trồng tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung như Hòa Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Dinh dưỡng trong quả na sầu riêng

Na sầu riêng không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất, gồm chất xơ, vitamin C và nhóm B (B1, B2, B6), cùng kali, magie, canxi, carbohydrate và các hợp chất chống oxy hóa.

Na sầu riêng gây chú ý nhờ vị ngọt của na kết hợp hương thơm, độ béo đặc trưng gợi liên tưởng đến sầu riêng

Ăn na sầu riêng có tác dụng gì?

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Lượng chất xơ trong na sầu riêng góp phần thúc đẩy hoạt động của đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giúp hạn chế táo bón. Chất xơ cũng là nguồn dinh dưỡng cho hệ vi sinh đường ruột, từ đó góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Bổ sung năng lượng nhanh chóng

Na sầu riêng chứa carbohydrate và đường tự nhiên, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, loại quả này có thể được dùng như một món ăn nhẹ, đặc biệt sau khi vận động hoặc giữa các bữa chính.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali và magie trong na sầu riêng tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có chức năng thần kinh và cơ bắp. Bổ sung thực phẩm chứa các khoáng chất này trong một chế độ ăn đa dạng có thể góp phần duy trì sức khỏe tim mạch.

Tăng cường sức đề kháng

Vitamin C là dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất collagen. Vì vậy, ăn các loại trái cây giàu vitamin C như na sầu riêng có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Hỗ trợ chống oxy hóa

Na sầu riêng chứa một số hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Việc bổ sung đa dạng rau quả vào khẩu phần ăn là một trong những cách cung cấp các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên cho cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe thần kinh

Các vitamin nhóm B trong na sầu riêng tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh. Bổ sung đầy đủ nhóm vitamin này từ nhiều nguồn thực phẩm có thể góp phần duy trì chức năng thần kinh và giảm cảm giác mệt mỏi.

Cải thiện xương khớp

Na sầu riêng không phải nguồn canxi hay magie chính nhưng vẫn cung cấp một lượng nhất định hai khoáng chất này. Khi kết hợp với chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất và vận động phù hợp, loại quả này có thể góp phần bổ sung khoáng chất cần thiết cho hệ xương.

Cách chọn mua na sầu riêng ngon

Nên chọn na sầu riêng chín tới, vỏ xanh chuyển vàng tự nhiên, mắt quả lớn và nở đều, cầm chắc tay, không dập nát, thâm đen, nứt hoặc chảy nước. Quả chín tự nhiên thường mềm vừa phải, có độ đàn hồi, mùi thơm dịu và các múi dễ tách.